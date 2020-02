Forlì. La città piange la scomparsa del professor Dino Amadori. Grande luminare di grande umanità.

In particolare, il virus è arrivato ad incunearsi anche tra le pieghe d'una nazione più divisa che compatta, più distratta che attenta a quel che può, e quindi fragile per mille ragioni. Soprattutto politiche, inguaribili per antico uso, che poi ricadono malamente su tutto il resto. Per complicare piuttosto che semplificare. E comunque sia, dal Governo sono arrivate misure speciali. I media ne stanno dando ampio e tempestivo resoconto. In un Cdm notturno è stato emanato un decreto per isolare le aree di contagio. Con sospensione di manifestazioni ed attività lavorative. E inoltre anche di scuole ed eventi sportivi, tra cui alcuni incontri di Serie A. Se ci si sofferma sulle news, altro non emerge che un inatteso ridimensionamento di quella che fino a poche ore prima si chiamava normalità. Quali effetti porterà tutto questo non è da da immaginare, vedere, anche a breve. Il bilancio ( ogni ora di più) si aggrava. Due ( al momento) i morti, mentre il bilancio di positività del virus sono stati registrati nel Nord Italia. Per via di un controllo più marcato o che altro? Certo è che l'Italia ( manco a dirlo) si rivela ( una volta di più) il paese europeo più esposto, insieme a paesi lontanissimi come il Sud Corea e l'Iran. Si cerca il 'paziente zero', per ricostruire l'iniziale percorso di diffusione del contagio. Qualcosa sta riversandosi dalla provincia ( Codogno) anche a Milano, che ( tra l'altro) ha rinviato il Mido, fiera mondiale degli occhiali. A proposito di Milano ci sovvengono alcune pagine del romanzo storico più famoso al Mondo. Sia chiaro, pur non essendo virologhi e altri affini, non ci sembra che il famigerato Coronavirus sia da paragonare alla peste che straziò il capoluogo lombardo nel Seicento, e che ( secondo il Tadino) ' per le diligenze fatte' dopo il suo passaggio ' lasciò la popolazione di Milano ridotta a poco più di sessantaquattro mila anime, quando prima passava le duecento cinquanta mila'. Non è della stessa pericolosità il virus attualmente in circolazione, non siamo ( fortunatamente) immersi nel Seicento. Infatti società e scienza ( per molti versi) hanno fatto ( anche da noi) passi in avanti enormi. Forse anche in eccesso. Visto che il virus è certamente da prendere con tutte le dovute attenzioni, mediatiche e non, anche per non farsi gabellare come lo fu don Ferrante, e che tuttavia ( se non abbiamo mal inteso) dalle parole di quel dirigente dello Spallanzani, mortale è sì ma solo in determinate condizioni. Che possono ( normalmente) combinarsi anche nel corso di epidemie ricorrenti ( ed efficacemente contrastate) nel corso degli ultimi decenni.