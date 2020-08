Misano Adriatico. Parte il mese delle due ruote. Si inizia con il ciclismo per arrivare all’attesa Moto Gp.

Rossi (rep) download (1)

Misano Adriatico, 28 agosto 2020 - Le due ruote protagoniste a Misano: nei prossimi giorni spazio al ciclismo e poi a metà mese il grande appuntamento con la MotoGP.Fra domenica 30 agosto e giovedì 3 settembre sono attese sul territorio il Giro d’Italia Under 23 e la 2a tappa della Coppi & Bartali di ciclismo.

Domenica transiterà da Misano la 43a edizione del Giro d’Italia Under 23, che si avvierà sabato da Urbino per celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. In gara 176 atleti attraverseranno Marche, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Domenica 30, con arrivo a Riccione, la tappa interesserà le zone di Misano Monte, Scacciano e Villaggio Argentina fra le 15.30 e le 17.00.

Sarà interdetta la circolazione nel senso contrario di marcia dei ciclisti circa 40 minuti prima del transito e 20 minuti prima nel senso di marcia. Si aggiungerà il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.

Le strade interessate: via San Clemente (SP 50) da via Puglie; via Scacciano (tratto compreso tra via Roma e via Grotta); via Grotta (tratto compreso tra via Scacciano e via Tavoleto -SP35); via Tavoleto (SP35) in direzione Riccione.

Mercoledì 2 settembre toccherà alla Coppi & Bartali, il cui transito è previsto dalle 11.00 alle 12.00. Sulle strade interessate verrà interdetta la circolazione nel senso contrario di marcia dei ciclisti circa 40 minuti prima del transito e 20 minuti prima nel senso di marcia e in cui sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Le strade interessate: via Scacciano (tratto compreso dal confine di Riccione a via Roma); via San Clemente (SP 50) da via Roma a via Puglie.

Giovedì 3 settembre attraverserà Misano la 3a tappa della Coppi & Bartali, fra le 15.00 e le 16.30. Si ripeteranno le stesse modalità organizzative del traffico di mercoledì 2. Il divieto di sosta con rimozione sarà dalle 13 alle 17.

Le vie interessate: via San Clemente (SP 50) da via Puglie; via Scacciano (tratto compreso tra via Roma e via Grotta); via Grotta (tratto compreso tra via Scacciano e SS.16). Attraversamento SS16: via del Mare fino a via della Stazione, via della Stazione dalla rotatoria di via del Mare fino a via Alberello, via Alberello, via Litoranea Nord.

Il servizio di trasporto pubblico di Start Romagna subirà delle variazioni. Le comunicazioni di variazione di percorso e degli orari saranno visibili ad ogni fermata o sul sito internet www.startromagna.it.

Per favorire il miglior svolgimento, l’Amministrazione chiede collaborazione a tutti, affinché ci si organizzi in quelle fasce orari per rispettare al massimo le necessità che consentono agli atleti di correre in sicurezza.

