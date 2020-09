Rimini. Al via la III edizione di Italian bike festival. Dall’11 al 13 settembre al parco ‘Fellini’.

APT Servizi Uff Stampa Bike Festival_RIC7155

RIMINI. Tutto pronto per la III edizione di Italian Bike Festival. Dall’11 al 13 settembre 2020 il parco Fellini di Rimini si trasformerà per il terzo anno consecutivo nella capitale italiana del mondo della bici ed ospiterà, all’interno di un villaggio di oltre 45.000 mq, più di 300 brand del mondo della bike industry.

Quest’anno la manifestazione, realizzata con la collaborazione del comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna, avrà gli occhi puntati da tutta Europa. Complice lo slittamento di EuroBike, Italian Bike Festival diventerà il primo appuntamento continentale in assoluto all’interno del quale poter vedere, scoprire e testare tutte le novità che verranno proposte dal mercato nel 2021.

Rimane inalterato il format che, in soli due anni, ha portato tanto successo all’evento: ingresso gratuito per tutti i partecipanti (da quest’anno con iscrizione obbligatoria online), possibilità di scoprire in anteprima migliaia di prodotti e provarli all’interno delle aree test. Torna infatti anche quest’anno l‘off-road Arena e-powered by Bosch eBike Systems. Un’area di 3.600 mq adibita al test delle MTB e delle eMTB e studiata per soddisfare ogni livello di riding.

Non mancherà la Pump Track di Italian Bike Festival. Quest’anno, chi avrà voglia di sfidare sé stesso, i propri amici e gli altri visitatori in una gara di velocità sul giro completo della Pump potrà partecipare alla Time Challenge powered by Bikefan Café. Basterà presentarsi nell’area della Pump Track, iscriversi e correre!

Non mancheranno gli ospiti illustri del mondo del ciclismo di ieri e di oggi, che da sempre contraddistinguono Italian Bike Festival! Già confermata la presenza di: Davide Cassani, Omar Di Felice, Paola Pezzo, Alessandro Vanotti, i fratelli Lupato, Alia Marcellini e il team Trek Pirelli.

Ma non basta, ad attendere i visitatori (presso lo stand ‘Regione Emilia Romagna‘, all’interno dell’Area Lounge) ci sarà anche il ‘trofeo‘ più ambito da ogni ciclista professionista: il trofeo Senza fine, l’iconica coppa che dal 1999 viene consegnata al vincitore del Giro d’Italia.

Ampio spazio alle iniziative ‘green’, grazie alla collaborazione con esosport bike che allestirà all’interno del villaggio 4 punti di raccolta di copertoni esausti per riciclarli e dar loro nuova vita, e al cicloturismo, con l’ormai celebre ‘Bike Tourism Village‘, unico appuntamento in Italia tra la filiera cicloturistica, la bike industry e gli appassionati di vacanza attiva.

Italian Bike Festival sarà inoltre l’occasione perfetta per visitare su due ruote il territorio di Rimini e della sua Provincia. Grazie alla collaborazione con Visit Rimini, è stato infatti realizzato un programma di Bike Tour che permetterà ai partecipanti di scoprire le meraviglie di questo territorio! Per domenica 13 settembre è invece in programma la CargoBike Revolution, una pedalata effettuata in cargo bike che raccoglie, in un unico momento, cargo bike per il trasporto merci, il trasporto persone, per il tempo libero, il cicloturismo o il lavoro.

Si rinnova anche nel 2020 la collaborazione tra Italian Bike Festival, APT Servizi Emilia-Romagna e le sue destinazioni turistiche. Oltre alla presenza di Davide Cassani, in doppia veste di presidente dell’APT e CT della Nazionale italiana di ciclismo, è stato studiato un programma di talk e approfondimenti dedicati ai media e agli operatori del settore cicloturistico, ospitati nell’apposito spazio espositivo regionale, l’area lounge, dove il pubblico potrà trovare anche materiale informativo in tema di cicloturismo e mobilità sostenibile su due ruote.

