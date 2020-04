Non solo sport. Le ' tre Disgrazie' al guinzaglio dei ' due Miserables'? Che vorrebbero 'farcela pagare'?

LA CRONACA DAL DIVANO. Circolano strane voci. Voci non periferiche e insistenti, su quelle elites politico-finanziario che dovrebbero gestire il futuro d’ una Europa ( al momento) sbrindellata e in ginocchio. Voci ( infondate? ) che riportano di strani menages, riservati ai vecchi e nuovi ‘ miserables‘ d ‘Europa che manco sanno risolvere i problemi loro, ( figuriamoci) i nostri.

Delle ‘ tre Disgrazie’ abbiamo avuto ( fondatamente) di dire. Anche perchè che siano prestanome ( politici) di altri due fenomeni (politici) lo hanno capito anche i sassi. Due fenomeni che, vista la scarsità del loro peso specifico, come in un gioco di matrioske russe altro non appaiono a loro volta che due prestanomi, l’uno, detto Peter Pan , dei ( codardi ) epigoni di una classe dirigente francese che le guerre vince se gliele vincono gli altri; l’altra, detta la ‘culona‘, degli eredi d’una classe dirigente ( mai realmente defunta ) che le guerre inizia per perderle tutte. Ne hanno fatte due, provano di vedere se c’è spazio per una terza.

I due ‘miserables’ , ultimamente, in uno di quegli abboccamenti tra esseri incompiuti, (si dice ) che abbiano deciso di mandare alla malora il Belpaese. Nel senso che ‘deve pagare‘. Non si sa cosa e a chi, ma ‘deve pagare‘. Con tutto quello che ha rappresentato e rappresenta. Chi se ne frega! Adesso lascerebbero fare al virus, poi, proveranno con i loro marchingegni finanziari e (se del caso) andranno a riaccendere i forni. Che ci volete fare, c’è gente al mondo che gode così. I gusti son gusti.

Dunque, che dire alla nostra classe dirigente, in primis quella al Governo, se non (intanto) di verificare? Se son ciance voleranno via.

E comunque basterà star desti. Anche perchè se a darci dei ‘pezzenti‘ son quelli che dei ‘pezzenti’ son maestri, ci può stare. Mentre a fare la fine dei polli di Lorenzo Tramaglino, no, questo proprio non ci sta! Occhio allora alle lusinghe di circostanza. Di questo o d’altro prestanome o rognoso al guinzaglio.

E se, per non sapere nè leggere nè scrivere, come insegnano i nostri vecchi, diciamo di infilarsi Mes o non Mes dove loro meglio li aggrada? Vorrà dire che, mal che vada, per l’ennesima volta nei secoli, doveremo rimboccarci le maniche, per compiere l’ulteriore impresa. A noi possibile, a loro no. Noi, che le guerre sbagliamo ( come l’ultima, col Fascismo in casa) , salvo poi ravvederle e riscattarle. Anche col canto alle finestre, tutti uniti. Dalla Lombardia alla Sicilia. Eppoi, ci sarà pure qualcuno al Mondo ( anche tra Franchi e Germani) che preferisce cantare con noi piuttosto che ridere con quei vecchi e nuovi ‘ miserables’?

DALLA GERMANIA. Con oltre 84.700 casi di Coronavirus, anche la Germania ha superato per numero di contagi la Cina, che attualmente ne conta circa 82.400, secondo il conteggio della Johns Hopkins University .Attualmente i Paesi con più casi di contagio confermati sono Usa, Italia, Spagna e la Germania diventa la quarta nazione in questa lista. Il bilancio delle vittime è di oltre mille persone (1.017) decedute in Germania, con un incremento di 145 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Robert Koch Institute. Per il database della Johns Hopkins University, le vittime sono invece 1.107.

L’emergenza Coronavirus sta pesando anche sull’economia tedesca. Secondo i dati emersi oggi, è crollato al minimo storico l’indice Pmi composito della Germania che sintetizza l’andamento dell’attività manifatturiera e dei servizi. A marzo l’indice rilevato da Ihs Markit è sceso a 35 punti dai 50,7 di febbraio, un livello mai registrato nelle serie storiche. Minimo storico anche per i nuovi ordini calati a 31,2 punti da 50,2 del mese prima e per l’indice dei servizi crollato a 31,7 punti da 52,5 di febbraio.

ULTIME ITALIA&MONDO . ( 3 aprile) In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 119.827 persone hanno contratto il virus (4.585 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 4+%) . Di queste, 14.681 sono decedute (+766, +5,5%) e 19.758 sono guarite (+1480, +8,1%). Attualmente i soggetti positivi sono 85.388 (+2339 e +2,8%. Il conto sale a 119.827 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

Sono oltre 40 mila i morti per il Coronavirus in Europa. E’ quanto emerge da un calcolo dell’agenzia Afp. La nuova pandemia di coronavirus ha ucciso oltre 40.000 persone in Europa, di cui più di tre quarti in Italia, Spagna e Francia, secondo il conteggio della Afp. Con un totale di 40.768 morti (per 574.525 casi), l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid 19. Con 14.681 e 10.935 morti rispettivamente, l’Italia e la Spagna sono i paesi più colpiti al mondo. La Francia ha registrato 5.387 morti.Nuovo balzo di 689 morti in più in 24 ore per Coronavirus negli ospedali del Regno Unito. Ieri erano stati 563. I decessi totali registrati salgono a 3.605, mentre i contagi passano da 33.718 a 38.168, con un record di 4.450 casi censiti in più in un giorno. In Spagna è sempre più probabile una proroga del lockdown, come misura per contrastare i contagi, di altri 15 giorni, cioè fino al prossimo 26 aprile prossimo.

Record nello Stato di New York, 526 morti in 24 ore - Nelle ultime 24 ore nello Stato di New York sono morte 526 persone per Coronavirus, l’aumento giornaliero finora più alto: lo ha riferito nel suo briefing quotidiano il governatore Andrew Cuomo. In totale ora ci sono 102.863 casi positivi, con quasi 3000 decessi e oltre 14 mila pazienti ricoverati.

LE TRE DISGRAZIE. Le chiamano le ‘tre Grazie’, o anche ( parafrasando) le originali del Botticelli, le ‘ tre Disgrazie‘. La Lagarde è francese, le altre due sono tedesche. In questa, stanno mettendo in gravi ambasce chi aveva pensato che bastava porle alla guida dei massimi sistemi per garantire in quota rosa chissà quale futuro al sogno europeo, mandando inoltre in pensione il solito, tirannico, inconcludente apporto maschile.

Disgrazie e, più che leader dalle epocali visioni, ( impaurite) ‘ segretarie’ di qualche ( cattivo) capoufficio, che latra nell’anonimato. Senza volto, senza nome. Forse per nascondere agli occhi altrui qualcosa che non s’ha da vedere. Tra quegli ingenui del New York Times, e ( in fondo) tra tutti quelli che in questi decenni hanno creduto ad una Europa rinnovata che aveva imparato la terribile lezione della Seconda guerra mondiale.

Imparato? Pare di no, o non del tutto. Soprattutto da parte di quella Germania che di quella guerra è stata ( oltre che l’orrore ) anche la causa e l’ effetto. Mostra infatti nell’agir politico atteggiamenti sospetti e non solo egocentrici. Di certo miopi. Nel momento che può giocare la carta del suo vero riscatto agli occhi dell’umanità ed esercitare il compito epocale di ‘ costruttore di nazioni‘, come il Piemonte per l’Italia o la Prussia per la Germania, che fa?

Si perde in quisquiglie interne, si smarrisce sguinzagliando qualche insignificante cane rognoso. Ha avuto tanto dai conterranei ( in momenti cruciali), ma intende restituire poco o niente. Mostra solo il braccino corto, calcolato. Non ha memoria. Ignora la pietas ( o la solidarietà), di quella che in certi particolari momenti di emergenza generale diventa non debolezza ma lungimiranza. Capacità di cambiare il mondo. Per non generare ( altri) lutti e macerie, ma ( solo) speranze e prospettive.

Anche urgenti, perchè mentre sul Vecchio continente si cammina negli altri volano. E infatti chissà qual scenario si svelerà, per noi, per gli altri, passata la ( subdola) tempesta? Eppoi non è ora che s’estingua il ( latente ) sospetto d’ una Germania democratica e generosa che non è ancora riuscita a vuotare armadi, cantine, solai dei nefasti simboli d’un tempo ( duro) a morire ?

Macron, francese sì ma non un De Gaulle, ondeggia. Mentre la ’sua’ Lagarde alterna ‘sciocchezze’ a ’signorsì’. La Leyen, una volta è qui una volta è là, dapprima assicura ( perentoria) che alle proposte degli ‘spendaccioni‘ del Sud non ‘non si sta assolutamente lavorando‘, poi ( spiritata) ritratta. Ma che problema ha? Non ‘ far perdere la faccia’ alla Germania? Ma quale faccia? Non sia ridicola, cara Signora, non vede che qui stan saltando tutti e tutto, onore compreso ?

( Bollettino 30 marzo) In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 101.739 casi persone hanno contratto il virus (4.050 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 4,1%). Di queste, 11.591 sono decedute (+812 +7,5%) e 14.620 sono guarite . Attualmente i soggetti positivi sono 75.528 (il conto sale a 101.739 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.795; 3.981 sono in terapia intensiva (+75 , 1,9%), mentre 43.752 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

ALTRE ( NON SOLO ) DI SPORT. Nel consegnarci un manipolo di medici, infermieri e tecnici albanesi, il presidente Edi Rama ha detto “ Noi, non siamo ricchi, ma degli amici non ci dimentichiamo“. Ed in effetti, è proprio vero gli amici si vedono nell’ora del bisogno, onde per va da sè che noi, caso fosse, non ci dimenticheremo del bel gesto degli ‘amici’ del Paese delle aquile.

