Non solo sport. Messi: e se fosse già tutto fatto? Per vedere ( finalmente) chi è il più bravo del reame?

LA CRONACA DAL DIVANO. Ai pescatori non servono satelliti, radar, telefonini e marchingegni tecnologici vari per capire da dove arriverà la tempesta. Bagnano l’indice e lo levano in cielo. Laddove prima s’asciuga, ed è colà che va attesa la tempesta.

Così, ci siamo dovuti arrangiare anche noi. Per meglio intendere uno di quegli affaroni che stanno imperversando nel mondo del calcio moderno. Che non è più circoscritto dentro un amabile oratorio o sul tenero prato d’un campetto di periferia, ma dilatato all’orbe terraqueo, con tanti di quegli squali che gli nuotano dentro che manc0 gli oceani oggi disponibili riuscirebbero a contenerli ( e a foraggiarli) tutti.

Togliere il Leo di recanatese origine dalla sua ‘casa‘ catalana non è impresa da poco. Nel senso che occorre provvedere a fattori diversi. Non solo ai soldi, ad esempio, intanto, perchè di quelli c’è qualcuno che non spendendo di tasca propria ne dispone in quantità industriale.

Non c’entrano i lasciti del sangue, perchè è bastato uno di quegli spendaccioni signori del del deserto per trasformare un ‘ club della periferia calcistica inglese‘ in ‘ potenza europea, che delle ultime otto Premier ne ha vinte quattro’.

Non c’entrano le historie epiche o fabulose che hanno trasformato un umile pallone gonfiato in uno degli oggetti più sognati dai bambini del mondo. Non basta nulla. Perchè, per farla breve, in questa storia del Leo che ha chiesto ( ? ) di lasciare la vecchia ‘casa‘, a decidere sarà ancora una volta solo e soltanto la politica.

E che politica! Si va dicendo che a poter mettere mano sul Leo, potrebbero essere in tre: due spendaccioni del deserto, e un miliardario esponente del continente del Dragone che ha occhi e mani non solo sul remoto Oriente ma ormai sul mondo intero. Europa in primis, ovvio, perche divisa e fragile, anche se ancora ricca e appetitosa quanto le città greco-ellenistiche all’arrivo delle voraci calighe romane. Che altro di più allettante?

Il Manchester City, il primo a passare sotto la cappella dei petrodollari arabi, nel 2008, è ( attualmente) in mano allo sceicco Monsur che di Abou Dhabi è l’eminenza bianca. Presente sempre, ovunque e comunque. Con il Leo in cavalleria, potrebbe coronare il sogno d’un trionfo mondiale, che non sarebbe cosa da poco, dopo tutti quei miliardi spesi per vincere quattro tornei già assegnati alla viglia di Natale. Un trionfo planetario, poi, farebbe schiattare di rabbia quei detestati rompiballe del Qatar.

Fosse per l’emiro del Qatar, padrone del Psg, altra squadra che concorre in solitudine, sarebbe disposto a sborsare qualsiasi cifra ‘ se considerata indispensabile al piano di espansione di Doha, che sfrutta il calcio internazionale ben oltre i confini dello sport‘. La storia d’andare oltre i confini dello sport la va avanti da un pezzo.

A noi ci ha stufato. Angli e Franchi invece abituati a tapparsi le narici davanti all’odore dei danari, la stanno prendendo ancora alla leggera, da pragmatici incalliti, dicono, non però vorremmo facessero la fine di quei ‘polli’ greco ellenistici che avevano scambiato le voraci calighe romane nei calzari di popoli liberatori.

La Uefa, sfidando i petrodollari, ha provato farsi intendere col suo fair play finanziario. Invano. Ovvio. Finendo ridimensionata e ridicolizzata. Sia Mansur che Al-Thani infatti se la sono sganasciata a volontà. Per loro, non l’avessimo ancora capito, l’Europa è solo il bel palazzo d’una nobiltà latitante. Evasa altrove.

