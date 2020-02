Faenza. In Romagna nasce un polo on line musicale. Con OAPlus e MEIweb, oltre 200 mila visitatori.

Mei ( imm.ne di rep.) download

FAENZA. Dal 1° marzo in Romagna nasce un polo on line di informazione musicale a 360 gradi di grandissima forza: insieme OAPlus e MEIweb raggiungono 200 mila visitatori unici ogni mese.

OAPlus, il Tempio dell’ arte e dell’intrattenimento. Dalla musica al cinema, dalla moda allo spettacolo, dai viaggi al food e tanto di… Plus con MEIweb il sito di riferimento di tutta la musica indipendente ed emergente italiana.

OAPlus è la nuova sezione di OASpoTempio dello sport con 175 milioni di visualizzazioni, dedicata interamente all’arte e all’intrattenimento. Dalla musica al cinema e allo spettacolo, passando per la moda, i viaggi e la cucina, OAPLus è il nuovo portale online pensato per chiunque, appassionato del settore, addetto ai lavori o semplicemente curioso, abbia voglia di conoscere, scoprire e approfondire oltre lo sport.

Grazie al lavoro di un team di professionisti del settore – giornalisti, critici musicali, scrittori, blogger, attori e registi – con OAPlus sarà possibile essere sempre aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade nel mondo della musica, sia italiana che straniera, dalle ultime uscite discografiche ai concerti e alle classifiche, ma anche nel mondo del cinema, del teatro e della moda sia nazionali che internazionali, senza dimenticare il food e i viaggi. Se è vero che non c’è limite all’arte, il nostro motto è raggiungere il non Plus ultra e parlare di tutto e di… Plus!

OAPlus ha un grande obiettivo: diventare il Tempio delle arti. Ma per farlo abbiamo bisogno della collaborazione di colleghi e professionisti del settore come voi: inviateci i vostri comunicati stampa, le vostre interviste, videoclip e la programmazione di concerti, appuntamenti e le nuove uscite discografiche. In questo potremo essere costantemente aggiornati e offrirvi sempre di… Plus!

Sono già oltre 100 mila ogni mese i visitatori unici nel sito OAPlus che si aggiungono ai 100 mila visitatori unici mensili del sito MEIweb, una delle piattaforme di news on line della musica più importanti d’Italia e il numero uno per la musica indipendente ed emergente italiana con 1 milione e 500 mila visite complessive e con una newsletter di circa 100 mila indirizzi di settore.

Davvero eccellente e sbalorditivo, da queste cifre si evince quanto il MEI non solo sia seguito ma anche amato, il numero di persone che approdano per svariati motivi sul sito sono animate dall’amore per la musica e dall’amore incrollabile per chi si occupa di musica, come il MEI che della musica italiana emergente è l’anima. D’altronde il sito del MEI e’ l’unico sito che pubblica la classifica Indie Music Like con ben 250 posizioni segnalando e valorizzando così tutte le uscite di nuova musica italiana presenti nel nostro paese, unico sito in Italia.

Fare riferimento ai numeri in questo caso non è una sterile cronaca estrapolata da un contatore virtuale, ma la testimonianza vibrante di quanta gente si muove e dedica il suo tempo a sostenere la musica, patrimonio mondiale di cui l’italiana è parte preziosa.

A cio’ si aggiunge anche la straordinaria newsletter settimanale del MEI, piena di contenuti ogni settimana, che arriva ogni giovedì a circa 100 mila indirizzi mail tra appassionati e professionisti della musica.

L’ultimo MEI infine e’ esploso nella sua venticinquesima edizione grazie alle pagine Instagram del MEI oramai al top mentre c’è un crescendo costante di Facebook dove siamo cresciuti con praticamente nessuna pubblicità con, aggiungendo anche Twitter e Linkedin e il recente ingresso su Tik Tok e tutte le pagine IG e FB e TW, ad almeno 1 milione di persone che in un anno ha visto i nostri post, tramite le nostre pagine e condivisioni di altri utenti o artisti.