Gianfranco Zola, rimpatriato in sardegna causa Coronavirus, ad una tivù ha detto ” Difficile che un top della Premier possa venire in Italia. Il divario economico è troppo grande”. Detta dal Gianfranco, non intravvediamo malizia. Ma solo una constatazione. Che corrisponde al vero, ma solo ( per noi) fino ad un certo punto. Perchè se è vero che da un decennio in qua in Albione sono diventati ‘spendaccioni‘, sarà meglio capire perchè.

Sembrano dei fenomeni nel marketing, da noi finora pressochè ignorato. Ma anche nell’attrarre danari, sui quali qualcuno sta incominciando però ad indagare ( vedi City, ma non solo). Inoltre, nonostante le cifre da nababbi, quel calcio muscolo-corsa-supplementari non sembra confermare l’appeal ma (soprattutto) i risultati. L’ultimo turno di Coppe infatti ne sta scremando diverse, e nababbe. Se poi, ad una nostra, dovesse riuscire ( Coronavirus permettendo) il colpo di portarcene a casa almeno una, si sa che giudizi e prospettive, nel calcio moderno, mutano come nuvole a primavera. Per non farla lunga, è meglio che i top se ne stiano comodi dove sono, noi vedremo di fare del nostro meglio risparmiando.

Commisso, nuovo e già amato padre della Viola, vorrebbe dotare la società d’un nuovo impianto. Che sarebbe provvidenziale. Ma si sa che ( da noi ) c’è la fobia del nuovo e del bello, per cui stanno facendo tutto per togliergli la voglia. Stesso discorso per quelli della Roma a Roma. Il passaggio di proprietà si allunga, anche perchè sul nuovo stadio volano solo ciance.

E pure i Lumbard, che a dire il vero in questa fase sono su tutt’altra parte impegnati, non accennano novità. Quando scoccherà l’ora di rimettersi al lavoro dopo la tempesta, anche con uno stadio si potranno suonare gli squilli della riscossa. Da Lumbard, però, e non da ‘ tintinnega’. Ovvero: con le mani in pasta e non in sacoccia.

UN GRANDE PRESIDENTE. Due note innanzitutto. Quella dedicata ad una Chiesa cattolica romana che in ‘silenzio‘ ha ripreso la scena del Mondo; quello d’un Presidente d’un Paese che nell’ora fatale sa trovare le parole giuste al momento giusto, ‘ per questo mar in gran tempesta’. Per noi, Italici, ma anche per gli altri, al di qua e al di là dell’Alpe, orbi e sordi ( di mente) compresi.

Che per l’Europa sia scoccata una di quelle ore che definiranno chissà quanti anni futuri, è certo. Com’ è evidente che non tutti, qua e là pel Continente, ottenebrati non sa bene da quali arcaici pregiudizi, sanno ascoltare. Cogliere in tutta la sua gravità. Colpevolmente, perchè il tempo ( in questa, soprattutto) trapassa tanto velocemente che un ( assurdo) ritardo oggi può trasformarsi in un ( doloroso) rimpianto domani. Tanto per dire.

Chissà se a qualcuno è capitato di notare che, qui, nel Vecchio Continente, sotto i nostri occhi increduli, resta vivo un infausto passato? Con contrapposizioni che sembrano ricalcare ( rognosetti o surgelati a parte, che poco contavano e poco contano) quelle d’un secolo fa: da una parte, quelli della Duplice Alleanza ( Germania e Austro-Ungheria), dall’altra, quelli della Triplice Intesa ( Gran Bretagna, Francia, Italia).

Nella prima, ci si è avviati verso la sconfitta e il nazismo, nella seconda ( Ventennio italiano anomalo a parte) verso la democrazia. Poi, che tutti , più o meno, abbiamo accettato adesso il modello vincitore, scopriamo che non tranquillizza più di tanto. Infatti credevamo che una certa orribile Europa fossa rimasta al tempo che fu e, invece, che ci tocca di rivedere? I soliti, o meglio, una parte dei soliti, contrapposti in maniera ( apparentemente) diversa agli altri. Un beffardo virus giunto ( inatteso?) dall’Estremo Oriente sta qui riaffiorando, incredibilmente, quanto sembrava già sepolto dentro i milioni di tombe che ( per qual ragioni o torti poco conta) quella contrapposizione ha fatto.

Italia, Spagna, Francia , stremati dal virus, chiedono venia e che gli ribatt0no i nipotini degli Imperi centrali? Arrangiatevi, se avete problemi risolveteveli. E se chiedete ossigeno, pagatelo, al prezzo ( degli speculatori) di guerra. ‘ Se questa è l’Europa - sbotta il buon Bonaccini, presidente di una regione italiana operosa e ricca quanto o più della Baviera prima d’essere colpita dal Coronavirus - che se la tengano’. Come dire: rimbocchiamoci le maniche e mandiamoli a quel Paese.

Già, mandiamoli a quel Paese. E chi ci aveva pensato? In fondo chi ha mai detto che l’Europa non si possa far anche senza di loro? O almeno, senza quella parte di loro che dell’ orribile passato non vogliono disfarsi, nascondendo chissà dove i suoi lugubri simboli ? In tal contesto, chiaro è che la Cancelliera, prossima ad abdicare, può riservarsi l’ultima parola. Per mostrare agli altri con qual Germania s’ha a che fare; e inoltre se vuole andare in archivio come ’ costruttrice di nazioni‘ oppure solo e soltanto come ( ambiziosa) segretaria d’un (cattivo) capoufficio. Il cui identikit, al momento, speriamo errando, è fin troppo facile immaginare.

O SI FA L’EUROPA O SI MUORE. E qui si vede se potrà valere l’appello: ‘ O si fa l’Europa o si muore‘. Decisiva, sarà ( ancora una volta) la Germania, che nelle questioni del Vecchio continente sta con le mani in pasta ovunque. Dal Coronavirus, ormai dentro i suoi confini in quantità industriale anche se con numero di morti irrisorio ( si fa per dire) rispetto alle migliaia degli altri, al Salvastati fin alle gaffe ( si fa ancora per dire) della spiritata Legarde. Dalle sue labbra pendono quei rognosi piccoletti che ringhiano alle robuste spalle di lei.

Decisiva nel senso che dovrà mostrare ( finalmente) in un’ora drammatica per l’intera Continente, intanto, qual è a distanza vera dai circa ottant’ anni da quella ecatombe bellica con camere a gas, che nessuno al mondo mai potrà dimenticare. Favorevoli circostanze post belliche unite a qualità popolari ( indubbiamente ) notevoli, l’hanno riportata al vertice. Non è la prima volta. Non è da tutti. Ammettiamolo.

L’Italia, ad esempio, al vertice ci poteva essere se, evitando la diabolica alleanza non fosse entrata in un conflitto che non era quello ( difensivo) del 1915/18, ma altro di ben altra portata, al quale ancora imberbe ( soprattutto sul versante industriale-produttivo-organizzativo tutto da consolidare) nè convinta nè preparata. Avesse pensato a star neutrale, anche solo come la Spagna, a disastro compiuto, non si sarebbe trovata sotto un cumulo di macerie.

Comunque sia, quella mossa infausta, la sta pagando. E chissà per quanto ancora la pagherà.L’ Italia, da tempi non sospetti, per la sua cultura universalista profondamente alimentata da esperienze remote ( Impero romano e seguito), trascorse ( Umanesimo e Rinascimento ) e presenti ( Chiesa cattolica ), vuole l‘Europa. Crede nell’Europa. Ha sempre creduto nell’Europa. Quanto Dante nell’imperatore Enrico VII di Lussemburgo. E perfino a prescindere dai compagni di cordata. Perchè ha realizzatoda tempo immemorabile che solo dentro un’ unione ( fatte salve le peculiarità create dalla natura e dalla storia) si può ( meglio) tutelare salute, sicurezza e pace dei popoli.

Mastro Niccolò voleva un’Italia nazione proprio per questo. S’era stufato di vedere scorrazzare per il Belpaese ribaldi d’ogni genere. Fosse vissuto ai nostri tempi ( molto probabilmente) avrebbe pensato ad una Europa nazione, se non altro per fare adeguato fronte a continenti ( o semi continenti) chiaramente lanciati all’occupazione del Pianeta, attrezzati e ricchi quanto e più di noi.

Lasciandoci alle spalle. Rapidamente. Implacabilmente. Il tempo d’un Mondo globalizzato e ( finalmente) unito è ancora lontano. Perchè allora non procedere per gradi? Prospettando un futuro per le nostre generazioni ( comprese quelle dei milioni di migranti che dopo averci preso d’assalto si sono qui stanziate ) meno problematico di quel che potrebbe essere; anche se non più rassicurante come quello trascorso nei ( circa) ultimi ottant’anni. Che facciamo? Continuiamo a farci ’cattiverie‘ tra di noi?

Il Centro contro il Centro, il Centro contro il Sud, il Nord contro il Centro e il Sud? Perchè ? Meglio fare i finti tonti ? Anche quando, tra un evento è l’altro, previsto o no, affrontato o meno, stiamo mostrando tutta la nostra impudica ’ nudità‘ ?

LA CANCELLIERA . Sta per abdicare la Cancelliera ma la leggiadra Europa, dopo il suo lungo regno, invece d’essersi compattata s’è sbrindellata. Lasciamo stare quei simpaticoni dei figlioli di Sua Maestà che si sono messi in testa di rifare i pirati per affondare come ai tempi di Francis Drake galeoni carichi di dobloni, che quando la ’voglia di giocherellare ‘ sarà lor passata si ravvederanno come il loro scarmigliato premier con il Coronavirus.

Guardiamo invece cosa ( per noi) durante il regno della Cancelliera non ha funzionato. Nulla di personale. Nè di pregiudizievole. Vogliamo solo arrivare ad una sicurezza presente e ad una prospettiva futura. Per noi, a prescindere della stretta mortale del Coronavirus, urgente, perchè in queste cose prima ci si organizza e prima ci si mette al sicuro. Infatti, al momento è un pirla di Coronavirus a farci piangere, ma domani chi altro del suo stampo?

