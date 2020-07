Lugo. 20° Trofeo Reggiani di acrobazia aerea.Presenti alcuni tra i migliori piloti acrobatici nazionali.

Un resoconto cronologico, attraverso gli scatti realizzati dal fotoreporter di Fabio Blaco e i testi di Mario Proli, Gaetano Foggetti e Gavino Cau, che accompagna il lettore dall’esplosione dell’emergenza a febbraio fino all’inizio di giugno. Cento giorni storici racchiusi in 160 pagine e 250 foto, suggestive, in molti casi inedite, che permettono di rivivere quel periodo attraverso luoghi e situazioni che i forlivesi non hanno potuto vedere costretti come sono stati alla 'clausura'. Quindi grande spazio all’impegno di medici, infermieri e operatori sanitari, ripresi durante la loro incessante lotta contro la pandemia, a chi – aziende o privati - si è inventato nuove produzioni per realizzare dispositivi di protezione individuali, indispensabili per garantire la sicurezza, da donare all’Ospedale e alle strutture sanitarie. Ma anche il giusto riconoscimento al lavoro delle forze dell’ordine per far rispettare le varie ordinanze e a chi si è impegnato per assicurare una lenta ripresa del lavoro, della vita di tutti i giorni. Fino a negozi ed esercizi pubblici, costretti a chiudere e poi a riaprire tra mille accorgimenti. E poi tanti scatti di una Forlì 'isolata', lontana dai suoi cittadini, dalle sue abitudini: strade vuote, negozi chiusi, gli omaggi ai sanitari, i lutti per le tante perdite di vite umane. Con brevi didascalie che accompagnano le immagini, assolute protagoniste della pubblicazione.