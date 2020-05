Cesenatico. Si riorganizza l’apertura del mercato cittadino. Con vendita esclusiva di prodotti alimentari.

mercato

CESENATICO. Con l’avvio della fase 2 dell’emergenza sanitaria nazionale il comune di Cesenatico ha organizzato il ritorno del mercato ambulante del venerdì, per la vendita esclusiva di generi alimentari.

Nel rispetto di quanto prescritto dall’ordinanza regionale del 22 aprile 2020 il sindaco Gozzoli ha firmato l’ordinanza di autorizzare allo svolgimento del mercato settimanale da venerdì 8 maggio 2020 e per i venerdì successivi dalle ore 07:30 alle ore 12:30 per il solo settore merceologico alimentare. Il mercato si svolgerà in un’area collocata tra lo stadio comunale, via Milano e via Saffi.

Al fine di consentire un accesso sicuro solo dall’ingresso autorizzato l’area mercatale verrà appositamente recintata, sarà evidenziato il percorso di entrata e uscita fino al termine dell’emergenza Covid 19, oppure fino a nuove o diverse disposizioni. Sarà fondamentale, per il corretto svolgimento del mercato che gli ambulanti titolari di posteggio e/o spuntisti del settore alimentare presenti garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla regione Emilia Romagna e dal Governo a tutela della salute pubblica.

Dovrà essere garantito il distanziamento personale tra i clienti e, ove possibile, fra il personale che sarà impiegato nella vendita; dovranno essere resi disponibili ed accessibili ai clienti erogatori di disinfettanti per le mani; il personale impiegato per l’attività di vendita dovrà indossare guanti usa e getta e mascherina; dovranno essere fornite ai clienti, in attesa del proprio turno, adeguate informazioni in merito alle corrette misure da adottare per evitare qualsiasi contatto sociale ed il favorire del contagio; all’uscita dell’area deve essere predisposto apposito contenitore per la raccolta dei guanti monouso utilizzati dai clienti, i quali potranno accedere all’area mercatale solo se dotati di mascherina.

Gli operatori dell’ANC, incaricati di presidiare l’area, all’ingresso e all’uscita, si occuperanno di garantire un flusso ordinato ed in numero contingentato; i trasgressori saranno sanzionati secondo le norme vigenti in materia di contenimento e di contrasto alla diffusione del COVID-19.

COMMENTI. “Venerdì prossimo – commenta il vicesindaco Mauro Gasperini – i cittadini di Cesenatico potranno ritornare a fare la spesa alimentare al mercato. Dobbiamo mantenere alta la guardia ancora, per questo motivo è fondamentale che vengano mantenute le adeguate precauzioni, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed evitando assembramenti. Sarà un mercato in forma ridotta, poiché è concessa la sola vendita alimentare, ma è, di fatto, un primo passo in avanti in ottica di ripartenza della nostra economia locale”.

“Siamo al lavoro – conclude il sindaco Matteo Gozzoli – per trovare una soluzione che permetta la riapertura anche del mercatino dei produttori, poiché intendiamo, con cautela e in assoluta sicurezza, avviarci alla normalità. Invito, intanto, tutti i miei concittadini che venerdì si recheranno a fare la spesa al mercato, a rispettare le misure indicate”.

Ti potrebbe interessare anche...