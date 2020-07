Cesena. Calcio: il ‘Cavalluccio’ è tornato a casa. Lavori in corso, con modifiche alla viabilità in alcune vie.

LAVORIINCORSO

CESENA. Calcio, il Cavalluccio torna di proprietà del Cesena. ” Da Sindaco, da cesenate, e da tifoso del Cesena – annuncia il sindaco Lattuca - sono molto contento che il Cavalluccio sia ritornato di proprietà della squadra di calcio della nostra città.

Questo è stato possibile grazie a un impegno per nulla scontato da parte del Cesena FC, che con un investimento importante può mantenere la propria identità attraverso il simbolo che da sempre l’ha identificata. Si chiude così positivamente un percorso avviato dalla precedente Amministrazione comunale, che ha visto coinvolti in prima persona l’allora sindaco Paolo Lucchi e l’assessore Carlo Battistini e che oggi, per merito della Società, restituisce a tutti i tifosi del Cesena lo storico cavalluccio”.

LAVORI IN CORSO

Lavori in corso, viabilità. Interventi di illuminazione pubblica e lavori di consolidamento della banchina stradale. Sono questi gli interventi che nei prossimi giorni, esattamente fino a venerdì 7 e lunedì 10 agosto, interesseranno alcune vie della città con temporanee modifiche alla viabilità.

Nello specifico, al fine di consentire interventi di illuminazione pubblica in via Linaro, nel tratto Provinciale nuova di Linaro, e in via Casalbono, da via Linaro al civico 403, fino al 7 agosto saranno istituiti un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.

Cantiere in corso anche nelle vie Dismano e San Giorgio per l’esecuzione dei lavori di consolidamento della banchina stradale ritenuti necessari a seguito di alcuni sinistri. In questo caso, fino al 10 agosto prossimo, sarà istituito un senso unico alternato con semaforo.

Cesena, 23 luglio 2020