Adesso son milioni quelli che assaltano ( spesso con umana giustificazione) i nostri confini e domani quant’altri percorreranno gli stessi sentieri? Adesso ci son guerre ( e guerricciuole) che mietono nefandezze e lutti ( solo) ai confini, domani dovessero incombere sui nostri ( o addirittura dentro) i nostri confini, qual difese metteremo in atto?

Se le minacce arriveranno dai mari l ‘Italia manderà in acqua la Cavour, la Britannia la Queen Elizabeth, la Gallia la De Gaulle? Se invece le minacce pioveranno dai cieli senza manco conoscere manco sapremmo la traiettoria, li aspetteremo chiudendo gli occhi alla Totò davanti al manesco ? Etc., etc. Già che fare? Nessuno ha i poteri dei venerati oracoli.

Potremmo però già incominciare a dare chiari segnali. La Germania che ospita una ventina di infetti lombardi è un chiaro segnale. Il silenzio della Legarde è un altro chiaro segnale. Ci manca, semmai, quello che potrebbe dare la Cancelliera nelle ore del commiato: zittire quei tre o quattro rognosetti di poco conto che pendono dalle labbra sue e che per picciol ambasce loro vorrebbero ( una volta di più ) mettere ( con quell’astruso Salvastati) il ‘cappio al collo’ ai paesi del Sud. E all’Italia, ovviamente, sennò come potrebbero continuare a divertirsi con quell’ imberbe ‘sfascia rosse’ ( per loro) predestinato ( Lewis a parte) ad oscurare l’immenso ( e anche figlio adottivo nostro) Schumi ?

Qui, cara Signora, c’è bisogno di qualcosa di epocale. Di eredi alla Cavour o alla Metternich, insomma, costruttori di nazioni ! Cogliendo l’attimo fuggente che ci viene offerto. E che un tale, parafrasando, avrebbe trasformato nel canto che ( in quest’ora di angoscia e dolore) potrebbe unire tutti i balconi del Continente : ‘ Qui o si fa l’Europa o si muore!’.

L’ AFFOSSASTATI. ( dalla Stampa) Mario Centeno, presidente dell Eurogruppo, ha assicurato che c’è un ‘vasto consenso’ sull’utilizzo del Fondo. Vasto consenso vuol dire che non c’è l’unanimità, necessaria per prendere questo tipo di decisioni (tutti gli Stati dell’Eurozona sono azionisti del Fondo). Gli olandesi restano contrari perché continuano a vedere il Mes come uno strumento di ultima istanza.

Dal loro punto di vista le misure sin qui adottate – il piano di acquisto di titoli della Bce, la sospensione del Patto di stabilità, il via libera agli aiuti di Stato, l’utilizzo dei fondi strutturali per le spese sanitarie e il maxi-piano di prestiti della Banca europea per gli investimenti - sono più che sufficienti. Ma sulla linea dura ci sono anche l’Austria e la Finlandia, con la Germania in posizione più defilata.

“C’è ancora molto lavoro da fare“ ammette Centeno, ben sapendo che – qualora passasse l’idea di usare il Fondo Salva-Stati - il diavolo si nasconderebbe nei dettagli. L’ipotesi al momento sul tavolo prevede l’utilizzo di una linea di credito dedicata all’emergenza da introdurre all’interno del Mes, che ha una dotazione globale di oltre 400 miliardi. Ovviamente le risorse a disposizione sarebbero più limitate: ogni Paese potrebbe avere diritto a una linea di credito pari al 2% del proprio Pil. Nel caso italiano circa 36 miliardi.

I CAVALIER SERVENTI. Saltando quelli dello sport, bloccati dal Coronavirus, tanto per passare il tempo, va disputandosi il campionato europeo dell’imbecillità.

Grandi favoriti sono alcuni rognosetti ‘ cavalier serventi‘ della Germania. Nell’ordine: Olanda, Austria e Finlandia. Cosa leghi così fortemente paesi distanti tra loro, non è dato a sapere, certo mostrano un’acredine oramai scoperta contro gli ‘spendaccioni‘ del Sud Europa. E dell’Italia, ovviamente, che degli sciagurati è leader indiscusso. E tuttavia, se non fosse una questione di danari, che altro può alimentare tanto ( insulso, anacronistico ) visione dei paesi d’Europa? Difficile dirlo. Difficile crederlo. Agli Orange stiam sulle scatole ( forse) perchè oltre ad avere fiori belli quanto ( e più) dei loro non concediamo una vittoria al pallone manco in amichevole?

Gli Asburgici, invece, per via di quella volta in cui pur scatenandoci contro 73 divisioni sono dovuti risalire con la coda tra le gambe le valli che avevano ‘ disceso con ( troppa) orgogliosa sicurezza‘? I Finnici, poi, con tutte quelle giornate senza sole in mezzo ai ghiacci, non non vorranno mica prendere possesso del Belpaese per godersi finalmente giornate lunghe, trasparenti, assolate, come il buon dio dei mille laghi non riesce a garantire?

DATI. Finlandia, 334 mila kmq, 5,5 mln abitanti, Pil PPA 256 mld dollari, Pil pro capite 46,5 mila dollari; Osterreich, 83 mila kmq, 9 mln abitanti, Pil PPA 463 mld dollari, Pil pro capite 52,1 mila dollari; Orange, 41 mila kmq, 17 mln abitanti, Pil PPA 700 mld dollari, Pil pro capite 46 mila dollari; Italia, 302 mila kmq, 61 mln abitanti, Pil PPA 2.400 mld; Pil pro capite 34 mila dollari. In breve: in tre fanno poco più della metà delle entrare ( ufficiali e non reali, almeno un terzo sopra) italiane, che, volendo, con qualche punto di debito in più, potrebbe anche avanzare una o più Opa o per acquistarli uno alla volta o in blocco. Se sapesse, poi, cosa farsene.

Fatto è che pure l’accomodante Conte, s’ è( a sua volta) rotto le scatole. Della vostra elemosina l‘Italiadei Cesari, dei Leonardo e di Cavour ne fa a meno. Tenetevela, trastullandovi con i brandelli d’un Continente che sta mancando( colpevolmente) all’appuntamento con la grande storia. Che in quelle lande, evidentemente, ma non è mai stata ‘ magistra vitae’ ma solo un confuso affastellarsi di pregiudizi di cui ormai non tengono manco più giusto conto e il valore.

COLPITO ANCHE BORELLI. ( martedì 24) Stiamo scemando, come infetti, ma non è il caso di far festa. Ancora sconsigliata ai cinesi, figuriamoci a noi. Aspettiamo altri due o tre rilievi. Il secondo non è andato male, visto che registra un (altro) piccolo calo di contagi e vittime. Da confermare. Da riconfermare. E comunque, secondo il ( sempre) preoccupato Borrelli s’è registrato ( per la prima o seconda volta?) un calo di positivi e di vittime. Mentre i contagi ammontano a 64 mila circa.

Non ci addentriamo nei dati che, a questo punto, diventano un labirinto che manco Teseo con l’aiuto di Arianna riuscirebbe a superare. Aspettiamo quindi, ( quasi) certi di un altro ( piccolo) passo in avanti. Ora diventa cruciale il fatto che l’ondata infettiva non rompa gli argini sanitari nelle regioni del Sud. Otto dei nostri in rianimazione sono stati trasferiti in Germania per disponibilità di posti in terapia intensiva.

In particolare, sempre che non ci siamo sbagliati a prender dati dalla marea in corso, l’ Emilia Romagna conta ( domenica 22) un totale di 7555 casi ( +729 nuovi); Rimini 942 casi totali ( +116 ).

In ogni caso è ancora troppo presto per togliere alla nostra ( eroica) sanità un macigno insopportabile. Tuttavia sempre più pressante in Spagna e in Francia, ma pressochè ‘sopportabile’ in Germania nonostante ( al momento) i 18.323 casi totali registrati ( in crescita, Merkel compresa), +7.324 nelle ultime 24 ore, con decessi tuttora ( stranamente) limitati: un centinaio scarso. E qui ci scusino i Germani ( fratelli) d’Oltralpe , ma occorre fare chiarezza. Impietosa chiarezza.

Indaghino, se gliela raccontano giusta. Per il bene nostro e loro. Perchè su lutti e macerie che c’è da guadagnare? Anzi, chissà che non sarà il virus ( pseudonimo d’altro?) ad insegnarci che ( d’ora in poi) sarà meglio unire piuttosto che dividere? La Uefa del calcio, ad esempio, per la prima volta, c’è riuscita su alcune (importanti) questioni. Perchè non imitarla anche in politica?

‘ Tanto più che – sostiene Carlo Petrini, 70 anni, fondatore di Slow Food - vedo un futuro ridimensionamento delle politiche liberiste. Penso però ad un avvenire umano più sostenibile. Figlio di una economia che non dovrà misurarsi ( necessariamente ) attraverso il Pil. Infatti, che senso avrebbe ricostruire tutto come prima, ignorando questa durissima lezione?’.

Per fortuna, qualcuno (?) ha tolto il microfono a quella spiritata della Lagarde che tutto ha fatto fuorchè una gaffe. A questo punto, se in Germania ci son davvero quelli che del passato vicino e lontano voglion fare dei bei fagotti da gettare in spazzatura, dovrebbero battere un colpo. Anche uno solo, revocandole un posto che non le compete per ridarle la sua gioia più grande: ‘gustar’ pregiudizi in salottino, con le allegre comari attorno.

AGGIORNAMENTO ITALIA . ( domenica 22 marzo) Sono complessivamente 46.638 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.957 ( 4.821). Delle persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, 19.846 sono ricoverati in ospedale, 3.009 in terapia intensiva, 23.783 in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 59.138.

Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 952 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 943. Calano le vittime del Coronavirus in Italia. Oggi il numero complessivo è di 5.476, con un aumento rispetto a ieri di 651 unità; ieri l’aumento era stato di 793 morti. L’ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. ( Rai news 24)

AGGIORNAMENTO EUROPA. ( domenica 22 marzo) Bilancio europeo. In Spagna i casi registrati sono 1.725, 399 più di ieri ( sabato 21 marzo), mentre i contagi arrivano a 28.572. Lo scrive El Pais, unendo il dato del ministero della Salute con quelli delle comunità autonome. Gli operatori sanitari in Spagna sono oltre il 10% del totale dei contagiati nel Paese. Sono invece 24865 i casi nell’area ‘nuova Europa’, con 81 morti.

Per un totale di 24.865 casi confermati di Coronavirus (+8.841 rispetto al giorno precedente), di cui 18.323 solo in Germania, registrati nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo i dati ufficiali delle autorità nazionali raccolti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e aggiornati al 21 marzo.

Vediamoli. I decessi registrati nell’Area sono stati finora 81 (+37). I casi confermati di Coronavirus sono stati evidenziati in particolare in Germania (18.323, +7.324 nelle ultime 24 ore, 45 i decessi), seguita da Austria (2.649, +806), Cechia (904, +210), Grecia (495, +77), Polonia (425, +100), Slovenia (341, +22), Romania (308, +48), Estonia (283, +16), Slovacchia (137, +14), Serbia e Kosovo (135, +12), Bulgaria (127, +33), Croazia (126, +45), Lettonia (111, +25), Ungheria (85, +12), Albania (70), Macedonia del Nord (70, +22), Lituania (69, +33), Moldova (66, +17), Bielorussia (57, +11), Bosnia- Erzegovina (44), Ucraina (26, +10) e Montenegro (14, +4).

IL CASO ISCHGL. (Berlino) Lo scorso 29 febbraio un Boeing della Iceland Air proveniente da Monaco di Baviera atterrò a Reykjavik. A bordo erano in maggioranza turisti islandesi, giovani soprattutto, di ritorno da una settimana bianca in Tirolo, più precisamente a Ischgl, un borgo di 1500 abitanti della regione dell’Austria noto come il paradiso del dopo-sci.

Sottoposti al test del Coronavirus, l’Islanda era già in modalità emergenza, molti di loro risultarono positivi. Immediatamente il governo islandese dichiarò il Tirolo area a rischio. Bastarono pochi giorni come per capire che quello islandese non fosse un caso isolato. Uno dopo l’altro, notizie di persone contagiate dal Covid-19 dopo essere state in vacanza a Ischgl cominciarono a rimbalzare in tutto il Nord-Europa, da Amburgo alla Danimarca. Il 7 marzo le autorità norvegesi sottoposero al test un gruppo di turisti che erano stati in Austria nella seconda metà di febbraio.Il giorno dopo Oslo fece un annuncio inquietante: 491 dei 1198 infettati della Norvegia erano stati a sciare in Tirolo, la maggioranza di loro a Ischgl.

Eppure, le autorità tirolesi per oltre una settimana negarono tutto con cinismo e arroganza: «Dal punto di vista medico – dichiarava il direttore sanitario del Land, Franz Katzgraber – non è verosimile che il Tirolo sia stato focolaio di infezione». La stagione sciistica doveva continuare. Nonostante l’allarme dei virologi, che da giorni mettevano in guardia da una catastrofe in fieri. E nonostante l’Austria, primo fra i Paesi europei, annunciava la chiusura unilaterale delle sue frontiere a Sud.

Soltanto il 7 marzo, di fronte all’evidenza norvegese e al primo caso ufficiale di Coronavirus nel villaggio, ammisero la possibilità. Il contagiato era un tedesco di 36 anni che lavorava come barman al Kitzloch, la più celebre baita della movida locale. Passarono però ancora tre giorni, prima che il locale venisse chiuso. Quanto al resto del villaggio, business as usual: piste aperte, ski-lift operativi, alberghi in funzione. Non bastò neppure che anche la Germania il 13 marzo dichiarasse il Tirolo zona a rischio, dopo che le autorità di Ostalb, nel Baden-Wuerttenberg avevano lanciato un disperato allarme: 200 persone che erano state in autobus a Ischgl erano risultate positive al test. ( Corriere della sera, web, 23 marzo)

GIORNO DOPO GIORNO. Il Paese è allo stremo. Mentre in Cina (giurano) d’avere interrotto la pestilenza, da noi i contagi continuano a volare, ora dopo ora, come del resto presso i nostri ex sbeffeggiatori, tipo Spagna ( oltre 20 mila), Francia ( 14 mila), Germania ( 13 mila) etc etc. Le ultime stime ( 24h) dicono che in solo giorno, noi, siamo cresciuti di 4.480 casi infetti ( totale 33 mila), in gran parte gente del Nord-Nord Est, che di questa inusitata moria sta pagando un prezzo talmente alto da sembrare perfino incredibile. Soprattutto se ascritta ad un modello di sanità tra i più evoluti e generosi del Continente. Non ci sono parole. Soprattutto se si fan confronti con Germania e Austria.

DIETROLOGI & DIETROLOGIA ? Intanto per il Belpaese gira di tutto, di più. Una ricostruzione web, parla di complotto franco-tedesco-israeliano che per ‘punirci’ del recente accordo Italia-Cina per la Via della seta, si sarebbero procurati virus ( e antivirus, anticipatamente messo in deposito), diffusore del virus, battage mediatico e finanche l’untore, o meglio il Paese untore, per distogliere l’ombre su di loro e trasferirle ad altri, polli o meno che essi ( reputano) siano.

Fortunatamente, in gioventù, nella scuola che tanto funzionava prima d’essere demolita, ci è capitato di avere avuto ( si fa per dire) come maestro un tal Lisander, lumbard, che basta andarselo ripassare per chiederci se quell’uomo sia appartenuto all’Ottocento o al Duemila. Con tutti quegli ‘ ricami ‘ che sembrano note di ‘cronaca’, ‘fondi’, ‘ commenti’ nostrani accorpati insieme. Di fantasapienti ( o dietrologi) elenca e spiega tesi, controtesi e voli pindarici, tutte dispersi al vento in quei cieli di Lombardia che in tanti , soprattutto da Oltralpe, hanno cercato d’oscurare senza mai riuscirci.

Della elaborata ricostruzione complottista, solo un dato lascia perplessi: quello dei casi nel paese dei Germani, esponenziali, ma con pochissimi deceduti. O sono più sani di noi o non ce la raccontano giusta. Che abbiano trovato davvero qualcosa che li tutela, costringendoli a rallentare ma non di fermare ? Con danni contenuti e non gravissimi come in Italia? Non vogliamo crederlo. Per nulla. Anche perchè che altro sarebbe se non (pura) follia?

Di cui a dirla tutta, sbirciando nel passato, colà, qualcosa si trova. Del resto ( ammesso e non concesso il sodale con francesi e israeliani), per quel poco che ( i lor capetti in sella ) siano in grado di capire ed immaginare, avessero eseguito il cinico detto ‘ mors tua, vita mea‘, a guerra ( suicida) terminata, di che altro avrebbero da esultare se non su cumuli di cadaveri e oceaniche folle senza timoniere? Già, cui prodest?

Il team cinese ( giunto a Milano) dice ‘Chiudete tutto, qui è come da noi’. Ed in effetti i dati lombardi sono terribili e incredibili insieme. Avevano ‘ chiuso‘ il piccolo focolaio di Codogno, hanno ‘scoperto’ di tenerne accessi tanti altri, ancor più vasti, e preoccupanti, come quello ( che fatica a vedere luce in fondo al tunnel ) della Bergamasca. L’incredibile nell’incredibile, sono inoltre tutti quei sanitari contagiati, alcuni salvandosi, altri restando sul campo. Eroici tutti.

Bravi tutti. Anche perchè in troppi mandati in corsia senza ( manco) adeguata protezione. Troppi. Proprio com’è capitato ai quei nostri giovani durante l’ultima guerra mandati a mani nude contro carri armati, bazuka e katiusce. Quando il tutto ( fantasapienza compresa ) sarà soltanto un brutto ricordo, dovremo trovare il modo di (ri)parlarne. Cresce la collaborazione dell’industria nel momento del bisogno. Commovente. Non ci rimane altro che scoprire l‘antivirus.

Dalla cronaca sportiva, poi, arrivano notizie di varia natura. Belle, meno belle, brutte. Naturale. Belle, son quelle che comunque sia non s’è issata bandiera bianca, ma solo una temporanea sospensione. Doverosa, inevitabile. Che si spera possa durare il meno possibile. In Italia, in Europa, nel Mondo. Proprio in queste ore da un aeroporto greco, s’ è alzato in volo un aereo con la fiamma olimpica a bordo diretto nel paese del Sol Levante. Dove di cancellare l’evento olimpico non vogliono manco sentire parlare. Speriamo abbiano ragione loro. Meno belle, sono quelle d’un calcio in affanno, ma non arreso.

‘ Il nostro sport - dice Adriano Galli, ex tuttofare Milan, a Stadio-Corriere dello sport - avrà danni enormi, bisogna affidare i conti ad una società autonoma che studi le percentuali di perdite e tagli. Dico di no ai playoff scudetto. Non ci sono solo Ibra e Cr7, i giocatori minori vanno aiutati’. Aiutati, sì, ma come? Invitandoli a rivere i lor lauti stipendi? Ci sarà da lavorare, da noi e oltre, perchè i giocatori van facendo catenaccio. Ma una soluzione si troverà.

Brutte, infine, sono quelle della ‘ fuga dal virus’ di soggetti in forza alla Signora di Torino. Che paga talmente male, da restituirle pan per focaccia. I disertori, al momento, recano nome Pjanic( Bosnia), Kedira( Germania) e Higuain ( Argentina). Sull’uruguagio Betancur, al momento, è giallo. Mentre altri sono sulla via di fuga, più o meno ( si dice) come quel cor di leone del comandante Schettino.

