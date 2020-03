Cesenate. Sul Nuovo Coronavirus, nessun caso a Cesena. Tampone negativo per il sindaco Enzo Lattuca.

Lattuca fotoZanotti 1

CESENATE. ” Vorrei ringraziare tutte le cittadine e tutti i cittadini – dichiara il sindaco di Cesena Enzo Lattuca – che in queste ore mi hanno inviato messaggi di vicinanza e di incoraggiamento. Tra loro c’è anche chi mi ha augurato una buona guarigione: lo ripeto, ve ne sono grato, ma non sono malato. A Cesena, nella nostra Città, non ci sono al momento casi risultati positivi al virus COVID-19, e neppure il Sindaco lo è. Oggi sono circolate alcune fake news sul mio stato di salute. Anche per questa ragione mi sono sottoposto al test del tampone che ha avuto esito negativo.

Ci tengo però a sottolineare il senso delle prescrizioni che continuerò a rispettare. In queste ore, in questi giorni, a tutela della salute pubblica, si deve essere particolarmente cauti: è quello che mi hanno consigliato e prescritto i professionisti della nostra Ausl che ringrazio per il lavoro fondamentale che stanno svolgendo. Tutti i Cesenati stanno collaborando in maniera davvero ammirevole per contenere questa emergenza e io ho voluto fare lo stesso.

Ho la fortuna di poter contare su una squadra di Assessori e di Collaboratori dell’intera Amministrazione comunale capace ed efficiente, tanto da poter essere guidata da casa tramite lo Smart Working. Ringrazio tutti per quanto stanno facendo in queste ore, e ringrazio i cesenati per la vicinanza ma anche perché stiamo dimostrando di essere una comunità unita che sa applicare le regole iper-cautelative necessarie in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. È poi importante ribadire che le persone che in questi ultimi giorni hanno avuto contatti con me, i membri della Giunta, i miei Collaboratori e i miei Familiari non hanno alcun motivo di sentirsi più esposte al virus di quanto non lo siamo tutti”.