Si inizierà venerdì 11, subito dopo il taglio del nastro, con la presentazione, a cura di Davide Cassani e con la partecipazione dell’assessore regionale a Turismo, Commercio, Mobilità, Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini, della via Romagna, la nuova Ciclovia con percorso protetto e mappato di oltre 350 km che aprirà i battenti nel prossimo 2021. Nel pomeriggio (ore 14.30) Visit Romagna presenterà al pubblico presente le sue eccellenze nel settore del cicloturismo e della vacanza attiva con percorsi tra valli e dolci pendii.

Sabato pomeriggio, alla presenza di 10 tour operator arrivati da tutta Europa, la destinazione turistica Bologna & Modena illustrerà al pubblico la Ciclovia del sole (ore 16.00), mentre domenica alle 12.00 concluderà il ciclo di talk la destinazione turistica Emilia con una presentazione dal titolo ‘Food valley, Po e due ruote. Un tris da godere’.

COMMENTO. “Questa edizione dell’Italian Bike Festival – sottolinea Davide Cassani, presidente di Apt Servizi Emilia Romagna – assume una valenza unica visto il contesto attuale. Un plauso agli organizzatori per essere riusciti a garantire fisicamente questo straordinario evento in mezzo a mille obiettive difficoltà. La bici ha restituito agli italiani le endorfine e il contatto con la natura che tanto sono mancati durante il lockdown.

Per la nostra Regione le due ruote rappresentano una grande risorsa in termini economici, turistici e di visibilità mediatica, e siamo felici di poter ospitare ancora una volta questa grande ‘festa’ a 360 gradi della bici, una grande vetrina per l’Emilia Romagna. Saranno presenti al Festival in un’apposita area le 3 Destinazioni Turistiche regionali (Emilia, Bologna con Modena, Romagna), che illustreranno con incontri ad hoc e materiale promozionale le tante opportunità di scoperta “in sella” dei loro territori”.

“E’ con orgoglio che anche in questi momenti non semplici – hanno dichiarato Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, e Gian Luca Brasini, assessore allo Sport del comune di Rimini – un appuntamento come Italian Bike Festival si confermi a Rimini, rinnovando questo rapporto indelebile comune nato e pensato proprio insieme a Fabrizio Ravasio e Francesco Ferrario. Una sinergia che sposa, con un evento insieme spettacolare, sportivo e di costume, uno dei maggiori appuntamenti del mondo della bicicletta tanto da farne un appuntamento di prima grandezza nel panorama nazionale e molto probabilmente a livello europeo. Da subito la formula coraggiosa di privilegiarne l’organizzazione all’aperto, nel cuore storico della marina balneare di Rimini prospiciente al nostro mare, si è rivelata vincente rispetto alle tradizionali soluzioni fieristiche e oggi ci consente di tornare tra il nostro pubblico col più alto grado di sicurezza possibile.

I dati straordinari riscontrati in questi mesi nella vendita delle biciclette, che hanno portato a un +10% la vendita annua rispetto 1,7 milioni di biciclette vendute nel 2019 pur in un momento di contrizione dei consumi, non sono solo il frutto di un’iniziativa del governo intelligente ma ancora purtroppo in itinere nella sua attuazione, ma di un comune sentire verso questo mondo in rapidissima evoluzione specie con la prepotente comparsa delle e-bike e della pedalata assistita che hanno ampliato enormemente la platea degli utenti e che trova in Italian Bike festival la sua vetrina d’eccellenza e in noi, come amministratori, il rafforzamento di un percorso verso il futuro della nostra città proiettato verso la mobilità ecosostenibile e attiva. Per la Romagna rappresenta un’opportunità di visibilità e di presentazione delle tante eccellenze del territorio, itinerari, ciclabili, servizi ed eventi”.

Per iscriversi basta cliccare qui: https://bit.ly/IBF20_Registrati

