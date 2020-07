Rimini. Lampioni ‘intelligenti’ per risparmiare energia. Parte il progetto ‘Life-Diademe’ su 90 lampioni.

esempio di dispositivo Diademe Device su un lampione generico

RIMINI. E’ iniziata da qualche giorno l’installazione, da parte di ‘Enel-X’ in qualità di gestore degli impianti di pubblica illuminazione nella città di Rimini, dei 90 dispositivi denominati ‘Diademe Device‘, che consentiranno un uso intelligente dell’illuminazione pubblica e un risparmio economico fino al 30%.

Il progetto ‘DIADEME‘ si sviluppa nell’ambito del programma europeo ‘LIFE‘ che prevede, da parte dell’Unione Europea, l’erogazione di finanziamenti per progetti di salvaguardia dell’ambiante e della natura.

Questa sperimentazione, totalmente a titolo gratuito da parte del comune di Rimini, ha l’obiettivo di contribuire all’implementazione, all’aggiornamento e allo sviluppo ambientale dell’EU, nonché, promuovere e divulgare le soluzioni migliori e le buone pratiche per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici, incoraggiare tecnologie innovative in materia di ambiente e cambiamento climatico.

Si tratta di un nuovo sistema di dimmerazione/regolazione dell’illuminazione stradale, economicamente efficiente e progettato per ridurre il consumo energetico del 30% rispetto ai sistemi di regolazione di tipo ‘statistico‘, ovvero tramite l’ausilio di cicli di riduzione del flusso luminoso pre-programmati.

La sperimentazione, che oltre a Rimini, in Italia stanno facendo i comuni di Roma e Piacenza, sta dando risultati molto positivi che potrebbero cambiare il sistema d’illuminazione della città nella direzione delle smart city, cioè luoghi cui, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali e più in generale dell’innovazione tecnologica, sia possibile ottimizzare e migliorare le infrastrutture e i servizi ai cittadini rendendoli più efficienti e in questo caso anche più sostenibili.

COMMENTO. “Oltre a ridurre il consumo energetico dell’illuminazione stradale – sottolinea Eugenia Rossi di Schio assessore all’Innovazione digitale – questo sistema consentirà anche la raccolta di dati per monitorare ad esempio l’emissione di CO2, in quanto sono inclusi nei sensori dei sistemi di misurazione del rumore ambientale, del traffico e dell’inquinamento atmosferico dell’area urbana interessata.

Un sistema di rilevazione importante che si aggiunge all’illuminazione adattiva in grado di variare l’illuminazione stradale considerando parametri come luminanza, traffico stradale e condizioni meteo”. I dispositivi installati rimarranno, alla fine della sperimentazione prevista entro il 2020, a disposizione del comune di Rimini senza nessun onere per l’Amministrazione, la quale potrà continuare ad implementare il progetto oppure semplicemente continuare a monitorare e gestire i dati di funzionamento.



In allegato: dispositivo denominato ‘Diademe Device’ montato su lampione generico

