Cesena. Macfrut 2020 conferma: la Fiera internazionale dell’ortofrutta si terrà dal 5 al 7 maggio.

Cesena (3 marzo 2020) – Il consiglio di amministrazione di Cesena Fiera conferma le date previste di Macfrut: la Fiera internazionale dell’ortofrutta si terrà regolarmente dal martedì 5 a giovedì 7 maggio 2020 alla Fiera di Rimini. Le fiere internazionali che si terranno in Italia in aprile e maggio hanno mantenuto ( al momento) le date precedentemente calendarizzate, come Vinitaly (19-22 aprile) e Cibus (11-14 maggio).

Questa decisione nasce da forti segnali ricevuti da tanti espositori che hanno spinto in questa direzione, consapevoli che è in momenti come questi che è necessario fare fronte comune e dare segnali positivi e di fiducia al settore e più in generale al Paese. Le misure sanitarie messe in campo portano a confidare in un ritorno alla normalità già dalle prossime settimane.

COMMENTO. “Contiamo che la nostra scelta – spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut – possa fungere da stimolo per la ripresa dell’intera filiera e più in generale per l’agrofood made in Italy. Macfrut a maggio può contribuire a far ripartire il settore e a rappresentare quello scatto di orgoglio e di ricompattamento necessario in un momento come questo per un settore strategico per il nostro Paese”.