Una grande forza dei siti OAPLus e MEIweb e’ data anche dalle prestigiose collaborazioni redazionali che vedono giovani giornalisti come Riccardo De Stefano e Francesca Amodio alla recensioni e giovani free lance come la cantautrice Roberta Giallo e la free lance Marta Scaccabarozzi impegnate in seguitissime rubriche insieme a Giordano Sangiorgi, patron del MEI, che ogni lunedì fa un”processo” alla musica attraverso un articolo di approfondimento.

Tutti i giorni, infine, al lavoro con una potente struttura redazionale di collaboratori e free lance guidata da Ugo Stomeo, Margherita Ventura, Valentina La Rosa e tanti altri collaboratori guidati dall’esperienza del grande giornalista Enrico Spada, titolare di OASport e OAPlus dalla grandissima e riconosciuta professionalità in ambito sportivo e musicale in ambito nazionale e internazionale.

Tutte le comunicazioni potranno essere recapitate all’indirizzo di posta della redazione

Per OAPlus:

oaplusredazione@libero.it

Per MEIweb:

comunicazioni@audiocoop.it

Siti: https://www.oasport.it/oaplus/ e www.meiweb.it

DUE POLI. Faenza, due poli qualificanti a livello nazionale, Materiali musicali, organizzatore e promoter del MEI noto in tutta Italia, e Ridens, la piu’ qualificata agenzia nazionale di comici notissima in tutte le maggiori tv italiane, si uniscono e formano il polo musicale per la ‘Musica in tour‘ per la Grande estate musicale 2020.

Nel rostersi presentano diversi artisti nazionali di grande rilievo . Tra i tanti da citare senza dubbio il giovane cantautore Lorenzo Baglioni, esploso a Sanremo, ora in uscita con il brano Il Congiuntivo e in tour anche con Mario Tozzi, il cantautore Leo Pari, gia’ coi Thegiornalisti, con il progetto Lato B, gia’ presente al MEI, che presenta l’Omaggio indipendente a Lucio Battisti, mentre per il pubblico giovanile troviamo gli Street Clerks reduce da X Factor di grandissimo impatto live e poi i grandi nomi storici del cantautorato come Francesco Baccini, Andrea Mingardi, Ivan Cattaneo, Edoardo De Angelis e Miranda Martino. Inoltre progetti comico-musicali di grande divertimento come i Masa e Andrea Agresti , tutti big della tv nei programmi di comici, e un inedito Antonio Casanova al Pianoforte con i grandi classici della musica classica e contemporanea.

Molti anche i big del territorio nei divedrsi settori musicali come Moreno Il Biondo, che non ha bisogno di presentazioni, reduce dal successo della partecipazione al Jova Beach Party, i Moka Club, una garanzia di divertimento da sempre , e il grandissimo Alessandro Ristori coi suoi The Portofino’s, una star oramai a livello internazionale.

Infine, non mancano alcuni progetti che portano in scena la celebrazione dei migliori artisti come Franz Campi che interpreta Fred Buscaglione nei 60 anni dalla scomparsa, Porfirio Rubirosa che interpreta il grande cantautore Piero Ciampi, Miro Sassolini già leader dei Diaframma che porta sul palco la poesia di Dino Campana e Pierpaolo Capovilla leader del Teatro degli orrori che porta sul palco i testi di Pierpaolo Pasolini, Majakovskji e tanti altri grandi. Infine si lavora a progetti cantautorali come l’Onda Rosa Indipendente che coinvolge Roberta Giallo, Brenda , Argento e tante altre cantautrici e cantautori emergenti di rilievo come Lorenzo Kruger, Fabrizio Tavernelli e altri nomi che magari circoleranno in un tour che sfocera’ nel far emergere i migliori giovani del circuito indipendente degli ultimi Sanremo Giovani. E si procede a lavorare a tante altre novita’.

Un’agenzia di roster musicale a due, guidata da Massimo Zoli e Giordano Sangiorgi, dunque di rilievo nazionale che nasce da due delle piu’ grandi esperienze nel settore dello spettacolo nel territorio romagnolo e che si mette al servizio del territorio, dei suoi artisti, dei suoi festival e per portare queste realtà in tutta Italia abbinandole alle edizioni di Materiali musicali e alla distribuzione digitale degli artisti attraverso percorsi indipendenti come quello del MEI e di Altafonte.

Ti potrebbe interessare anche...