Il Pipita, di cui si hanno più dettagli, s’è n’è andato per raggiungere la mamma malata. Degli altri due non si sa. Chi, durante una guerra, scappa, viene messo al muro. In Bosnia, in Germania, in Argentina. Sa il Pipita, ad esempio, in quanti avrebbero voluto volare da un posto all’altro, pur di stringere per l’ultima volta ( almeno) la mano d’un loro caro, scomparso su un lettino di rianimazione? Lo sa ? Beh, allora, visto che la virtù emerge nel momento difficile, questi tre ‘ cagasotto’ non sarebbe meglio fermarli laddove sono voluti andare? Qui, che tornano a fare? Qui, chi vorrà più guardali in faccia? Tra l’altro, non si dice, che per vincere una Champions occorrono uomini veri e non uomini a metà?

Ultima ora: la polizia si riserva altri accertamenti sulla documentazione presentata da Higuain. In fase di autocertificazione, infatti, eventuali inadempienze rendono gli autori perseguibili.

DIVAGHIAMO. Divaghiamo. Togliendoci per un poco dall’ombra del Coronavirus. Che uno scienziato americano aveva già annunciato una decina d’anni fa. Inascoltato, ovviamente, perchè questo hanno stabilito gli dei per quanti replicano Cassandra. Ma tant’è. Col nostro buon Arrigo, maestro d‘Immortali, spesso e volentieri non ci prendiamo. Lui, come i tanti esterofili in paga al nostro Paese, spesso e volentieri celebra un torneo, la Premier, che a noi convince fino ad un certo punto.

Intanto perchè, come Francis Drake, eroe di quelli che hanno votato Brexit, accumula dobloni oltre misura e merito; eppoi, perchè, di quel calcio più figlio dell’ippodromo di Ascot che del nostro Arrigo, ci lascia sempre qualche sospetto in testa. Che Arrigo, in fondo, magari senza volerlo, con intento opposto, in filigrana, finisce con l’alimentare.

” Il Liverpool è arrivato all’incontro con l’Atletico - dice l’Arrigo - nel suo peggior momento.La Premier consuma energie, si gioca troppo, considerando anche le varie coppe inglesi e la qualità dei contendenti. L’avversario conosceva tutti i trucchi e i tatticismi, non per nulla Diego è stato in Italia. L’incontro è stato dominato dagli uomini di Klopp fino al settimo minuto dei supplementari. Praticamente gli spagnoli non avevano tirato in porta. Gli altri, invece sì, eccome, con palo e traversa. Ma avevano dato fondo a tutte le energie, le idee erano annebbiate, il passaggio al proprio portiere è stato fatale, così alla fine è andata avanti la squadra che meno aveva meritato”.

Quel Diego che conosceva trucchi e tatticismi appresi nel Belpaese e qui abbozzato come quel Coronavirus più noto ( per alcune settimane) come Italianvirus, non ci pare nè garbato nè giusto. Perchè Simeone, autentico sangue nostro trasfuso in Argentina, non ci par proceda nè con trucchi nè con tatticismi che, liberi che sian tutti di valutarli, per noi altro non sono che un sunto ( originale) di razionalità e arte, diciamo da partita a scacchi, a volte arguta e beffarda, ma niente affatto scopiazzata , per cingersi ( quand’anche si è poveri Cristi) del lauro contro avversari ( fisicamente) debordanti in aspre tenzoni sui verdi campi da gioco. E se il Diego del lauro si cinge, perchè sminuirglielo ? Non giusto? Allora, mettiamoci pure a dibattere tra un Raffaello ed un Caravaggio, dipinture opposte, come si sa, per disquisire sul valore di ‘capolavori‘ sul quale potrà bastare una vita intera?

Il problema per Klopp come per tutti gli allenatori di Premier ( quasi decimata nell’ultima turnazione ) ci pare ( soprattutto) quello che, per tenere sempre più alta l’asticella delle prestazioni (fisiche) dei pedatori, non potendo risolver tutto con qualche esercizio in più, a qualcosa di moderno ( anzi, d’antico) deve ricorrere. Di cosa si tratti non è dato a sapere. Certo è che, per alimentare una corsa stremante, indispensabile per aggiudicarsi anche una Coppa del nonno, il dispendio c’è, e tanto, comunque da ogni volta compensare; al punto che la qualità in campo ( esauriti i sempre più interminabili tempi di gioco) dice e non dice, visto che è il triste ( ma navigato) Simeone a buttar fuori dalla Coppa l’esuberante ( ma condizionato) Klopp, e non viceversa.

I DUE VOLTI DA INCUBO. I due volti da incubo questi giorni in copertina, sono, fuor dell’Europa, quello del biondo scarmigliato Johnson premier di Gran Bretagna e, dentro all’Europa, quello della comare Lagarde, neo presidente della Bce. Il primo abituato ad affidare al vento parole e azioni per meglio pettinare la folta chioma, ha deciso di dar corda alla diffusione del Coronavirus per produrre (?) anticorpi; la seconda, nè tecnica nè politica ma cioccolatino di salotti e salottini, per meglio salvare il salvabile cominciando da chi è in più ( chiaro) affanno, sui titoli di Stato italiani, ha ridacchiato: ‘Non siamo qui per ridurre gli spread‘.

Con il risultato che, il primo, lasciando galoppare a piacimento il buon Coronavirus ( fanfaluche di luminari a parte) se lo ritroverà prima o poi tra i piedi e più amorevole e rapido che pria; la seconda, invece, ha centrato l’intento d’ accelerare il crollo iniziato dopo lo stop Usa ai voli dall’Europa della Borsa di Milano, arrivata a -17% ( rimbalzo a parte ) con il peggior risultato di sempre.

Al che, anche il nostro caro vigile Mattarella, non ha potuto fare a meno di chiedersi se ‘ste ’ quote rosa’ ai timoni del Vecchio Continente funzionino oppure no. E, ‘quote rosa ’ e ‘ scarmigliato a parte, non ha potuto esimersi dal suo raro ma dignitoso sbottare: ‘ L’Italia dall’Europa attende solidarietà e non ostacoli’.

Tuttavia, andando così il Mondo, per dirla alla don Lisander, chi mai tra i tanti il corpulento cowboy americano predilige ? Il biondo o la comare? Ovvio: il sodale ‘scarmigliato‘, chiudendo i voli Usa da e per l’Europa a tutti tranne che da e per la Gran Bretagna. Evidentemente, l’originalità anglo-americana finora maestra di scelte esemplari, in questa, Brexit o Coronavirus o Trump che sia, meglio non sa più produrre.

( Forse) immemore d’un ( illuminato ) pragmatismo senza più eredi crede che, nell’ispecie, meglio è offrire baci e abbracci a chi porte e finestre al morbo spalanca piuttosto che a chi porte e finestre al morbo cerca di sbarrargliele in faccia. Il problema per il cowboy americano, in fase di rielezione, sostenuto da un’economia che ( nonostante lui) vola, il morbo è in pista d’arrivo. Con tutta la sua rapidità. Davanti a casi ( in infima parte controllati) con esponenziale crescita.Chissà se ( potenzialmente ) non sia proprio questa l’ora del classico granellino di sabbia che va ad inceppare ingranaggi sofisticati? Di grandi potenze? Di grandi potenti? Di grandi vittorie ( date per ) scontate? Di grandi eroi virtuali o meno? Eccetera, eccetera.

A ben pensarci, questo scenario è ( davvero ) tanto improbabile in un Paese in cui ( con la sanità selettiva che si ritrova) un ( sol) tampone costerà alle decine di milioni di poveracci di quel Paese dai 3/5 mila dollari? Intanto a dispetto di tutto e di tutti, il Belpaese reagisce. In proprio. Cantando la sua solidarietà da un balcone all’altro. Non ridano i sasi, perchè è così che qui ci si prepara alla finale d’una Coppa del Mondo.Per vincerla. Sullo sport torneremo quando riparte.

Qualcuno ha detto in tivù che nel lontano Sol Levante che qualche samurai ha parlato male della sanità italiana e lombarda. I samurai che, per formazione sono soggetti accorti e rispettosi del valore altrui, lontani come sono dal nostro mondo, probabilmente, sono stati male informati. Perchè se in questi tristi giorni c’è stato qualcosa e qualcuno che nel Vecchio Continente ha dato prova di grande efficienza e generosità ( fin all’eroismo), quello è stato la sanità italiana e lombarda. Tornati alla normalità, ci sarà modo e tempo per abbracciarla ( ed encomiarla) tutta intera come merita. Diciamo che, se al nostro abbraccio, si unisse anche quello d’un samurai le faremmo immenso piacere.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE. Il bollettino ( sabato 14 marzo) della Protezione civile sui casi di in Italia: sono 17.750 i positivi in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 21.157 Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Sono 1.966 le persone guarite, 527 in più di ieri.

Sono arrivate a 1.441 le vittime. In un solo giorno c’è stato un aumento di 175 morti. Ma ieri erano stati 250. La conferenza stampa è stata anche l’occasione per affrontare il tema virus Borrelli ha sottolineato la necessità di riconvertire ‘strutture alla produzione di mascherine’. Scusi, buon Borrelli, non c’è stato il tempo per dirlo prima?

I GIORNI DEL VIRUS PASSANO. Impossibile star dietro alla cronaca effetto della diffusione del Nuovo Coronavirus. In Germania, e confinanti, si stanno preparando all’ondata di virus in arrivo. La cancelliera Merkel avrebbe espresso la preoccupazione che ad essere coinvolti potrebbero in tanti, forse intorno al 60/70%, che preoccuperebbero e non poco, soprattutto se gli Alemanni fossero costretti a misura drastiche quanto e più delle nostre.

Speriamo sia solo una preoccupazione. Nel frattempo dalla zone iniziale di Codogno arrivano timide ma incoraggianti notizie: s’è ( quasi) guarito il giovanotto noto alla cronaca con lo pseudonimo di ‘ numero uno’, stanno calando ( vistosamente) i casi infetti. L’isolamento sta dando i suoi frutti. Anzi, pare che nelle ultime ore d’infetti non se ne sia registrato manco uno.

