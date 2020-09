Forlì. Oltre mezzo milione di euro per lo sport. Il piano degli investimenti per i nuovi impianti sportivi.

Festa dello sport

FORLI’. Nell’ambito delle azioni per fronteggiare l’emergenza Covid, il comune di Forlì ha deciso di destinare oltre mezzo milione di euro a favore del mondo dello sport, dell’associazionismo e del no profit, impostato secondo un indirizzo chiaro che punta a garantire benefici a favore dei cittadini, degli studenti e delle famiglie.

Ad annunciarlo è il vicesindaco Daniele Mezzacapo che in queste ore, insieme agli uffici dell’Unità Sport, sta definendo nel dettaglio l’operatività dell’intervento in modo da garantire aiuto tempestivo ed equità.

‘La decisione è nata dalla grande importanza che questa Giunta comunale assegna allo sport e dalla volontà condivisa di salvaguardare il tessuto associazionistico locale duramente colpito dall’emergenza in corso. Attraverso il maxi contributo indirizzato a garantire forme di sostegno diretto e aiuto nella gestione degli impianti, si punta ad innescare ricadute positive in favore di migliaia di cittadini, salvaguardando la continuità delle discipline e creando le migliori condizioni possibili, igieniche ed economiche, per la partecipazione degli utenti’.

Si tratta di uno dei maggiori interventi economici in Romagna. Prosegue il Vicesindaco: "Tengo a sottolineare che tutto ciò non inciderà minimamente nel significativo del piano sugli investimenti degli impianti sportivi perchè



che stiamo portando avanti e che prosegue nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito".

A riguardo dell’impegno per sostenere le attività sportive va segnalata anche un’altra decisione molto importante e cioè che il Comune, per garantire la salute degli studenti e del personale scolastico, si farà carico direttamente delle pulizie e delle sanificazioni a fine giornata in tutte le palestre che vengono utilizzate per le attività scolastiche. “Siamo impegnati al massimo per sostenere lo sport – conclude Mezzacapo – che consideriamo uno dei settori strategici per la ripartenza e per la qualità della vita della Città”.

