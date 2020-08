Monfalcone. Vele d’epoca, aperte le iscrizioni alla IV Hannibal Classic. Anche con i mitici Arpège.

nembo ii 1964 foto Maccione (1)

MONFALCONE. La città di Monfalcone torna ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti delle barche a vela d’epoca e classiche. Dal 12 al 13 settembre 2020 lo Yacht Club Hannibal (www.yachtclubhannibal.it), diretto da Loris Plet, organizza insieme alla Società nautica Laguna la quarta edizione dell’International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino.

L’evento è patrocinato dalla FIV, Federazione italiana vela, e dall’AIVE, l’associazione italiana Vele d’epoca anche responsabile della stazzatura delle imbarcazioni.

COMMENTO. “Causa l’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso- ha dichiarato il direttore Plet - e pur sussistendo da sempre ottimi rapporti con lo Yacht Club Marina Portorož, per motivi precauzionali quest’anno le regate si svolgeranno su percorsi a triangolo tra Punta Sdobba e il Golfo di Trieste, senza la tradizionale sosta di sabato sera a Portorose, in Slovenia”.

Anche nel 2020 la regata sarà dedicata al velista Sergio Sorrentino, scomparso nel 2017, il campione della classe Dragone fondatore del Marina Hannibal dove verrà ospitata la flotta. Sponsor della manifestazione W-EYE (occhiali da sole e vista in legno), Fare Cantine-Architettura del vino, Gianmaria Amatori prodotti cosmetici della Val Badia, studio attuariale Visintin & Associati, Marina Hannibal.

LA PRIMA TAPPA DELLA ‘COPPA AIVE DELL’ADRIATICO’

Dopo le cancellazioni per Coronavirus delle tappe Portopiccolo Classic di Sistiana (TS) e del trofeo Principato di Monaco a Venezia, previste entrambe nel corso del mese di giugno, l’International Hannibal Classic sarà valida come prima delle tre tappe della coppa AIVE dell’Adriatico 2020, l’annuale trofeo che si conclude ogni anno a ottobre presso lo Yacht Club Adriaco di Trieste con il trofeo Città di Trieste (3-4 ottobre) e la Barcolana Classic (10 ottobre), dove verranno decretati i vincitori stagionali.

LE CLASSI DI IMBARCAZIONI PARTECIPANTI

All’International Hannibal Classic potranno iscriversi gli yachts in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’epoca) e al 1976 (Yachts Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal ‘Regolamento per la stazza e le regate degli Yachts d’Epoca e Classici – C.I.M. 2018-2021′.

Le barche che non hanno mai avuto un certificato di stazza CIM e che intendessero richiederlo per fruirne subito, potranno ottenerlo con visita di stazza gratuita se ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione al IV Hannibal Classic e se disponibili a Monfalcone dall’11 settembre p.v. Per queste barche la quota associativa all’AIVE avrà effetto per l’intero 2021.

Previste classifiche separate per gli Yachts progettati da Carlo Sciarrelli e per la categoria “Passere”. Tra le adesioni già pervenute quelle di Santa Maria Nicopeja del 1901, di Al Na’Ir III, Ciao Pais, Flora, Coch Y Bondhu, Gilla del 1950, Hwyl, Nembo II, Sagittario della Marina Militare, Serenity e le passere Capriccio e Vera.

L’ammissione di altre tipologie di imbarcazioni come gli ‘Spirit of Tradition’ verrà valutata a insindacabile giudizio del comitato organizzatore. Gli scafi partecipanti, visitabili dal pubblico all’ormeggio, saranno ospitati gratuitamente presso lo Yacht Club Hannibal a partire dall’11 settembre. Due le regate previste, nelle giornate di sabato e domenica, intervallate la sera del sabato da un dinner buffet per armatori ed equipaggi.

IN REGATA ANCHE LA FLOTTA DEI MITICI ARPÈGE

La grande novità dell’edizione 2020 dell’International Hannibal Classic è rappresentata dalla presenza di una flotta di Arpège (www.arpege.it), la famosa imbarcazione lunga 9,25 metri progettata dall’ingegnere francese Michel Dufour, prodotta tra il 1967 e il 1975 in oltre 1.500 esemplari.

Si calcola siano circa 120 gli Arpège presenti in Italia, di cui una buona parte naviganti in Adriatico. Dunque un’occasione unica per vedere riunita una classe velica che ha contribuito a scrivere una pagina importante nella storia della vela da diporto. Gli Arpège correranno in tempo reale e, come per la categoria Passere, avranno una classifica a loro dedicata.

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E BANDO DI REGATA

www.yachtclubhannibal.it

E-mail: segreteria@yachtclubhannibal.it

Tel. +39 366 7179633