Forse anche per via di questi riscontri la regione Lombardia sta chiedendo al Governo l’inasprimento delle misure di salvaguardia, sull’esempio Codogno, proprio per accelerare la riduzione degli infetti e l’assalto degli stessi alle strutture sanitarie che pur essendo tra le migliori d’Europa oltre ad un certo limite prestazionale non possono andare. I cinesi, che cantano vittoria, sono pronti a riavviare la normalità, e anche a fornirci incubatori e mascherine. Lodevolmente. Speriamo però non ce ne sia bisogno.

Ma questa volta è un altro miracolo che genera l’incredulità. Giunge da quello sport tanto amato che per noi è ( innanzitutto ) metafora della vita. A realizzare il prodigio questa volta è stata una squadra che ( secondo il giovin Agnelli) manco doveva essere agli ottavi di Champions. Una squadra della provincia lumbarda , che è gestita da Dio, che si sta costruendo ( alla faccia dei mille tintinnega) il suo nuovo moderno nido, che scopre talenti a josa, che sa giocare alla palla, che sa essere dignitosa e competitiva in ogni circostanza. E che tutti ormai nominano la Dea, riferito ad Atalanta, divinità bella e brava, soprattutto nella caccia, unica femmina tra gli Argonauti e sposa ( solo) a Ippomene.

Mai soprannome fu più azzeccato. Perchè la squadra del Gasp delle virtù della Dea ha fatto tesoro. Nel ritorno degli ottavi di Champions, mai fatti in precedenza, non solo non ha difeso il 4-1 a suo favore dell’andata, ma è andata a suonare messa e benedizione a quelli del Siviglia, che non son squadretta parrocchiale o da scapoli e ammogliati. Con i suoi tanti argonauti ( Ilicic 4 gol e Pupu Gomez, in primis).

Ora, nella solita, miscredente Europa, che della Lombardia ( probabilmente) ignora perfino che sta tra le due o tre o quattro regioni più evolute e ricche del Vecchio Continente, tutti van chiedendosi come cotanto ardire sia possibile. Ci metteranno un po’ di tempo a realizzare, ma non fa niente, perchè se alla Dea dovessero darle un sorteggio accettabile potrebbero vedersela ( giovin Agnelli permettendo ) addirittura tra le prime quattro d’Europa. Se non son miracoli, questi …

MIRACOLI. Forse i barbari abituati da sempre a tentar scorrerie sotto l’Alpe, hanno dimenticato di cosa può quel curioso stivale abitato da un picciol popolo ( 60 mln contro 7 mld sul Pianeta ) che, se mobilitato a dovere, può mandare in crisi anche i più accaniti illuminati realizzando miracoli. Già, gli anacronistici miracoli.

Come quello che, pur con tanta fatica, con tante contraddizioni, e incertezze, va serpeggiando da un capo all’altro della Penisola . I media, i soliti media, sono preoccupati a non accrescere la massa di eventuali ammalati che se diretti tutti d’un colpo verso le strutture sanitarie per quanto esse siano ( straordinariamente) valide ed ( umanamente) eroiche le manderebbero in tilt. La preoccupazione è d’obbligo, quindi apprezzabile.

Stanno però perdendo di vista quell’amalgama che ( silente, impercettibile) sta cementando il Belpaese come per una finale di Coppa del Mondo. Non che non restino sacche d’ignoranza reiterata e cosciente, da una Regione all’altra, come tra quelli fuggiti dalla Lombardia per andare a trasferire paure laddove non ci sono mezzi per curarle, ma l’appello a ‘ remare sulla stessa barca’ sta funzionando. Timidamente. Non siamo la Cina. Non possiamo copiare la Cina.

Occorre produrre ( in men che non si dica) un nostro modello. Che se ne sbatta degli sberleffi ( sempre meno sberleffi) degli amici dell’Altrove. Il Creatore, fortunatamente, checchè ne dicano i miscredenti ad oltranza, ci ha dotati di spirito di sacrificio, generosità ed ingegno. Proprio quello che occorre in questa e alla bisogna. Le notizie che abbiamo dicono che sono in tanti a proporsi. Ad impegnarsi. Senza che nessuno glielo vada a chiedere. Nelle strutture mediche, ma anche nella società civile. Per non lasciare soli i bisognosi, gli ( amatissimi) anziani, gli sfigati.

Qui, dove son partite le calighe che hanno governato per secoli ( gran parte) del mondo, lasciando in seguito eredità universali, in porto ci vogliamo arrivare quanti più possibile. Praticamente tutti. Bisognosi, anziani e sfigati compresi. Il nostro sangue potrà essersi intanto infettato, resta però del nobil colore blù. Frutto d’ un millenario ( e inimitabile ) cammino. Sarà un’ impressione, una delle tante, eppure non troveremmo strano che alla ‘fin della tenzone’ come dice Cirano de Bergerac a ‘colpire ‘ il bersaglio fossimo proprio noi. ( Nuovamente) in cattedra, con altri ( come capitato) dietro la lavagna. Altro che ‘ la conta‘ per età su quanti avrebbero il diritto di vivere oppure no!

* COME STA L‘EUROPA? Nel frattempo si moltiplicano rapidamente i ‘ casi’ d’infezione da Nuovo Coronavirus anche in Europa. Che solo qualche giorno fa ( almeno in parte) sbeffeggiava l‘Italia per la sua esposizione al virus, in molti ambiti, fatto passare più per un Italianvirus che per una matrioska d’ Oriente. Nostra impressione, è che in Europa, eccezioni a parte, negli ultimi anni, ci si sia ( un po’troppo) abituati a ‘ gettar la povere sotto i tappeti‘ e a non affrontare i problemi con la dovuta abituale energia e tempestività. Che il bel vivere abbia rammollito tanti, troppi, figli di Germani, Franchi e Norreni?

I quali davanti al ‘ caso’ Italia hanno preferito sbeffeggiare un solo untore piuttosto che non perdere tempo. E adesso, come ammoniva un esperto pochi minuti fa su una emittente televisiva nazionale, il rischio è che ‘quelli’ si ritrovino ( nei prossimi giorni) ’ col cerino acceso in mano’. Probabilmente sgomenti e smarriti. E anche impreparati. Il caso, ad esempio, che in Germania gli ‘infetti’ si moltiplichino ora dopo ora senza decessi, suona strano.

A dirla tutta: inverosimile. Perchè o ( da loro ) il virus colpisce solo giovanotti in buona salute che possono in breve tornare sulle loro gambe o non ce la raccontano giusta. Certo è che se fossero costretti a bloccare il Paese come abbiamo dovuto fare noi, i danni non sarebbero lievi. E circoscritti. Nè per loro, nè per noi, nè per l’ intera Europa. Un rimedio a tutto ciò esiste? Forse sì, che l’Europa incominci a fare l‘Europa.

( aggiornamento martedì 10 marzo, ore 14) Francia, 1.412 casi e 25 morti

Sono 1.412 i casi di Coronavirus confermati in Francia dal direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, nel suo quotidiano punto stampa. L’aumento in 24 ore è stato di 286 casi, con circa 1.000 tamponi quotidiani effettuati. I decessi sono aumentati di 6 unità rispetto a ieri, da 19 a 25. Ventuno di questi erano persone «oltre i 70 anni e con altre patologie». La Francia rimane nella «Fase 2», vale a dire che la priorità delle autorità è «fare tutto il possibile per rallentare la diffusione del virus». È quanto è stato deciso nella riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale che si è tenuto nella notte, nel quale è stato fatto il punto della situazione sul contagio nel Paese.

Con oltre 1.200 persone infettate e 19 decessi, per lo più anziani, la Francia rimane il Paese europeo più colpito dopo l‘Italia e poco prima della Germania. Al termine della riunione, riportano i media francesi, il ministro della Sanità Olivier Véran ha annunciato il divieto per i raduni oltre le 1.000 persone. Ulteriori dettagli verranno messi a punto dai vari ministeri e dai prefetti. Vietati gli eventi che riuniscono più di mille persone, ha annunciato la ministra della Sanità, Olivier Veran. «A livello nazionale tutti gli eventi che riuniscono oltre mille persone sono ormai vietati» ha dichiarato, precisando che verrà pubblicata una lista di «eventi considerati utili alla vita della nazione» per i quali si farà eccezione.

Salomon ha illustrato nuovamente i cluster, che sono diventati 7 in Francia con l’aggiunta della Corsica: Ajaccio, con 38 casi, l’Alta Savoia con due villaggi, l’Oise a nord di Parigi, Mulhouse e l’Alto Reno nell’est del Paese con il focolaio scaturito dal raduno di 2.000 evangelici, il Morbihan nel nord e il focolaio dei turisti di ritorno da un viaggio organizzato in Egitto. Germania, 1.151 casi

Dopo un caso sospetto di Coronavirus in una scuola del Brandeburgo, da 4.000 a 5.000 persone sono in quarantena domiciliare nella cittadina di Neustadt/Dosse. Lo riferisce la Dpa. Sforano quota mille i casi positivi di Coronavirus in Germania.Resta particolarmente colpito il distretto di Heinsberg, nel Nordreno-Vestfalia, con 484 casi, e sale vistosamente anche il bilancio della Baviera con 256 contagi. Segue il Baden- Wuerttemberg con 199. a Berlino i positivi registrati sono 40. Al momento non si registrano decessi e i ricoverati sono solo 18. Colpisce che la Germania, con 1.151 positivi, non registri neanche un decesso e che i ricoverati ufficialmente per Coronavirus siano soltanto 18. Spagna, 979 casi e 25 morti

Vicinissima ai 1.000 casi la Spagna, che registra anche 25 morti e 32 ricoverati, ma dove il governo non ha ancora preso misure adeguate. Polonia, 16 contagiati e 4.000 in quarantena

Abbiamo in Polonia ormai 16 persone contagiate di coronavirus e il loro numero sta per crescere, ha annunciato il ministro della sanità Lukasz Szumowski spiegando che lo stato della salute di due contagiati è recentemente peggiorato. In tutto il paese sono 170 le persone ricoverate negli ospedali per sospetto contagio e 4 mila quelle in quarantena a casa. Szumowski ha fatto appello affinchè coloro che sono in quarantena rispettino il divieto di uscire e ha suggerito la possibilità di fare effettuare dei controlli dalle forze d’ordine. Intanto ad Auschwitz è stata revocata la tradizionale Marcia dei vivi, in programma per il prossimo 21 aprile.

