Ravenna. Navetto mare: gli orari fino al 6 settembre. Il carico dei mezzi limitato e l’ obbligo di mascherina.

RAVENNA. Il comune di Ravenna, l’Agenzia per la Mobilità AMR e Start Romagna hanno condiviso la programmazione del servizio gratuito Navetto mare, dai parcheggi gratuiti di via Trieste e di via del Marchesato per il litorale di Marina di Ravenna e da quello di via Trieste per il litorale di Punta Marina Terme, fino al 6 settembre.

Il Navetto mare è attivo dal 23 maggio e dopo i primi fine settimana, alla luce anche dei rilievi di carico effettuati, è stata predisposta una programmazione a più lungo termine.

Si ricorda che, alla luce delle disposizioni anti-Covid in vigore, la capacità di carico dei mezzi è limitata e vige l’obbligo di mascherina per l’accesso a bordo. Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso si invita la cittadinanza a dare la precedenza alle utenze più deboli.

Nel mese di giugno il Navetto mare circolerà al venerdì dalle 20 alle 2, al sabato dalle 14 alle 2, alla domenica dalle 9 alle 22.

Nei mesi di luglio e agosto il Navetto mare circolerà il venerdì dalle 20 alle 2, il sabato dalle 9 alle 2, la domenica dalle 9 alle 22, tranne venerdì 14 e sabato 15 agosto, quando circolerà dalle 9 alle 4, e domenica 16, quando circolerà dalle 9 alle 24. Sarà inoltre in servizio mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, dalle 20 alle 2; e da lunedì 10 a giovedì 13 agosto, dalle 14 alle 2. Nel mese di settembre il Navetto mare circolerà sabato 5 dalle 14 alle 2 e domenica 6 dalle 14 alle 22.

Si ricorda infine che venerdì 29 maggio è entrata in vigore, come ogni anno, la sosta a pagamento a Marina di Ravenna lungo viale della Pace e viale delle Nazioni, Punta Marina Terme sul lungomare Cristoforo Colombo e a Lido di Dante nelle aree destinate a parcheggio nella zona compresa tra i viali Del Duca, Piccarda e gli stabilimenti balneari.

La sosta è a pagamento fino al 30 agosto, al venerdì dalle 20 alle 2 (tranne venerdì 14 agosto quando sarà a pagamento dalle 9 alle 2), al sabato dalle 9 alle 2, alla domenica dalle 9 alle 22. Sarà inoltre a pagamento mercoledì 22 e giovedì 23 luglio dalle 20 alle 2, da lunedì 10 a giovedì 13 agosto dalle 14 alle 2. Invariate le tariffe rispetto agli scorsi anni.

