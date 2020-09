Amalfitana. XXIV edizione di GustaMinori. Tra teatro, tecnologia, vie del palato e dell’arte.

Spettacolare scena dall'alto

MINORI. Successo di pubblico per la XXIV esima edizione di Gusta Minori, organizzata dall’associazione Gusta Minori, comune di Minori e Scabec. “Per la prima volta con uso di videomapping in 3D ed opere teatrali inedite è stato possibile ricostruire l’atmosfera, gli ambienti e gli eventi che hanno visto protagonista la villa romana di Minori risalente al I secolo d.C. e soprattutto abbiamo dimostrato il come la tecnologia innovativa possa rappresentare un valore aggiunto per il teatro e la cultura”.

Afferma Gerardo Buonocore, direttore artistico di GustaMinori.

GustaMinori tra teatro, tecnologia, vie del palato e dell’arte, non si ferma.

COMMENTO. “Controlli con termoscanner agli ingressi – spiega Antonio Porpora, direttore di produzione di GustaMinori – , distanziamento in platea e soprattutto obbligo di mascherina per tutti, pur essendo all’aperto, spettacoli della durata massima di circa 40 minuti. A GustaMinori stiamo dimostrando in modo concreto come il teatro possa e debba ripartire.

Abbiamo sfidato non solo l’emergenza pandemica e comunque dobbiamo ricordare che Minori non ha mai avuto casi di Coronavirus, ma abbiamo sfidato la pioggia, realizzando in poche settimane davvero una grande impresa artistica e culturale. Nell’ambito di GustaMinori abbiamo anche inaugurato il Villaggio del gusto sul lungomare, prima tappa nazionale di Gusto Italia tour con organizzazione dell’Associazione italiana eventi”.

Ti potrebbe interessare anche...