San Mauro Pascoli. Grandi firme della poesia nella casa natale del Poeta. Per il 18° Premio Pascoli.

Il Manchester City, primo a transitare sotto la cappella dei petrodollari arabi, nel 2008, è ( attualmente) in mano allo sceicco Monsur che di Abou Dhabi è l'eminenza bianca. Presente sempre, ovunque e comunque. Con il Leo in cavalleria, potrebbe coronare il sogno d'un trionfo mondiale, che non sarebbe cosa da poco, dopo tutti quei miliardi spesi per vincere quattro tornei già assegnati alla viglia di Natale. Un trionfo planetario, poi, farebbe schiattare di rabbia quei detestati rompiballe qatarioti. L'emiro del Qatar, padrone del Psg, altra squadra che disputa un torneo in solitudine, sarebbe disposto a sborsare qualsiasi cifra ' se considerata indispensabile al piano di espansione di Doha, che sfrutta il calcio internazionale ben oltre i confini dello sport'. La storia d'andare oltre i confini dello sport è nota da un pezzo. A noi ha stufato. Angli e Franchi invece abituati a tapparsi le narici davanti all'odore dei danari, la stanno prendendo ancora alla leggera, da pragmatici incalliti, dicono, non vorremmo però che facessero la fine di quei 'polli' greco ellenistici che avevano scambiato le voraci calighe romane nei calzari liberatori. La Uefa, sfidando i petrodollari, ha provato a farsi intendere col suo fair play finanziario. Invano. Ovvio. Finendo ridimensionata e ridicolizzata. Sia Mansur che Al-Thani infatti se la sono sganasciata a volontà. Per loro, non l'avessimo ancora capito, l'Europa è solo il bel palazzo d'una nobiltà latitante. Evasa altrove. Possono permettersi questo e quello, e quant'altro gli garba, sanza remora alcuna . Chi gli potrebbe dar nel naso, invece, è l'ometto dagli occhi a mandorla che a forza di fare viaggi della seta ha cominciato a mettere anche lui occhi e mani sull'Occidente del mondo. Zhang Jindong, 57 anni, a capo d'una holding di famiglia pluri miliardaria, stimato al 184 posto tra i ricchi del pianeta, è anche esponente di spicco del Partito comunista cinese. Questo sta a significare che l'acquisto di Messi potrebbe avere un importante valore politico. Oltre che calcistico. Nel senso che vedrebbe la Cina affiancarsi ad uno dei simboli più riconosciuti al mondo, cosa da non disprezzare visto che l'ambizione ( palese) sia di Suning ( sia della Cina ) è proprio quella di attestarsi dapprima in Europa e successivamente anche nel continente americano; continente, certo, scavalcando ( perchè no?) quei ( sempre più) incasinati degli Usa.