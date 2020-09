Forlì. Al Calafoma presentazione della Unieuro. La squadra disputerà il campionato di Serie A2.

Foto 1 Massimo Nazzaro fotografo ufficiale Pallacanestro 2.015 small

Forlì, 7 settembre 2020 – Si è tenuta nella serata di domenica 6 settembre presso l’azienda agricola agrituristica Calafoma, in via Tibano 4, località Ronco, a cinque minuti dal centro di Forlì, la presentazione ufficiale della squadra di basket della città, la Pallacanestro 2.015, che disputerà il campionato di Serie A2.

Alla presentazione, alla quale è seguito un momento conviviale con la cena, hanno partecipato, i giocatori, lo staff, i dirigenti e i soci della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015. Con loro, anche i partner che sostengono la Società e i molti tifosi arrivati per salutare i ragazzi, mentre il sole tramontava alle loro spalle creando un’atmosfera unica.

Appassionati salutati con calore dal presidente Giancarlo Nicosanti: ‘Non possiamo ipotizzare una partenza senza pubblico. Vogliamo che gli sforzi fatti in estate costruendo questa squadra ci facciano togliere tante soddisfazioni, e vogliamo che queste soddisfazioni vengano condivise con i nostri tifosi. Per noi è fondamentale’.

La squadra e l’intero entourage hanno raggiunto il Calafoma dopo il raduno pomeridiano all’Unieuro Arena, con la consegna del materiale per la stagione e la ‘riunione Covid-19′ tenuta dal professor Giorgio Ercolani e dal medico ortopedico Marcello Lughi.

Un ritorno emozionante sul parquet, come sottolineato dal coach Sandro Dell’Agnello: “Volutamente abbiamo fatto sedere i giocatori in campo per questa conferenza, e siamo contenti perché da domani ci torneremo non solo metaforicamente, ma anche concretamente con l’inizio degli allenamenti. Non vediamo l’ora”.

Ricordiamo i numeri di maglia che vestiranno i giocatori biancorossi nella stagione 2020/2021, recentemente confermati dalla Pallacanestro 2.015: 1- Erik Rush, 5- Jacopo Giachetti, 7- Luca Campori, 8- Nicola Natali, 13- Riccardo Bolpin, 15- Aristide Landi, 18- Samuel Dilas, 24- Yancarlos Rodriguez, 33- Davide Bruttini, 34- Terrence Roderick.

Al general manager Renato Pasquali la parola per descrivere la squadra: “Saremo eclettici, con tanti giocatori che possono giocare in più ruoli: sarà un’arma in più e siamo positivi. Siamo consapevoli che giocheremo un campionato di livello superiore perché anche le altre squadre si sono rinforzate: non sarà facile ripetersi e dovremo quindi essere più bravi dell’anno scorso”.

La stagione di apertura di Calafoma, che propone servizi di agriturismo in filiera agricola ed è ospitata in un sito di interesse comunitario, circondata dalla natura dell’area verde del fiume Ronco, prosegue ogni giorno dalle 10 alle 24, fino all’autunno, nel rispetto dei protocolli stabiliti a livello nazionale e territoriale per garantire la sicurezza di ospiti e personale, con un calendario di eventi di interesse enogastronomico, naturalistico, ambientale, culturale e territoriale.

