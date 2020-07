Milano Marittima. Mostra d’antiquariato: ‘L’antico e le palme’, dal 31 luglio al 2 agosto 2020.

sdr

CERVIA MILANO MARITTIMA. Nello splendido scenario dell’isola pedonale di Milano Marittima arriva il secondo appuntamento dell’estate 2020 con la mostra d’antiquariato ‘L’antico e le palme’. La manifestazione antiquaria più famosa della Riviera adriatica, giunta a Milano Marittima al 6° anno, ci accompagnerà fino alla fine dell’estate con l’ultima data del 5 e 6 settembre.

In questa edizione si aggiunge una giornata per ampliare l’offerta: dal 31 luglio al 2 agosto oltre 40 operatori qualificati e selezionati, provenienti da varie regioni d’Italia, accenderanno la curiosità del pubblico con mille chicche di antiquariato, collezionismo, modernariato, vintage e molto altro ancora. In mostra oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi.

Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per le vostre case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

La manifestazione si svolgerà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, segnaletica per il distanziamento sociale aiuteranno i visitatori a vivere il mercatino in completo relax. L’iniziativa è promossa con il Patrocinio del comune di Cervia ed in collaborazione con l’Ascom di Cervia e Confesercenti Cervia. L’organizzazione è a cura della ditta Brandozzi A. & C snc che opera nel settore dell’organizzazione delle Mostre di antiquariato da oltre vent’anni.

La manifestazione si estende tra la rotonda 1° Maggio e corso Matteotti, orario dalle 17 alle 24, ingresso libero.

Prossime date: 5 e 6 settembre 2020

Info: www.mercatiniantiquari.com info@mercatiniantiquari.com

