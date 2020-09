Cesena. Nuova spazzatrice elettrica per il centro storico. Sarà operativa tutti i giorni della settimana.

Nuova spazzattrice (2)

CESENA. E’ ora operativa per le vie del centro storico di Cesena una macchina spazzatrice semovente azionata da un motore elettrico tramite spazzola rotante e aspirazione che consente una rapida e più minuziosa pulizia delle strade.

PRESENTAZIONE. “Nel piano integrato di spazzamento meccanizzato dei vicoli del centro storico – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientali Francesca Lucchi – abbiamo inserito questo nuovo incisivo macchinario ecologico e a zero inquinamento acquistato da Hera nell’ambito della gara di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e dedicato alle zone pedonali e ottimo per disinfettare le strade più strette”.

La spazzatrice è dotata anche di un’apposita spazzola metallica per rimuovere il guano di volatili o erbacce dai bordi di marciapiedi e abitazioni, di un tubo per l’aspirazione e un’apposita lancia per l’igienizzazione delle caditoie. Il macchinario inoltre è in grado di aspirare e soffiare aria e dispone di un serbatoio d’acqua utilizzabile anche per lavaggi mirati.

“Lo scopo – prosegue la Lucchi – è di igienizzare al meglio le nostre vie centrali e di garantire una pulizia quotidiana e continua. L’acquisizione di questo nuovo macchinario si inserisce infatti nelle linee di questa Amministrazione che intende tutelare la città e la qualità della vita di tutti i cesenati anche sul fronte della pulizia urbana. È questa, ad esempio, la ragione per cui a gennaio il Comune ha acquistato portacenere di diverso colore dove poter gettare i mozziconi (accesi o spenti) di sigari e sigarette ma anche avanzi di tabacco per pipe che altrimenti vengono abbandonati a terra creando un danno alla città ma anche all’ambiente, dato che i mozziconi non sono biodegradabili”.

Il macchinario sarà operativo infatti nel centro storico cittadino 7 giorni su 7.

Ti potrebbe interessare anche...