Bellaria Igea Marina. Festa della piadina. Eventi tra i più amati: cibo, cultura, tradizione e divertimento.

FestaPiadinaArchivio

BELLARIA IGEA MARINA. Edizione numero diciassette della Festa della piadina a Bellaria Igea Marina: la manifestazione si svolgerà questo fine settimana, dall’11 al 13 settembre nel cuore della città, lungo tutta l’Isola dei Platani e coinvolgendo le vie limitrofe.

La kermesse si è consolidata negli anni quale uno degli appuntamenti settembrini più attesi sul territorio: grazie ai suoi stand, alla gastronomia e ai momenti di intrattenimento collegati alla festa. Ma soprattutto grazie alla piadina, il ‘pane povero’ di Romagna: icona di un intero territorio, street food ante litteram che ha conquistato nel tempo anche i palati più raffinati e la cucina gourmet. Il tutto grazie ad innumerevoli combinazioni, dal pesce alla carne, dai formaggi alle verdure, fino ai sapori più dolci, molti dei quali potranno essere sperimentati presso le piadinerie distribuite lungo viale Paolo Guidi.

Come detto, la Festa della piadina sarà tanto buon cibo, ma anche cultura, tradizione e divertimento. Così, tra una piadina, un bicchiere di vino ed una passeggiata tra le bancarelle, ci sarà anche tempo per ascoltare le irresistibili barzellette di Nevio Bedin, per assistere a show coocking e per ascoltare buona musica dal vivo. Il sipario si alzerà sulla festa venerdì pomeriggio, per poi proseguire sabato e domenica per tutta la giornata.

Festa della piadina: i provvedimenti che riguardano la viabilità.

Al fine di consentirne lo svolgimento, nelle giornate interessate dalla manifestazione saranno in vigore una serie di provvedimenti che riguardano la viabilità. Tra questi, dalle 9.00 dell’11 settembre alle 24.00 del 13 settembre, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (eccetto autorizzati) e il divieto di transito (eccetto residenti alloggiati, utenze commerciali e mezzi di pertinenza alla manifestazione, mezzi di soccorso e di Polizia) in viale P.Guidi (tratto da p.zza Matteotti a p.le Gramsci), via Pascoli (tratto da viale P.Guidi a via Albertazzi), p.zza Matteotti, p.zza Don Minzoni, via Mar Ionio (tratto da p.zza Matteotti a p.zza Di Vittorio) e via Torre (tratto da p.zza Matteotti a via Arno).

L’ordinanza integrale è consultabile nell’apposita sezione del sito internet istituzionale.

-

Ti potrebbe interessare anche...