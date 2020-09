Rimini. Un ottobre mai così ricco. Dalla ‘Madonna Diotallevi’ alla ‘Settimana d’arte’ al Giro d’Italia.

Madonna Diotallevi download

RIMINI. Un mese di ottobre mai così ricco di proposte: da un’offerta culturale senza precedenti fra l’apertura dei Palazzi d’arte e la mostra dedicata a La Madonna Diotallevi di Raffaello, ai concerti della Sagra Malatestiana, passando per la festa del cinema ‘Settima arte’, la fiera più importante d’Italia dedicata al turismo TTG e, ovviamente, l’evento sportivo più atteso: il Giro d’italia.

Sono già in attesa gli appassionati del ciclismo, ottobre è il mese che riporterà gli atleti delle due ruote a inseguire il sogno della maglia rosa del Giro d’Italia e Rimini è pronta ad accoglierli. Il 14 ottobre, Rimini ospiterà la tappa di arrivo della volata Sant’Elpidio-Rimini, un percorso che attraverserà la costa per tagliare il traguardo sul lungomare della città della Dolce vita.

Ma non sarà solo la più importante manifestazione ciclistica nazionale a rendere straordinario l’inizio dell’autunno riminese.

Da non perdere il nuovo sito museale di arte contemporanea PART- Palazzi dell’arte di Rimini, inaugurato il 24 settembre per restituire alla città, in un progetto unitario, la riqualificazione a fini culturali di due edifici storici nel cuore di Rimini con la collocazione permanente dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate alla Fondazione San Patrignano. Una raccolta frutto della prima grande iniziativa italiana di endowment e che oggi arricchisce il cuore storico di Rimini con opere dal respiro internazionale (il Part è aperto dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi 10 – 19; lunedì non festivi chiuso https://palazziarterimini.it/).

Sempre per gli amanti dell’arte, il 17 ottobre sarà inaugurata al Museo della città la mostra dedicata a La Madonna Diotallevi, un’opera giovanile di Raffaello che porta il nome del suo ultimo proprietario privato, il marchese riminese Audiface Diotallevi. L’occasione della mostra, che è stata preceduta da un approfondito studio sui contesti, sulla collezione e sulla vicenda critica del dipinto, costituirà una degna celebrazione del cinquecentenario raffaellesco anche a Rimini. Un ritorno che permetterà una nuova contestualizzazione di questo capolavoro con un approccio originale, legato al territorio e nel contempo focalizzato sulla formazione e sull’attività giovanile dell’Urbinate (Info: http://www.museicomunalirimini.it).

In quegli stessi giorni, dal 16 al 18 ottobre, Rimini ospiterà un altro importante appuntamento culturale, la XXII edizione del ‘Festival del Mondo antico‘. Tre giorni di incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri e visite guidate per conoscere il passato, comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro.

Nell’anno del centenario della nascita del maestro Federico Fellini, Rimini, sua città natale, ha dedicato a lui una lunga serie di eventi durante tutto l’anno. Nel mese di ottobre, mercoledì 10 e giovedì 11, un nuovo tassello di questo ricco percorse si aggiungerà, con la seconda edizione della Festa del cinema ’La settima arte – Cinema e industria 2020‘, anch’essa dedicata al grande regista.

Ottobre è anche il mese della grande musica. Rimini ospita, da 75 anni, uno dei più importanti appuntamenti internazionali di musica classica, la ‘Sagra musicale Malatestiana‘. Ad ottobre saranno numerosi gli appuntamenti, all’interno del rinato Teatro Galli, con alcune delle sezioni collaterali della Sagra:

- 01 ottobre: L’organo Tamburini restaurato nel centenario della sua costruzione

- 06 ottobre: Sonar in ottava

- 18 ottobre: Quartetto della Scala

- 31 ottobre: Omaggio a Fellini con ensemble Le Muse diretto da Federico Moldelci

In autunno, complice il clima ideale per le escursioni, è possibile selezionare fra numerose proposte che uniscono visite guidate in luoghi di alto valore storico o paesaggistico, ad altre esperienze, magari di genere culinario: per informazioni https://www.visitrimini.com/

Ecco il calendario completo degli appuntamenti di ottobre a Rimini

> 71° Sagra Musicale Malatestiana

1 – 6 -18 -28 ottobre

Rimini, Teatro Galli

Concerti sinfonici, Musiche da Camera, Musiche Antiche e progetti collaterali

La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950 porta a Rimini i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale per un prestigioso evento culturale, fra i più longevi in Italia. Nel mese di ottrobre, 4 appuntamenti:

