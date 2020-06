Rimini, Verso la chiusura dei lavori per il nuovo parcheggio di Torre Pedrera. Con cento altri posti auto.

parcheggio torre pedrera

RIMINI. Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a Torre Pedrera, un’infrastruttura realizzata a monte del tracciato ferroviario, tra via Apollonia e via Gaza, che oltre a dare un’adeguata risposta ai bisogni di posteggio presenti nell’area, rappresenta anche un’opera di riqualificazione di un’area da tempo non valorizzata.

Il parcheggio, che metterà a disposizione 100 nuovi posti auto, rappresenta una dotazione importante soprattutto in previsione dell’aumento della domanda legata alle nuove funzioni e alla riqualificazione dei lungomari attualmente in corso di realizzazione nell’ambito del progetto Parco del mare.

Anche quest’opera rientra nel Bando periferie, un insieme di progetti sinergici che uniscono alla riqualificazione urbana e ambientale, il potenziamento della mobilità e dell’accessibilità dell’intero quadrante di Rimini Nord.

L’area, che era di proprietà del comune di Ravenna, è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione, che ha consentito di valorizzare le presenze storiche presenti (un vecchio lavatoio, i pozzi di captazione acque di Ravenna) e di inserire nuove funzioni per rendere ancora più fruibili questi luoghi.

L’infrastruttura potrà accogliere quindi fino a cento auto, con stalli impermeabili ombreggiati da filari di pioppi bianchi, mentre la viabilità sarà organizzata attraverso asfalto colorato per ridurre l’impatto sia visivo che microclimatico. Il parcheggio assumerà quindi la veste anche di parco, organizzato in modo da mettere in evidenza i simboli identitari presenti, come il vecchio lavatoio, privato della recinzione ne oscurava la vista e uno dei pozzi storici di Ravenna, anch’esso ora visibile.

E’ prevista anche un’area giochi, una zona per la sosta e pic nic attrezzate con sedute, tavoli, contenitori per i rifiuti e portabiciclette. L’apertura del parcheggio avverrà entro paio di settimane, dopo cioè che sarà realizzata la segnaletica orizzontale e una volta completate le ultime lavorazioni.