Quanto può sopravvivere Sars Cov 2 nell’aria e qual è la vera distanza di sicurezza da tenere per evitare il contagio? Il virus, lo sappiamo, è nuovo e moltissimi studi sono in corso per capire quanto davvero può sopravvivere nell’aria. Ora una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Practical Preventive Medicine e citata dal South China Morning Post ha concluso che il Coronavirus potrebbe rimanere nell’aria per almeno 30 minuti e coprire una distanza di 4,5 metri in ambienti chiusi (come un piccolo autobus, luogo in cui si è svolta la ricerca), una distanza ben superiore al metro o due indicate dalle autorità sanitarie di tutto il Mondo.

( dati martedì 10 marzo) In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 9.172 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1.897 in più rispetto a domenica. Di queste, 463 sono decedute (+ 97, di cui 76 in Lombardia) e 724 sono guarite (+102). Attualmente i soggetti positivi sono 7.985 (il conto sale a 9.172 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 1.598 in più rispetto a ieri.

In Lombardia, dove oggi si registrano 1.280 casi in più rispetto a ieri, arrivando così a 5.469 in totale. Gli esperti spiegano come si devono interpretare i dati, indicando quali sono le variabili da tenere d’occhio per capire l’andamento dell’epidemia.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.316 (+759); 733 sono in terapia intensiva (+83), mentre 2.936 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+756). I dati Regione per Regione. Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni: 5.469 Lombardia (+1.280); 1.386 Emilia-Romagna (+206); 744 Veneto (+74); 323 Marche (+51); 350 Piemonte (-10); 208 Toscana (+42); 102 Lazio (+15); 120 Campania (+19); 109 Liguria (+31); 93 Friuli Venezia Giulia (+36); 54 Sicilia (+1); 50 Puglia (+10); 28 Umbria (+2); 14 Molise (-); 33 Provincia autonoma di Trento (+10); 30 Abruzzo (+13); 19 Sardegna (+8); 5 Basilicata (+1): 15 Valle d’Aosta (+6); 11 Calabria (+2); 9 Provincia autonoma di Bolzano(-).

BELPAESE IN ALTO MARE. Probabilmente ad ispirare tanta determinazione nell’attribuire i danni da Nuovo Coronavirus al nostro Paese, già abbandonato da cugini ed amici in più occasioni e in ispecie davanti all’ondata migratoria, non c’è qualcuno o qualcosa in particolare. Ma solo il gusto, come spesso accade anche sui social, d’andare in giro a maldire un malcapitato. Non importa chi e come. Occorre un malcapitato altrimenti qui meglio noto come untore. Lo fanno i bulli ( da sempre ) anche nei collegepiù aristocratici verso qualche loro coetaneo, lo fanno (perfino) le nazioni amiche ( e non ) quando si tratta di evitare di mettersi una mano sulla coscienza tirando fuori dalla cantina il vecchio marchingegno del capo espiatorio.

In tal modo, come bene insegna quel ( vero) romanzo storico, non molto accetto tra i riformati, meglio si nascondono ( all’opinione pubblica) magagne, incapacità, malevolezze di chi governa il nostro e gli altrui Paesi. Soprattutto dell’Europa, della maledetta Europa a guida germano-francese, ogni giorno di più odiosa matrigna e non amorevole madre dei figli suoi.

Europa, che ( alla fin della tenzone) resterà ( senz’altro) col cerino in mano, chissà se in un lazzaretto come tal don Rodrigo, visto che il virus anche laddove maldestramente occultato prima o poi tornerà a chiedere spazio. Magari non a marzo ma a luglio. Infatti, timidamente, molto timidamente, si inizia a delineare il percorso compiuto dal virus, dal momento in cui è sbarcato in Europa ( pare) già a fine gennaio. Percorso e silenzi. Donde l’Italia compare,certo, ma dopo altri.

Secondo il New England Journal of Medicine ( pare ) che il primo contagiato in Europa sia stato un 33 enne tedesco ammalatosi il 24 gennaio, che ha avuto sintomi ( brividi, tosse, febbre) ed è tornato al lavoro il 27. Nei giorni precedenti, tra il 20 e il 21 gennaio, a Monaco aveva incontrato una donna cinese, proveniente da Shanghai, con la quale collabora. La donna stava bene durante il soggiorno di lavoro in Germania e si è ammalata al rientro in Cina. Come dire che il contagio ‘ sembra avvenuto durante il periodo d’incubazione’. Dunque un mese prima di Codogno, ovvero del ‘paziente uno’, individuato il 21 febbraio.

Percorso e silenzi. A partire dall’ Europa, da ognuno omessa. Del perchè non si sa. Nel frattempo quello zibaldone della CNN, ignorando quanto va accadendo nel resto del Mondo, anche solo cronologicamente, s’è presa pure la briga di elaborare una effervescente cartina di tornasole donde dal Belpaese irradiano come fuochi d’artificio i dardi spediti ad ‘ungere’ il Mondo.

Un alto prelato romagnolo ora scomparso, che della CNN conosceva tanto, quando gli si diceva d’essere stato ripreso in giro per il Pianeta dall’emittente televisiva americana diceva ‘ La CNN? Ma non dei retta. Quella l’è s’no un madeun‘. Un ‘ mattone‘, o meglio, un mix talmente pesante e noioso da far addormentare anche gli insonni. Il nostro ministro degli Esteri, il giovin Di Maio, avrebbe protestato ma, quelli della CNN, dopo aver chiesto in giro se qualcuno conoscesse o meno il nostro ministro degli esteri, non trovando indicazioni al riguardo se ne sono fregati della protesta, proseguendo imperterriti ad elargire squarci di cronaca televisiva attendibili quanto la loro cartina di tornasole. I potenti si salvano.

Fatto è che ci stanno spolpando. Con danni umani ed economici enormi. Mentre facciamo i salti mortali per contrastare il morbo. Niente ‘ Eroica‘, la corsa sullo sterrato più avvincente al Mondo, niente Mondiali di Coppa di sci a Cortina, niente Milano-Sanremo, niente Italia-Inghilerra di rugby. Niente di niente. Campionato a porte chiuse. Probabilmente aspettano di bloccare la Nove Colli e il Giro. Mentre è giù tanto se faranno giocare le nostre squadre di calcio in Coppa e non tengono la Nazionale del Mancio fuor dall’Europeo.

Il problema però, per i lor signori, è che il virus astigmatico com’è non conosce i colori delle diverse bandiere. Onde per cui chissà se, avendo in Altrove, e in Oltralpe, iniziato a rompere con comodo ritardo i loro silenzi, non gli capiti d’avere l’ondata buona del virus più avanti? Magari all’ora della Gran Boucle, da sospendere e da relegare fra le tante corse corsette a tappe che si svolgono sul Pianeta?

SALTA IL MONUMENTO MILANO- SAN REMO. D’ora in poi, per un mesetto almeno, così si spera, potremo vedere il nostro Campionato a spalti vuoti. Che metteranno ancor più in pietosa evidenza le mille rughe dei nostri vetusti stadi. E che ci faranno ricordare una volta di più da qual mandata di uomini di governo siamo al povero tempo nostro governati.

Il Del Pino, manager, eletto presidente in Lega proprio per aumentare un portafoglio di diritti tivù esteri alla gogna rispetto a quelli di Premier o Bundes o Liga, altro non ha combinato, tra porte chiuse e porte aperte, tra rinvii e ripensamenti, che un gran casino. Dove tutti sono scontenti di tutti. E di tutto. Visto che così riformulati, colpe del virus a parte, non possiamo certo goderci quello che s’era avviato ad essere ( ci scusi il sor Arrigo) il torneo più bello e interessante tra i cinque delle cinque top lega. Tutti ( o quasi) da tempo ( immemorabile) in bacheca.

Adesso, con quel garbato premier a reti connesse come ( o quasi) per il messaggio di Capodanno del Presidente, invece che a portar serenità ha gettato scompiglio. Mentre all’Estero infieriscono su di noi ( vedi Cnn) scordando perfino la Cina e la Corea. Qui a metterci una pezza può essere solo il solito imprevedibile sorprendente atteggiamento d’un popolo ( sanitari in primis) che, quando conta, forse ispirato da una ( dimenticata) manzoniana Provvidenza, sa quello che deve fare. A dispetto di chi dovrebbe governarlo e non può farlo o non sa farlo; a dispetto di parenti e amici sparsi qua e là pel Mondo e che dovrebbero raccontarla ( almeno) come si deve; a dispetto di chi ci vuol (davvero) male e vorrebbe vederci piegare le ginocchia implorando.

I dati ( allegati) parlano d’una diffusione seria, con molti casi di guarigione, ma non ancora scemante. Se calano ( di dice) i casi cinesi che sono alle radici della sbandierata ecatombe, caleremo anche noi. La speranza è solo quella di non vedere cancellata, una dopo l’altra, la possibilità di riprenderci in fretta e senza danni irreparabili. Il timore c’è. In Romagna, a Cesenatico, potrebbero chiedere d’annullare la Nove Colli; in Lombardia, a Milano, la Milano-Sanremo monumento della storia del ciclismo ( volgarmente) spostato tra altre corse anonime, ( se non il Giro) e così via.

