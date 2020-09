Rimini. Indagine sul volto umano di Cristo. Della curatrice del messalino ‘Pane quotidiano’, collaboratrice di don Benzi.

Gesù

RIMINI. E’ uscito mercoledì 9 settembre, in libreria e in ebook ’I sentimenti Gesù – Un viaggio appassionato nel Vangelo di Marco‘, Sempre Editore. L’autrice, Viviana Viali, è stata collaboratrice di don Oreste Benzi nella cura del messalino Pane quotidiano. Viviana Viali compie un’appassionata rilettura del Vangelo di Marco, con gli occhi non dello studioso che analizza il significato della singola parola, ma del contemplativo che si chiede: ‘Gesù, cosa hai provato quando ti sei trovato in questa situazione»? Pagina dopo pagina il lettore viene coinvolto in questo percorso, come se fosse lui stesso a chiedere a Gesù, vivo oggi, di aprirgli il suo cuore e di svelargli i suoi sentimenti’.

Viviana cura dal 2001 il messalino Pane quotidiano, con le letture del giorno commentate da don Oreste Benzi. Compito che ha continuato a svolgere anche dopo la morte del prete dalla tonaca lisa, selezionando i commenti dall’archivio delle sue meditazioni. Fu lo stesso don Benzi, racconta Viali nell’introduzione del libro, a suggerirle di avvicinarsi al Vangelo in modo originale.

‘Quando leggi una lettera — le disse don Oreste — e c’è una parola che non riesci a capire, non ti interessa in sé e per sé il significato di quella parola, ma capire cosa colui che ti ha scritto voleva comunicarti. Io ti consiglio di leggere tutti i vangeli e di vedere il volto di Gesù che ti si manifesta attraverso la Parola’.

Un consiglio che l’autrice ha seguito per anni, appuntando le sue riflessioni su delle agende, che ora sono diventate la base per questo libro. Precisa Viviana Viali: “L’intento non è dire qualcosa di nuovo su Gesù, ma spingere al desiderio di conoscerlo meglio”.

