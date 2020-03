Ravenna. Video doc sugli itinerari danteschi. In 11 capitoli il racconto dei luoghi storici vissuti dal Poeta.

lucifero mosaci contemporanei

Ravenna, 5 marzo 2020. Scritto e diretto da Giacomo Banchelli e Vitaliana Pantini, si pone come visita guidata di circa 20 minuti che attraverso una sequenza di undici capitoli, raccontando di Dante Alighieri a Ravenna, conduce ai luoghi storici vissuti forse dal Poeta o citati nella Divina Commedia.Nel susseguirsi delle immagini si può godere inoltre di una visione complessiva del centro storico, dei monumenti Unesco e della pineta di Classe (la pineta di Dante) presentando quindi un territorio ricco di bellezze culturali e artistiche da scoprire.

Visibili anche i bellissimi otto monumenti Unesco, durante il soggiorno di Dante a Ravenna già esistenti, con gli splendidi mosaici da lui ammirati e che hanno probabilmente ispirato tanti versi nella sua grande opera: le basiliche di San Vitale, Sant’Apollinare in Classe, Sant’Apollinare Nuovo, i battisteri Neoniano e degli Ariani, il Mausoleo di Galla Placidia e quello di Teodorico. Non manca una breve sosta alla prestigiosa Collezione dei 21 mosaici moderni a soggetto dantesco ‘Inferno e Paradiso’ esposti al museo TAMO.

Questi i capitoli: La tomba di Dante, Il Quadrarco di Braccioforte; La basilica di San Francesco, Gli antichi chiostri francescani, Il Museo dantesco, Il Centro dantesco, La vicenda delle ossa, La biblioteca Classense, Gli affreschi di Santa Chiara, La basilica di Santa Maria in Porto, Le case, La pineta di Classe, La Divina Commedia e i Mosaici.

Il documentario, un ‘prodotto’ culturale e turistico, semplice e fruibile a tutti, è stato realizzato da Nicola Strocchi, Capta Lux. Studio di Ravenna, il sito www.danteinravenna.com attraverso il quale – a partire da venerdì 6 marzo – è possibile vedere i trailer in italiano e in inglese (1,30 minuti) e si potrà acquistare (e/o noleggiare per 24 ore) la versione intera in italiano e in inglese (20 minuti).

Acquisto 6,99 euro. Noleggio 3,90 euro. Per contatti: info@danteinravenna.com

Il progetto Itinerari danteschi a Ravenna. Antichi luoghi, nuove emozioni, che gode del patrocinio del comune di Ravenna, mira a raggiungere ed informare di questa opportunità tutte le associazioni dantesche in Italia, in Europa e nel Mondo soprattutto attraverso una promozione email o comunque canali multimediali.

E’ un omaggio alla figura del Sommo Poeta, che il regista videomaker riminese Giacomo Banchelli e l’artista ravennate Vitaliana Pantini hanno pensato e realizzato, non solo in previsione all’Anniversario dei 700 anni della morte di Dante, ma anche per la diffusione dell’importanza storica e dei siti unici e indimenticabili di Ravenna.

Scritto e Diretto da: Giacomo Banchelli, Vitaliana Pantini

Riprese video: Giacomo Banchelli, Vitaliana Pantini, Nicola Strocchi

Droni: Les Bompart Production

Editing: Giacomo Banchelli

Voce narrante (per la versione italiana): Alessandro Braga

RINGRAZIAMENTI

Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo

Istituzione Biblioteca Classense

Dante in Rete

Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali

Opera di Religione di Ravenna

Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Fondazione RavennAntica

Davide Marino, consulente

Associazione Signa Arretii (Arezzo)

Luca Ferrotti, per i disegni della Battaglia di Campaldino

Opera di Eduardo Kobra (2016) – Ravenna, via Pasolini

Immagini di archivio: Envato Market, Pro Video Factory

Dal libro Itinerari Danteschi pubblicato dal Comune di Ravenna nel 2012

MUSICHE

BEHIND THE MEMORIES (Royalty Free Music)

FORGOTTEN TIME by Jay Man (Royalty Free Zone)

LEGEND OF THE KING by Whitesand (Royalty Free Music)

NOMADIC SUNSET by Alexander Nakarada (Royalty Free Music)

NOW WE FEAST – Alexander Nakarada

SURREAL STATE by Jay Man (Royalty Free Zone)

TRAVELER by Alexander Nakarada (Royalty Free Music)

UNKNOWN WORLD 2 by PeriTune. Genre: Ambient Mood: Chillstep Download

OUT OF DARKNESS by Max Tune

Giacomo Banchelli e Vitaliana Pantini

giacomo.banchelli@gmail.com 334 167 0909

vitaliana.pantini@gmail.com 338 285 8435

info@danteinravenna.com

