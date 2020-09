Bologna. Startup e sostenibilità. In gara i talenti della Blue Economy. A Ravenna le finali del Mistral.

Blue economy images

Bologna, 28 settembre 2020 – Impianti per la raccolta della plastica nei fiumi, strumenti che sfruttano l’energia prodotta dal movimento delle imbarcazioni ormeggiate, packaging sostenibili prodotti dalle membrane di scarto dei pesci, prodotti cosmetici a base di materiali ittici di scarto, sistemi per ridurre l’utilizzo di materie prime non riciclabili nella nautica.

Sono alcune tra le idee presentate da 10 startup e progetti d’impresa ammessi alla finale del progetto Mistral, in programma il prossimo 30 settembre, dalle 16 alle 19, allo stabilimento BBK Beach Punta Marina. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 3.000 euro, messo a disposizione dal comune di Ravenna per la migliore idea innovativa in ambito Blue Economy. Inoltre i primi due classificati avranno la possibilità di partecipare al Contest internazionale di MISTRAL il 22 ottobre (evento virtuale) confrontandosi con i 16 finalisti provenienti da Spagna, Portogallo, Francia, Croazia, Grecia e Cipro.

La ‘competizione’ fa parte delle attività del progetto Mistral di cui la regione Emilia Romagna e ART-ER sono partner. Un progetto nato con l’obiettivo di sviluppare nuove idee imprenditoriali sostenibili nel settore marittimo e favorire la collaborazione tra ricerca e impresa in tutta l‘area del Mediterraneo.

L’ Economia blu, uno dei pilastri fondamentali della crescita mediterranea e dell’UE impiegando più di 5 milioni di persone, è tra le 12 priorità tecnologiche dalla strategia di specializzazione intelligente nazionale. La regione Emilia Romagna partecipa al cluster tecnologico nazionale Blue Growth (BIG) e ha assunto un ruolo proattivo nella strategia Macroregionale adriatic- ionica (EUSAIR).

Le imprese dell’Emilia Romagna che operano nella Blue Economy sono circa 26.000 (9% circa del totale nazionale) e danno lavoro a oltre 136.000 addetti. Di queste 11.721 (circa il 45%) hanno sede in una delle province costiere, con oltre 54.000 addetti pari al 40% del totale regionale. Rimini e Ravenna, nell’ordine, sono i territori in cui è maggiore la presenza di imprese della Blue Economy. (Fonte: Unioncamere)

I team in gara avranno a disposizione 5 minuti per esporre il proprio progetto davanti ad una giuria composta da investitori, innovatori e esperti del settore. I posti sono limitati (max 50 persone), per partecipare è necessario registrarsi a questo link.

Sarà possibile anche seguire la ‘pitch competition‘ in diretta streaming iscrivendosi a questo link

