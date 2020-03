Rimini. Amianto: il bando per i contributi 2020. Nell’ultimo decennio rimosse e smaltite 900 t.

amianto smaltimento

RIMNI. Diventa operativo anche per l’anno 2020 il bando con cui il comune di Rimini eroga contributi economici a fondo perduto, per un totale di 20.000 euro, ai privati cittadini che rimuovono e smaltiscono manufatti contenenti amianto quali lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti, tubi per acquedotti o fognature, tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua, o elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico come forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi o condominiale, fioriere ecc.

Sono stati 694 i contributi erogati negli ultimi dieci anni che hanno portato ad uno smaltimento complessivo di circa 900 tonnellate di amianto rimosso e smaltito grazie a questa opportunità.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento siano essi europei, statali, regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore servizi elettrici nazionale (GSE) per l’installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto, nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o di altra natura analoga o similare.

ll contributo coprirà il 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, sino ad un massimo di 1.200 euro, Iva inclusa, per ogni singolo intervento, con divieto di suddivisione artificiosa di bonifica in stralci. Il contributo non include l’eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera e sarà erogato in ordine di precedenza di prenotazione fino all’esaurimento del fondo disponibile.

Possono richiedere il contributo i proprietari di manufatti contenenti amianto che siano presenti nel territorio del comune di Rimini ed in regola con gli strumenti urbanistici vigenti; abbandonati sul suolo di proprietà del soggetto richiedente già denunciati ad una Pubblica Autorità.

Al bando sono ammessi tutti gli interventi di rimozione effettuati nell’anno 2019, non saranno oggetto di incentivo gli interventi realizzati in data antecedente il 1° gennaio 2019

Per ottenere il contributo il proprietario del manufatto dovrà essersi avvalso di una ditta specializzata che effettua gli interventi di bonifica di beni contenenti amianto. L’elenco delle ditte abilitate e tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito del comune di Rimini nella sezione ‘Ambiente, Sviluppo sostenibile e Blue Economy’ al seguente link:

Il testo integrale sul sito https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/ambiente-sviluppo-sostenibile-blu-economy/contributi-e-agevolazioni/contributi-lo-smaltimento-di