-01 ottobre: L’organo Tamburini restaurato nel centenario della sua costruzione

-06 ottobre: Sonar in ottava

-18 ottobre: Quartetto della Scala

-28 ottobre: WunderKammer Orchestra

-31 ottobre: Omaggio a Fellini con Ensemble Le Muse diretto da Federico Moldelci

> La Settima Arte – Cinema e Industria 2020

mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre 2020

Rimini, sedi varie

La Festa del Cinema a Rimini

Torna a Rimini la seconda edizione de La Settima Arte – Cinema e Industria, la Festa del Cinema, organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna – Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, con il sostegno di Romagna Servizi Industriali, in collaborazione con il Comune di Rimini.

La nuova edizione, occasione importante anche per le celebrazioni del centenario felliniano, racconterà l’industria e le professioni del cinema attraverso il rapporto con le altre realtà intellettuali e culturali: architettura, moda, fumetto, letteratura, giornalismo.

Due giorni di appuntamenti gratuiti, dal vivo ed online, in cui il dibattito sullo stato del settore, uno dei più colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia, avrà un ruolo centrale.

Confermata al Teatro Galli la cerimonia di consegna del Premio Confindustria Romagna “Cinema e Industria”, attribuito alle figure che si sono distinte nell’universo delle professioni del settore, come produttori, distributori, sceneggiatori, scenografi, costumisti, compositori scelti da una giuria di esperti presieduta da Pupi Avati.

Ingresso: libero

Sito: www.lasettimarte.it

> Giro d’Italia 2020

14 Ottobre 2020

Rimini

11° tappa da Porto Sant’Elpidio a Rimini

Rimini veste di rosa, quello del Giro d’Italia, l’evento ciclistico che raccoglie da 103 anni l’entusiasmo di appassionati della bici e non, un evento identitario per l’Italia e quest’anno per la Città di Fellini. Qui sarà allestito il famoso Villaggio che segue i campioni tappa dopo tappa.

L’evento costituisce l’apice di una settimana che la città dedica agli appassionati della bike. Ad oltre 30 anni dall’ultima tappa a lei dedicata, Rimini si avvicina a questo evento carica di entusiasmo.

> TTG Travel Experience – La Fiera Internazionale B2B del Turismo

da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre 2020

Rimini Fiera, via Emilia 155

In contemporanea con SIA Guest e SUN

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

È l’unica fiera in Italia totalmente b2b e unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore:TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design – il Salone Internazionale dell’Accoglienza, che quest’anno si trasforma nello spazio Regeneration e SUN Beach&Outdoor Style- il Salone B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.

Orario: mercoledì 14 e giovedì 15 dalle 10 alle 18, venerdì 16 dalle 10 alle 17

Ingresso:gratuito ad invito

Telefono:0541 744555 (Help Desk)

Sito: www.ttgexpo.it

> Raffaello in mostra: la “Madonna Diotallevi” a Rimini

dal 17 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021

Museo della Città ‘Luigi Tonini’, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Il Museo della Città ospiterà la mostra su Raffaello Sanzio con la presenza dell’opera “Madonna Diotallevi”. Nell’anno delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del grande artista urbinate, Raffaello Sanzio, Rimini sarà una della città protagoniste delle celebrazioni raffaelliane in programma per il 2020. Per l’occasione il Museo della Città inaugura una mostra a lui dedicata, con la presenza dell’opera “Madonna Diotallevi”, in prestito dal Bode Museum di Berlino. L’opera, appartenuta fino all’Ottocento alla collezione del riminese Audiface Diotallevi, sarà al centro di una mostra che si qualifica per la sua duplice lettura: la formazione e l’attività giovanile dell’artista e nel contempo la storia della collezione e la figura del collezionista, Audiface Diotallevi, Gonfaloniere di Rimini dal 1857 al 1859 e committente dell’architetto Luigi Poletti per il teatro Galli. La mostra offrirà così l’opportunità di approfondire il profilo dell’ultimo proprietario dell’opera prima che questa entrasse nel museo berlinese.

> Antico/Presente – Festival del Mondo Antico

venerdì 16, sabato 17, domenica 18 ottobre 2020

Museo della Città ‘Luigi Tonini, via Tonini 1 – Rimini centro storico

XXII edizione

Giunge quest’anno alla XXII edizione il Festival del Mondo Antico, nato nel 1999 come “Antico/Presente”.

Tre giorni di incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri, visite guidate per conoscere il passato, comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro.

