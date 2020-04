Forlì. Buoni spesa: arrivate oltre 2000 domande. Sono 16 gli esercizi commerciali già convenzionati.

Mascherine Assessore Tassinari

Forlì, 8 aprile. “ Sono stati erogati i primi 68 buoni spesa per un totale di 16.075,00 €”. A dare un primo parziale bilancio dei beneficiari della misura straordinaria di sostegno alimentare è l’ass.re al Welfare Rosaria Tassinari.

“Analizzando la tipologia dei richiedenti, il 34% ha sospeso la propria attività autonoma (piccoli esercizi commerciali, bar, palestre ecc), il 15% è lavoratore subordinato che ha subìto la sospensione/cessazione del lavoro senza l’ausilio di ammortizzatori sociali, il 40% è disoccupato senza altri sostegni pubblici e l’11% si trova in stato di bisogno per altri motivi. Il valore complessivo dei buoni spesa effettivamente erogati a ciascun beneficiario va da un minimo di 100,00 € ad un massimo di € 450,00 €. Nei prossimi giorni si proseguirà nelle modalità di distribuzione dei buoni per arrivare entro venerdì a distribuirli ad almeno 300 beneficiari.

L’erogazione avviene attraverso l’invio dei buoni spesa digitali assegnati alla email indicata nella domanda. I buoni spesa ricevuti via email vanno stampati e presentati alla cassa dell’esercizio commerciale scelto per gli acquisti, che leggerà il codice a barre riportato nel buono. In alternativa il buono spesa potrà non essere stampato ma esibito alla cassa attraverso il cellulare inquadrando il codice a barre. In via esclusiva, per quei beneficiari che non dispongono di un indirizzo email e di alcun altro supporto informatico i buoni saranno stampati dal Comune e consegnati con le modalità che saranno comunicate ai singoli beneficiari”.

“Il buono spesa digitale” – conclude l’ass.re Tassinari – “è spendibile nella rete degli esercizi commerciali convenzionati indicati nell’elenco aperto pubblicato sul sito del comune di Forlì che sarà quotidianamente aggiornato. Il buono spesa può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (escluso alcolici) e di articoli per l’igiene personale o della casa”.

COMUNE DI FORLÌ Servizio Benessere Sociale e Partecipazione ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CHE ACCETTANO BUONI SPESA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – COMUNE DI FORLI’ CONAD VIA BENGASI, 51 47122 FORLI' CONAD VIA CORBARI SILVIO, 21 47121 FORLI’ CONAD VIA MARSILIO DA PADOVA, 40 47122 FORLI' CONAD VIALE RISORGIMENTO, 254 47121 FORLI’ CONAD VIA TRIPOLI, 1 47122 FORLI' CONAD VIA VASSURA GIANNETTO, 38 47121 FORLI' CONAD Superstore P.LE GIOVAGNOLI PIER LUIGI, 3 47121 FORLI' EATALY Forlì PIAZZA SAFFI AURELIO, 45 47121 FORLI' FAMILA Market VIA BENTIVOGLIO PAOLO, 18 47121 FORLI' FAMILA Market VIA DEL CAVONE, 9 47121 FORLI' FAMILA Market VIA SEGANTI CARLO, 2 47121 FORLI' A&O / FAMILA Market VIA CERVESE, 117 47122 FORLI' A&O / FAMILA Market VIA MACEO CASADEI, 24 47121 FORLI' FAMILA Supermercato VIALE COSTA A., 49, int. 3 47122 FORLI' SIMPLY Market VIA BALZELLA, 2 47122 FORLÌ SIMPLY Market VIA ELISABETTA PIOLANTI, 24 47121 FORLI'

