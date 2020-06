Ai Musei San Domenico la ‘ maratona dantesca’. Una lettura integrale di tre Cantiche della Divina Commedia.

L'assurdo ( semmai) lo si sta riscontrando negli scambi in corso tra giocatori e altri. Sembra che per alcuni big la comparsa del Coronavirus sia stata una manna del cielo. Con falchi che volano qua e là per il Continente alla ricerca di colombe. O meglio, di affari, per nulla ridimensionati. Anzi, sembra pure che per alcuni campionati l'aggio sia cresciuto. Per strappare a Lotito la possibile 'scarpa d'oro' una squadra di seconda fascia del ricco torneo inglese offre ( in totale) circa 135 mln, 55 per la Lazio e 8 ( netti) a Immobile per 5 anni. Il club del Nord Est fondato nel 1892, quattro titoli nazionali, l'ultimo nel 1927, vede il proprietario in rotta con i tifosi disposto costi quel che costi a passare la mano agli arabi. Che come altri 'spendaccioni' figli del deserto non sono proprio stinchi di santi. Il problema è l'acquirente: il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che su parecchie questioni dovrebbe rispondere a tono: umanitarie, di contrasto alla pirateria e sportive. Il colosso saudita potrebbe inoltre rompere gli equilibri nel bel giocattolo d'Albione. Ma che gliene frega allo scampato ( e scapigliato) mister Johnson se, nel frattempo, lui e gli altri ( temporaneamente) scappati via da una Europa che resta comunque e sempre la madre loro, in un batter di ciglia una terra di libertà, democrazia e diritti è costretta per far quadrare i conti di giornata ad otturarsi il naso ? In fondo, non lo dicevano anche gli antichi che ' pecunia non olet' ? Lascerò la Roma in mani sicure, garantisce mister Pallotta. Sedotto e abbandonato da un connazionale aspirante proprietario che così come si presenta ci sa tanto che più se ne sta alloggiato Oltremanica e più ci fa contenti. A tutti.