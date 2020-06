Ravennate. Possiamo vivere senza la plastica? Plastica e bioplastica: istruzioni per uso e riuso.

RAVENNATE. Possiamo davvero vivere senza la plastica? Quando e come è possibile ridurne l’utilizzo o sostituirla? Cosa vuol dire bioplastica e come deve essere smaltita?

Se ne parlerà lunedì 29 giugno alle 11 in occasione del webinar gratuito organizzato da Tecnopolo insieme a Cifla-Fondazione Flaminia, Clust-ER Greentech e Laboratorio aperto di Ravenna.

Da molti anni utilizziamo per ogni attività della nostra vita oggetti in plastica, un materiale leggero, economico, utile e molto versatile. Sono moltissimi i tipi di plastica che maneggiamo ogni giorno e che spesso, quando non sono più utilizzabili, vengono dispersi e abbandonati nell’ambiente, invece di essere raccolti e smaltiti nel modo corretto. La dispersione in mare, fiumi, laghi o suoli di ogni tipo di plastica causa importanti impatti negativi sull’ambiente e sulla salute. Per evitare questi gravi problemi, è necessario sapere come utilizzare e come smaltire gli oggetti in plastica.

RELATORI. Ne discuteranno: Katia Ferrari: Clust-ER Greentech, Annamaria Celli – Università di Bologna, dipartimento di Ingegneria civile, Chimica ambientale e dei materiali; Marco Scoponi – direttore tecnico di Advanced Polymer Matrials Srl (APM) – Lab accreditato alla Rete alta tecnologia regione Emilia Romagna Energia & Ambiente

Moderatore, Antonella Iacondini CIFLA – Tecnopolo di Ravenna

L’incontro mira ad ampliare la conoscenza sul tema dell’uso e riutilizzo della plastica e a renderci responsabili dell’importanza di come la gestiamo con riferimento alle normative vigenti e future sul il divieto delle plastiche monouso.

È possibile iscriversi mandando una mail a aiacondini@fondazioneflaminia.it per ricevere il link per accedere al webinar.

