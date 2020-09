Forlì. Mobilità sostenibile. Lavori per realizzare le nuove piste ciclabili delle vie Correcchio e Decio Raggi

Ciclabile

Forlì, 4 settembre. Sono due le grandi opere di mobilità sostenibile che prenderanno il via a partire da lunedì 7 settembre e interesseranno rispettivamente l’area residenziale di via Decio Raggi e quella industriale di Coriano.

COMMENTO. A illustrare nel dettaglio il progetto è l’ass.re con delega alla Mobilità Giuseppe Petetta: “Il primo intervento riguarda i lavori di realizzazione di un percorso ciclabile di circa 660 m. in via Correcchio, al fine di collegare via Bertini con via Costanzo II.

Più precisamente, l’intervento si propone di creare un tracciato ciclabile protetto che conduca in sicurezza gli utenti al cimitero di Coriano, colleghi la zona industriale con la parte residenziale del quartiere e riduca l’incidentalità ciclabile e pedonale sulla via Correcchio. Il secondo intervento invece prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale della lunghezza di circa 830 m. tra le vie Campo degli Svizzeri e l’ingresso al cimitero di Bussecchio.

La pista, protetta da un cordolo spartitraffico, sarà realizzata lungo la via Decio Raggi. A corredo della stessa sono previsti due nuovi attraversamenti pedonali: uno di collegamento all’ingresso del cimitero e l’altro per attraversare in sicurezza la via Decio Raggi e raggiungere il parcheggio di via Cerchia lato Aeroporto. Tale opera è il primo stralcio della pista ciclabile verso Carpena e successivamente in raccordo, per stralci, alla pista ciclopedonale esistente sulla s.p. n. 4 del Bidente”.

“Lo sviluppo della rete ciclabile comunale è uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione – conclude l’ass.re Petetta – grazie al suo potenziamento saremo in grado di garantire una diversificazione dei collegamenti su due ruote favorendo in questo modo gli spostamenti ciclabili casa-scuola e casa-lavoro.”

Ti potrebbe interessare anche...