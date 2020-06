Cesena. Al ‘parco’ della Polizia locale il primo bombardamento di coccinelle pro verde contro gli afidi.

Lancio coccinelle (1)

CESENA. Coccinelle contro afidi per la salvaguardia del verde urbano. L’Amministrazione comunale e la Polizia locale di Cesena-Montiano hanno dato il via al primo lancio di coccinelle che anche quest’anno è avvenuto nel parco intorno al comando della Pl in difesa dei tigli attaccati dai ‘pidocchi delle piante’.

“Quest’anno – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – non è stato possibile invitare gli studenti per trasformare un’iniziativa importante dal punto di vista della salvaguardia dell’ecosistema in un momento didattico e di festa.

Tuttavia, per il terzo anno consecutivo, grazie alla collaborazione di Bioplanet, siamo intervenuti con l’intento di tutelare l’ambiente, evitando il ricorso ai pesticidi chimici, tenuto conto anche del fatto che il ‘bombardamento’ è avvenuto in una zona sensibile, dove sono presenti, fra gli altri, due cliniche e un casa di riposo”. I benefici della lotta biologica infatti si estenderanno naturalmente anche alle piante lungo le strade circostanti, perché le coccinelle si diffonderanno in tutta l’area.

“Abbiamo rilasciato – spiega Paolo Petracci di Bioplanet – un migliaio di coccinelle della specie adalia bipunctata per contrastare gli afidi degli alberi situati nella zona. Questi insetti, che si nutrono di afidi, a loro volta produrranno le uova che una volta schiuse, impiegheranno qualche settimana per arrivare all’età adulta.

Gli adulti più voraci arrivano a divorare fino a 100 afidi al giorno. In mancanza di un intervento efficace la pianta soffrirebbe anche a causa della presenza della ‘melata’, sostanza zuccherina emessa dagli afidi su cui si sviluppano funghi nocivi che creano problemi alla pianta”.

L’azienda cesenate Bioplanet, unica biofabbrica italiana delle cinque presenti in Europa, è nata nel 1999 ed è rappresentata da 10 soci con circa 100 dipendenti. Al centro dell’azione c’è la diffusione della lotta biologica integrata in agricoltura e altri settori, in alternativa ai metodi di difesa fondati sulla chimica.

