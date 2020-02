Lugo. ‘Peccati di povera gente’: Liliana Vivoli presenta il suo nuovo libro in Biblioteca.

Vince la Signora ( 2-1 al Brescia), perde ( 1-2) la Beneamata nel derby scudetto con l'Aquila di Lotito. Morale. La Juve si riprende il primo posto, con un punto davanti alla Lazio e due sull'Inter. La volata a tre s'inasprisce, diventando ad ogni turno sempre più imprevedibile. Meglio così, no, o amanti dell'Altrove? Klopp, che il campionato se l'è trovato bell'e risolto sotto l'albero già a dicembre, forse per allentare la pressione sui suoi, punzecchia i nostri, e la Signora in particolare. Segno di una qualche precauzione, visto che quando scende sotto l'Alpe ( e in qualche campetto di Partenope nell' ispecie) di vittorie ne ha sempre contate poche. Mettendo ( più volte) a repentaglio quella sua bella dentiera bianca, che ( da buon germano ) trasuda ( con gli Itali davanti) sempre incredulità. E comunque sia è ora di riaprire le danze di Coppa. Con doppio scontro diretto. Chi perde piange, chi vince ride. La giostra europea chiede e pretende questo. Una giostra che va tutelata quanto i Panda dell'Asia, oramai rara, ricca come nessun altra, prestigiosa quanto un oro olimpico, e quindi piombata nei sogni ( leciti e non) di tutti. Proprio tutti, che ci si buttano dentro ancor più che nella corsa all'oro di California. Crediamo faccia bene l'Uefa a proteggerla. Come meglio può. Ma proteggerla. Cosa che, con quei procuratori più avidi degli squali, non sta riuscendo altrettanto bene al nostro Infantino, presidente Fifa. Ma anche la sua battaglia è sacrosanta. Vogliamo crederci. Intanto si scommette sul toto Champions: Nababbo City ( squalificato), Panda Real o Panda Barca, Herr Bayern o la bella Signora di Torino? Certo è che sia al ranking Uefa che al prossimo Pallone d'oro ci siamo stufati di vedere le solite facce, facce straniere, e che sarà ora di rinnovare con qualcuna che naviga nel ( più) ostico campionato vivo e vegeto sul pianeta d'Eupalla. L'antica Alma Mater.