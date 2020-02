Cesena. Scandali e intrighi malatestiani, un reading teatrale al palazzo del Ridotto ( sabato 22 ).

Novello malatesta download

CESENA. Quali scandali e quali intrighi rendevano interessante la ‘corte’ dei Malatesta? I cesenati potranno scoprirlo sabato 22 febbraio alle 17 nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto in occasione del reading teatrale a cura del Teatro delle lune e tratto dall’omonimo romanzo di Maria Carmela Gianessi.

‘Scandali e intrighi malatestiani, Paolo e Francesca e altri ricordi di Uberto Malatesta’ sarà portato in scena dalle quattro voci narranti di Monica Briganti, Maurizio Mastrandea, Vincenzo Morrone e Fabio De Cesari che interpretano i personaggi sia in prima che in terza persona, accompagnate dalla musica classica eseguita al pianoforte a coda dal maestro Antonio Salerno. Adattamento teatrale e regia di Maurizio Mastrandrea e Monica Briganti.

Lo spettacolo liberamente tratto da ‘Scandali e intrighi malatestiani’ nasce dai ricordi e dalle considerazioni di Uberto Malatesta, che descrive in prima persona l’uccisione del padre Paolo, amante di Francesca, raccontati da Dante. L’odio del giovane figlio Uberto per lo zio, il fratricida Gianciotto, non potendo essere pacata con la desiderata vendetta, porta come unica soluzione al proprio volontario allontanamento da Rimini e l’approdo a Cesena. Qui rimarrà per dieci anni assumendo il ruolo di Capitano della Milizia e successivamente di Podestà, incarichi assunti entrambi con grande onore.

Sullo sfondo si agitano gli interessi economici scatenati all’interno della famiglia dei Malatesta per il possesso della ricchissima contea di Ghiaggiolo (oggi Giaggiolo) nella valle del Bidente. I fatti, oltre che nella rocca di Ghiaggiolo, avvengono in una Cesena di fine ‘200 che si dispiega nella descrizione di luoghi, edifici e fortezze del tempo, ma anche facilmente riconoscibili nella Cesena di oggi, come l’attuale palazzo del Capitano, la rocca di Roversano, il porto canale di Cesenatico o la fortezza di Federico II a quei tempi da poco costruita e subito distrutta.

Lo spettacolo è patrocinato dal comune di Cesena. Sarà infatti l’assessore alla Cultura Carlo Verona a introdurre l’evento.

