Cesena. ‘Uno mattina estate’ in città per raccontare Federico Fellini con gli scatti di Paul Ronald.

Fellini & Mastroianni bis FF85-06_140

CESENA. Storia di una vita straordinaria. Dall’amore per Giulietta Masina alla magica atmosfera che si respirava sui set cinematografici dei suoi film. Venerdì 7 agosto, a partire dalle 9, Rai 1 approda in Romagna con la trasmissione ‘Uno mattina estate’ per raccontare, con un doppio collegamento Rimini-Cesena, il genio di Federico Fellini nel centenario della nascita.

Saranno i giornalisti Patrizia Angelini e Vincenzo Mollica a ripercorrere i film diretti dal regista romagnolo e diventati oggi riflesso della spensieratezza tipica del ‘vitellone‘, ma non solo. Un immaginario sospeso tra sogno e realtà, tra desideri e ossessioni, che ha reso l’opera di Fellini un classico del cinema.

In questo percorso che prende avvio in Romagna, laddove tutto è partito, le telecamere di ‘Uno mattina estate’ faranno tappa anche a Cesena nella Galleria d’arte del Ridotto dove è allestita la mostra curata da Antonio Maraldi del Centro cinema – Città di Cesena ’Fellini ritrovato. 8 ½ nelle foto inedite di Paul Ronald’.

L’esposizione, aperta al pubblico fino a domenica 30 agosto, è stata realizzata con gli scatti da set, rimasti inediti per decenni, di Paul Ronald, fotografo di scena ufficiale del film. Dagli oltre 2.200 negativi e dalle 250 diapositive a colori, donate dal fotografo stesso al curatore, è scaturita una mostra, inizialmente di sole 50 immagini, accolta tra le iniziative proposte dal comitato nazionale delle celebrazioni felliniane.

La mostra è già stata ospitata a Rio De Janeiro, Helsinki, Bratislava ed entro la fine dell’anno andrà a Lisbona, Gerusalemme, Los Angeles. L’esposizione cesenate – organizzata dal Centro cinema Città di Cesena in collaborazione con la regione Emilia Romagna – ha però una sua peculiarità sia per il numero di foto esposte (oltre 60) che per l’originalità in quanto diverse verranno svelate al grande pubblico per la prima volta.

È possibile visitare la mostra il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Sabato 15 agosto la Galleria è chiusa al pubblico.

