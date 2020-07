Rimini. Produzione agricola ‘in acquaponica’. Si candida un progetto al programma europeo 2020 Life.

serra giardini margherita

RIMINI. Anche la produzione agricola può essere una spinta alla riqualificazione urbana sostenibile e alla promozione della cultura e integrazione sociale. E’ la filosofia che muove il progetto che il comune di Rimini ha deciso di candidare al programma europeo 2020 LIFE - Environment and Resource Efficiency e che prevede il coinvolgimento di Piano strategico di Rimini, Unibo, Confcooperative Habitat, Floema e della cooperativa Kilowatt di Bologna, realtà che gestisce le Serre dei giardini Margherita a Bologna.

Ed è sulla base dell’esperienza e della proposta arrivata dalla cooperativa bolognese, che ha fatto delle serre dei giardini Margherita esempio virtuoso di rigenerazione urbana improntata sulla sostenibilità ambientale e innovazione sociale, che Rimini ha deciso di lanciare un progetto che unisca la produzione alimentare con la produzione culturale e l’integrazione.

L’area pilota individuata per il progetto è quella dell’ex stazione ferroviaria Rimini Marina, che sorge sulla linea Rimini-San Marino, all’altezza di via Pascoli dove oggi è presente una delle fermate della linea del Metromare.

L’area, circa 4200 mq, è al centro di un progetto di riqualificazione ribattezzato Fiori e tragitti, di cui la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità nel dicembre scorso, e che mira a trasformare la zona in uno spazio verde e culturale, sfruttando anche il suo essere punto di incontro e crocevia grazie alla presenza della metro di costa.

Su questo progetto si integra la proposta candidata al programma europeo e che prevede la realizzazione di moduli per la produzione agricola con metodologia in acquaponica: si tratta di coltivazione biologica di ortaggi, erbe aromatiche, ecc che non prevede l’utilizzo di terra e con ciclo chiuso dell’acqua, con dunque consumo del suolo pari a zero. Un modello di produzione agricola di prossimità volta all’autoproduzione e all’autoconsumo di prodotti di qualità e di eccellenza, che ha come scopo quello di coinvolgere le comunità locali, le associazioni e i consumatori e sensibilizzandoli alla tematica del ‘viver sano’ e all’autoproduzione agricola.

Si proporrà infatti una gestione ibrida dello spazio, che possa unire la produzione alimentare sostenibile, di qualità e a filiera corta con la produzione culturale e l’integrazione sociale. Se la proposta del Comune passerà i due step di selezione, il progetto potrà partire nell’autunno del 2021.

COMMENTO. “E’ una proposta innovativa, un progetto che sposa le sfide e la visione di trasformazione e rigenerazione urbana che il comune di Rimini insieme al Piano strategico, sta perseguendo da alcuni anni – è il commento dell’Amministrazione comunale – temi come la promozione del vivere sano, il miglioramento dei servizi e della qualità della vita in generale costituiscono i drivers su cui poggia il Parco del mare e in generale su cui si sviluppa il futuro di Rimini”.