Possono permettersi questo e quello, e quant’altro gli garba, sanza remora alcuna . Gli potrebbe dar nel naso, invece, è l’ometto dagli occhi a mandorla che a forza di fare viaggi della seta o meno ha cominciato a mettere anche lui occhi e mani sull’Occidente del mondo.

Zhang Jindong, 57 anni, a capo d’una holding di famiglia pluri miliardaria, stimato al 184 posto tra i ricchi del pianeta, è anche esponente di spicco del Partito comunista cinese. Questo sta a significare che l’acquisto di Messi potrebbe avere un importante valore politico. Oltre che calcistico.

Nel senso che vedrebbe la Cina affiancarsi ad uno dei simboli più riconosciuti al mondo, cosa da non disprezzare visto che l’ambizione ( palese) sia di Suning ( sia della Cina ) è quella di attestarsi dapprima in Europa e successivamente anche nel continente americano, continente, certo, scavalcando ( perchè no?) pure gli Usa.

Dovessimo soppesare le opportunità che sarebbero in gradi di offrire i tre, non avremmo dubbi su ci possa essere il più lungimirante e saldo. Qualcuno obietta che ad incalzare la ‘ pulce‘ sarebbero le telefonate del Pep. Ma che volete possa contare il buon Pep davanti a cotanti e cotali scenari?

Anzi, visto che ci siamo, vorremmo chiedergli: perchè non lascia perdere le fredde rotte del Nord Europa per tornare a frequentare quelle calde del Sud Europa? Donde da sempre si diventa immortali, non per qualche ‘corsetta‘ in più o ben fatta , ma per quelle ‘pennellate’ di ‘genio‘ che Eupalla concede ai soli eletti.

ALLORA DOVE VA LEO? Allora, dove va Leo? Secondo noi, salvo stramberie, solo da una parte: sotto quella guglia, che reca in cima una Madonnina che in oltre un secolo ha visto vincere tante di quelle coppe, coppine coppette, scudetti, titoli e quant’altro ancora, da far morire d’invidia pure l’orgoglioso Bernabeu.

Perchè vola da quella parte? Per un semplice motivo: vorrebbe finalmente sapere dallo specchio delle sue brame qual è il meglio pedatore al mondo. Lui, Diego, Cristiano. Qual è insomma, il meglio, o benedetta Eupalla? Quindi dove meglio ottenere giusta risposta, se non laddove il meglio s’è cimentato.

Diego, qui, nel torneo dove a regnare è il bello, ha saputo trasformare un pulcino piccolo e insignificante in un cigno candido e splendente. Cingendolo del lauro, contro i più forti al mondo; e donde si allenò adeguatamente per portare la sua Celeste più volte in cima all’Olimpo.

Sta cercando di fare la stessa cosa anche Cr7, che viste le ultime debacle europee bianconere potrebbe anche scappare, mentre invece resta. Perchè a rendere grandi, o meglio, immortali, non son le cose scontate, facili, pronosticate, ma quelle rare o impossibili o epiche, quanto la scalata di qualche inesplorata vetta alpina o dell’Himalaya. Qual malloppo infatti è far vincere una Champions ad una grande sfigata che arrivata in finale ( pare) dieci volte le ha tutte perse?

PERCHE’ ALL’ INTER? Al momento nei discorsi dei dirigenti interisti Messi non esiste. Del resto la contabilità Inter qui non centra un fico. Qui ( come detto) centra Suning ( e chi dietro a lui). Per il quale l’Inter diventa un ‘mezzo‘ per consentire lo sbarco in Cina ( e nel Pianeta ) del top, di una ic0na mondiale, ben oltre il normale pedatore. Un affare che farebbe fare i salti di gioia anche ai dirigenti del Partito comunista cinese. Gli indizi di qualcosa in atto non mancano.

Il superattico, in Porta Nuova, acquistato da Jorge Messi, il papà del giocatore. La possibilità ( tutt’altro che pellegrina) di uno sbarco della famiglia nel mondo della moda. E infine il famoso Decreto crescita che consentirebbero, tanto per capire, di coprire uno stipendio di 50 mln con ‘soli‘ 65,5 mln, per via della tassazione ridotta.

