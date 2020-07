Faenza. ‘R…Estate in gioco!’. Festa all’aperto, con giochi e spettacoli per bambini e famiglie…in sicurezza.

Parco Bucci images

FAENZA. Il 31 luglio 2020, al parco Bucci, divertimento per i più piccoli e le loro famiglie con ‘R…Estate in gioco’, un evento organizzato dal Centro di educazione alla sostenibilità della Romagna faentina (CEAS). Partenza alle 18.00 con la ‘Caccia ai tesori naturali’, un gioco a squadre per grandi e piccoli.

Doppio appuntamento per scoprire le piante e gli animali del parco Bucci. Alle 18.30 ‘Le erbe spontanee del nostro parco’ con Luciana Mazzotti, che accompagnerà i partecipanti in una ricerca delle erbe più interessanti e curiose. A fine passeggiata le Guardie ecologiche volontarie di Faenza renderanno disponibile un assaggio di specialità culinarie a base di erbe spontanee.

Alle 19.00 ‘A spasso nel parco’ con Fabio Dall’Osso, veterinario della ‘Piccola oasi’, che illustrerà al pubblico gli aspetti zoologici e botanici di particolare pregio. Giorgio Palli racconterà invece la genesi del suo ‘Inno alla pace’, scultura ricavata da un antico ulivo. Gran finale alle 20.45 con ‘Il signore che passava di là…’ , spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni ideato dalla compagnia ‘I briganti’.

Per tutta la durata dell’evento il CEAS metterà a disposizione del pubblico un suggestivo spazio pic nic dotato di tovaglie e illuminazione. Non verranno forniti cibo e bevande, ma ognuno potrà portare da casa il proprio cestino pic nic. Tutti gli appuntamenti della giornata sono gratuiti.