Il calcio s’accontenta ( al momento) di giocare ( Campionato e Coppe) nel silenzio, per meglio meditare sulla sorte sua. Magari ( una volta di più ) saremo proprio noi a sorprendere tutti, sciogliendo il rebus grazie a quei quattro centri di ricerca in numero che abbiamo. Certo è che gli amici ( qui o là) si vedono nell’ora del bisogno. E quelli ricorderemo, per tanti anni a venire.

Il bilancio della Protezione civile ( mercoledì 4 marzo) Sono 295 i malati con il Coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 66 in più rispetto al giorno precedente. Il dato è stato fornito mercoledì 4 marzo dal commissario Angelo Borrelli

nel corso del quotidiano appuntamento con la conferenza stampa nella sede della Protezione civile.

I numeri della crisi. Negli ospedali ci sono 1.346 ricoverati con sintomi mentre 1.065 sono in isolamento domiciliare.Dai dati della Protezione civile emerge che sono 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, 2 in Sardegna e uno in Basilicata. Fino a ieri, l’unica Regione senza casi di Coronavirus , era stata la Valle d’Aosta. Che però, all’ultimo rilevamento, s’è aggiunta con due ‘infettati‘ , comunque ( al momento) da confermare.

ALTRO DI SPORT. Federica Brignone, 29 anni, milanese trapiantata in Valle d’Aosta, per adesso s’è presa la coppa di Combinata e quella generale. Belmondo, Compagnoni e poche altre stanno preparano per lei lo scanno nel consesso delle più grandi azzurre di sempre nelle discipline sulla neve. Altre nuove eccezionali arrivano dai Mondiali su pista di Berlino, dove al fenomeno Ganna ( più quartetto inseguimento), si sono aggiunte Paternoster, Balsamo e Vece. Tutte bronzi pesanti. La più vecia ha 22 anni.

Sulla infausta parabola Armani di basket non infieriamo, visto che simil sembra a quella ( penosa) della nazionale di rugby. Stanno affilando invece i coltelli in Moto Gp, ma anche in F1. Si sappia però che se in Moto Gp a non più comparire ( per genio della Yamaha) fosse il Maestro, allora a vedersi le gare potrebbero essere ( fedelissimi a parte ) davvero in pochi oltre al Meda, al Sanchio e alla Vera. In F1, invece, si spera solo che il buon Binotto, per mille ragioni a noi caro, faccia il furbo e non il codardo, perchè quelle sue anticipazioni bruciano forte. Degli espedienti piccoli e grandi si nutrano i poveracci, non le figlie ( o la figlia) del Drake.

CHE DIRE: SONO SCEMI O IGNORANTI? Il famigerato Coronavirus è nato nel cuore della lontana Cina, questo è assodato, ma ( come prevedibile) si sta spargendo un po’ dappertutto sul Pianeta. Al momento più che altro in Corea del Nord, Iran, Europa. E in Europa, manco a dirlo, soprattutto ( con varia casistica, ovvio ) lungo il Belpaese. I focolai, da noi, sembrano due: in provincia di Milano ( Codogno) e nel Basso Veneto ( Vò Euganeo).

Due, eppure son contati per mille. I deceduti ( in gran parte ultraottantenni) sarebbero ( al momento, 26 febbraio 2020) 12, i contaminati 374. Percentuali che indicano un fenomeno sul qual vigilare opportunamente per non finire come don Ferrante, ma che non va neppure ampliato oltre misura, soprattutto mettendolo sulle bocche di persone non adeguate al ruolo che ricoprono o vogliono ricoprire. Perchè qui i colori delle contrade o delle nazioni poco contano, visto che il virus ( o chi per lui) dei colori della contrada e delle nazioni poco s’intende. E infatti nel conteggio finora stilato ci sono un po’ tutti, e soprattutto anziani.

Il fatto curioso però è dato da quel che si rivela ( una volta di più) la leggiadra Europa. Illuminata, riformata, efficiente. Maestra delle genti, e soprattutto di quelle che nel suo olimpico consesso pari non sono. Per pregiudizievol superato uso. E comunque, sfogliando la cronaca che scopriamo? Più o meno questo: che gli untori, come quelli della peste del Seicento immortalati dal don Lisander, che ( tra l’altro) in Oltralpe non dovrebbe godere di vasta fama, non solo non sono residuati del tempo che fu ma soggetti tuttora vivi e vegeti. Donde? In Italia, ovvio! Al punto che il morbo ha smarrito il ceppo ( e l’apporto) cinese ( con agganci vari ) diventando ( chissà come e perchè) italiano. Con tutte le conseguenze sparse al vento dai ‘tintinnega’ d’Oltralpe e non solo.

Arrivano notizie di Paesi ( vicini e lontani) che respingono Italiani e prodotti italiani. Non Cinesi, Tedeschi, Francesi, Orange o Sud Coreani. Che con i cinesi si bazzicano, giorno e notte. Ma Italiani. A prescindere. Pazienza per gli Italiani, ma i loro prodotti non d’ossa e carne che c’entrano col Coronavirus? Forse credono che quei malvagi burloni degli Italiani abbian pensato di occultarli dentro qualche pacco o pacchettino o container da export ?

O finanche dentro un accordato mandolino o nell’impasto d’una bianco-rossa- verde pizza Margherita o a galleggiar su un piatto di spaghetti all’Amatriciana? Che trovate! Lezioni di gran marketing ? Che dite: se diciamo che sono ignoranti, potrebbero offendersi gli ignoranti? E se diciamo che sono scemi, mica s’offenderebbero gli scemi? Dunque, meglio calare il solito velo pietoso?

Dai giornali. Un titolo: ‘ Allarme contagio per 4 valenciani tornati da Milano’. Altro: sta facendo notizia in Spagna, la presenza di un medico italiano originario di Piacenza e della consorte, in vacanza a Tenerife. Entrambi, manco a dirlo, positivi al tampone, obbligando alla quarantena le altre persone del resort. Un altro titolo: La sindaca di Lione‘ Qui, no agli Italiani‘. E altro ancora: l‘Irlanda si permette di sospendere il match di rugby contro la nostra Nazionale. Non s’è capito su quali basi, su quali dati, visto che l’Italia ha solo due ’ ridotti ‘ focolai che ( tra l’altro) sta controllando a dovere. Ci sono luoghi donde creano cartine con la Penisola che irradia morbo come il sole d’agosto in tutto il Pianeta.



Ma di che parliamo? Andiamo avanti? Del resto chiunque può verificare. E farsi l’idea che crede. A noi, ad esempio, sovvenendoci le pagine di quel gran romanzo storico, non possiamo che estrapolare: ‘ La mattina seguente, un nuovo e più strano, più significante spettacolo colpì gli occhi , e le menti dei cittadini. In ogni parte della città, si videro le porte delle case e le muraglie, per lunghissimi tratti, intrise di non so che sudiceria, giallognola, biancastra, sparsavi come con delle spugne …

Il Ripamonti che spesso su questo particolare delle unzioni, deride, e più spesso deplora la credulità popolare, qui afferma di avere veduto quell’impiastramento, e lo descrive … Il Tribunale della sanità pubblicò una grida con la quale prometteva un premio e impunità a chi mettesse in chiaro l’autore o gli autori del fatto … Mentre il Tribunale cercava, molti nel pubblico, come accade, avevano già trovato. Coloro che credevano essere quella un’unzione velenosa, chi voleva che la fosse una vendetta don Gonzalo Fernandez de Cordova, chi un ritrovato del cardinal di Richelieu, per spopolar Milano, e impadronirsene senza fatica … C’era anche un certo numero di persone persuase che questa peste si fosse …

Nella chiesa di Sant’Antonio, un giorno di non so di quale solennità, un vecchio più che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto inginocchioni, volle mettersi a sedere; e prima, con la cappa, spolverò la panca. ‘ Quel vecchio unge le panche!’ gridarono a una voce alcune donne che vider l’atto. La gente che si trovava in chiesa, fu addosso al vecchio; lo prendono per i capelli, bianchi com’erano, lo caricano di pugni e di calci: parte lo tirano, parte, lo spingon fuori; se non lo finirono fu per istrascinarlo, così semivivo, alla prigione, ai giudici, alle torture …’.

In breve: cercare un capro espiatorio, è usanza ancestrale e non da leggiadra Europa. Almeno quella che è stata (anche) maestra di civiltà. Anche perchè, assodato che non sono gli untori a spargere la peste, meglio fare quanto ragione e scienza oggi consentono. Dippoi, che ci sia una sindaca ( qui o là che sia ) che voglia negare d’ assistere ad un incontro di calcio più ad una etnia che ad un manipolo di tifosi, è cosa di cui quelle donne che chiedono ‘ diritti civili’ dovrebbero pretendere venia senza se e senza ma. Se, viceversa, qui, ci si è ripiegati sul peggio del peggio, uomini o donne che siam, non possiamo che restare sorpresi. Costernati.

Tanto da sperare che mal stiamo intendendo. Ma credon davvero costoro d‘Oltralpe che una volta tolto di mezzo il presunto untore, ammesso che ce ne sia uno soltanto, il Coronavirus ( e chi quanto lui) sparisca dalla faccia della terra? Continuando, tra l’altro, tanti di coloro, a provvedere poco e niente? E comunque, questa volta, sia pur con tutta l’agitazione del caso, l’impressione è che il Belpaese sia tornato a sedersi in cattedra piuttosto che a nascondersi dietro la lavagna.

Volevamo distrarci parlando della ‘rossa’ in ( speranzosa) prova a Barcellona. Ma non si pote. Perchè anche qui ( si dice) stiano studiando d’ escludere ( dall’Australia) in pista proprio la ‘rossa’.

Forse, per dar miglior luogo ( una volta di più) alla concorrenza che la ‘rossa’ sogna anche di notte ma che dell’esistenza dei cinesi nulla sa. Forse, per via di quel rombo che riecheggia Giove ( padre degli dei) quando grida al ‘suo‘ Pegaso di affrettarsi a recargli in Olimpo i sogni, le pene, i fasti e le miserie dei mortali. Per vincer la noia.

