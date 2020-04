Forlì. Ordinanza Covid 19, proroga fino al 3 maggio. Partito il piano di manutenzione delle aree verdi.

Municipio di Forlì

Forlì, 14 aprile. “Non è il momento di cedere alla tentazione e abbassare la guardia. Per continuare a garantire la tutela della salute pubblica, questa Amministrazione ha deciso di prorogare – fino al prossimo 3 maggio - la validità dell’ordinanza sindacale n°5 adottata lo scorso 3 aprile e inerente l’urgenza di tutelare, con misure più restrittive, lo stato di salute dei nostri cittadini, limitandone la mobilità e gli accessi a determinate aree pubbliche del nostro Comune”.

L’ordinanza - firmata dal sindaco Zattini – che è già entrata in vigore reitera: “La chiusura, per l’intero arco delle 24 ore, dei cancelli d’accesso dei parchi e giardini pubblici Parco della Resistenza P.le della Vittoria e Viale Spazzoli; Parco P. Paul Harris Via Bengasi; Parco Urbano Franco Agosto Via Fiume Montone e Via Pertini; Parco Incontro Via Ribolle; Parco delle Stagioni Via Curiel, e Via A. Frank; Parco Dragoni Via Dragoni; Giardino della Rocca Via della Rocca; Parco della Pace Via Piave; Parco Gino Mandolesi di Via Bonavita; Giardino Sirotti Via Ribolle; Giardino Rolle Via Salinatore; Parco della Libertà Via Brandi; Parco del Campus Universitario Via Corridoni;

Giardino del Torrione Via Mattei Costiera; Campo sportivo Via Orfeo da Bologna; Campo Silvio Zavatti Via Quartaroli; Giardino Giuseppe Ricci Via P. Romagnoli nonché il divieto di utilizzo, per l’intero arco delle 24 ore, delle attrezzature con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché di parchi e giardini presenti all’interno degli impianti sportivi: Campo atletica Gotti Via Campo di Marte 1;

Campo da calcio Zanfini Via Ossi-quattro; Polisportivo Cimatti Via Pasqualini 4; Polisportivo Buscherini Via Orceoli 17; Polisportivo Treossi Via Pigafetta 19; Campo tennis CISE Via Lunga 63; Polisportivo Monti Via Sillaro 45; Polisportivo Sansavini Via Lido 2; Polisportivo Casadei Via Braschi 10; Polisportivo Giulianini Via XIII Novembre;Ex Gil V.le della Libertà 10”.

“L’ordinanza ribadisce la chiusura, per l’intero arco delle 24 ore, di tutte le aree ortive comunali, dei cimiteri comunali e diocesani, relativamente alle visite, mentre rimane consentita la tumulazione delle salme nel rispetto delle disposizioni vigenti. È prorogato anche il divieto di accesso e di utilizzo di tutte le aree verdi pubbliche diverse da quelle sopra indicate e di tutte le aree di sgambatura, insistenti nel territorio comunale”.

Lavori pubblici: al via il piano di manutenzione delle aree verdi. L’annuncio dell’ass.re Petetta: ’Si è incominciato martedì con parchi, giardini e scuole’.

Forlì, 11 aprile. Parte martedì prossimo il piano di lavoro del verde pubblico che si svilupperà, in questa prima fase, fino alla fine della settimana con un crono-programma di interventi dettagliato in tutto il territorio comunale.

‘Compatibilmente con le difficoltà e le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, partiremo nei prossimi giorni con gli sfalci nei giardini e parchi del forlivese. I lavori sono in continuo aggiornamento e interesseranno poco alla volta tutta la città.

Sebbene resti prioritario stare a casa e non uscire, vogliamo continuare a garantire le condizioni di decoro urbano delle numerose aree verdi del nostro territorio per poterne poi usufruire un domani in totale serenità e sicurezza. Contemporaneamente – conclude l’ass.re con delega al Verde pubblico Giuseppe Petetta – inizieranno interventi di diserbo manuale o meccanico sui marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili del nostro centro storico per migliorarne la qualità e renderlo visibilmente più pulito’.