> Festival di teatro e danza al Teatro degli Atti: Le voci dell’anima

da martedì 29 settembre a lunedì 5 ottobre 2020

Teatro degli Atti, via Cairoli 42 – Rimini centro storico

XVIII edizione: Lassandè

Incontri di teatro e danza 2020 “LASSANDÈ” a cura di Teatro della Centena (Rimini) in collaborazione con ResExtensa (Bari) e Più Live Arts (Milano).

Giunto alla XVIII^ edizione, il Festival di teatro e danza Le voci dell’anima, non è un festival di prime assolute o dedicato a una fascia generazionale particolare ma una rassegna aperta a tutti. Molti lavori non nuovi, presentati e riletti per questa occasione. Un festival ritenuto “necessario” perché sono rare le occasioni di sottile, delicata cura del teatro e dell’artista, nel momento in cui denuda la propria anima sul palco. Qui si crea un senso di comunità, di sensazioni e percezioni. Un sostegno tra pari. Altro, rispetto a quello che si è abituati a vedere: non vieni per essere giudicato. Si crea uno spazio protetto dove è possibile ‘rischiare’. Gli organizzatori si mettono a difesa di questo spazio. Il focus è proprio sul percorso dell’artista che partecipa, che trova in questo luogo la totale creatività, la sua anima. Il festival ha il nome giusto: Voci dell’Anima.

Orario: Orario spettacoli: dalle ore 20.30 alle 23.00 (si accede a inizio serata o tra uno spettacolo e l’altro)

Ingresso: a pagamento

Sito: www.teatrogalli.it

> Rimini Amusement Show alla Fiera di Rimini

da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre 2020

Appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo dell’amusement

Rimini Amusement Show è l’appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo dell’amusement; un evento per valorizzare le novità e le eccellenze del divertimento senza vincita in denaro per tutte le età: famiglie, ragazzi, bambini e adulti; un mondo variegato e ampio che spazia dalle attrazioni più tradizionali (dalle giostrine ai gonfiabili dal flipper al biliardino…) a quelle più avveniristiche come realtà virtuale, laser games, e-sports.

> Enada alla Fiera di Rimini

dal 30 settembre al 2 ottobre 2020

Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia 155 – Rimini

32° Mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e gioco

Il mondo del gioco e dell’intrattenimento arriva a Rimini Fiera per la manifestazione leader rivolta a tutti gli operatori in Italia ed Europa.

All’expo partecipa tutta la filiera del gioco con le novità del settore, dai prodotti, alle tecnologie, ai servizi delle più importanti imprese italiane e straniere, utili ad aggiornare le conoscenze degli operatori.

> P.assaggi DiVino nel Borgo San Giuliano

venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020

Ponte di Tiberio e Borgo San Giuliano – Rimini

Ponte di Tiberio e dintorni. Due serate dedicata ai vini DOC di Rimini

Le cantine vitivinicole dell’entroterra riminese si danno appuntamento sul Ponte di Tiberio e nelle piazzette del Borgo San Giuliano, per vivere, calice alla mano, due notti intere di assaggi e intrattenimento.

Due serate, venerdì e sabato, dedicate al vino DOC locale e al secolare legame culturale ed enogastronomico che lo unisce all’entroterra della Provincia di Rimini. Non mancheranno menù e proposte streetfood a tema. Sabato 3 e domenica 4 a pranzo pic-nic nel parco Marecchia in collaborazione con i ristoranti del borgo.

Orario:18 – 23

Ingresso:gratuito + degustazioni a pagamento

Telefono:0541 787037

> Leggere l’arte

mercoledì 21, 28 ottobre; 4, 11 novembre 2020

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Officina Gambalunga, leggere, scrivere, ascoltare: Laboratorio a cura di Gabriella Milantoni

Quattro conversazioni sullo sconfinato tema dell’arte e della sua storia, a cura della storica dell’arte Gabriella Milantoni.

Numero partecipanti: minimo 10 massimo 15. I laboratori saranno attivati solo con un numero minimo dei partecipanti.

Orario:17.30-19.00

Ingresso: a pagamento

Tariffa d’ingresso: 40 €

Telefono: 0541 704488

Sito: www.bibliotecagambalunga.it

> Artigiani al Centro

domenica 18 ottobre

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Mostra mercato dell’artigianato handmade

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!

Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore!

Orario: dalle 9.30 alle 19.00

> Rimini Antiqua

ultima domenica del mese

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

L’ultima domenica del mese, il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 8.30 alle 19

Ti potrebbe interessare anche...