Cesena. Uso dei monopattini elettrici, meno sanzioni nelle ultime settimane. Rispettare il Codice della strada.

Monopattini in Piazza

CESENA. Da lunedì 28 settembre a domenica 11 ottobre sono stati elevati 9 verbali per uso scorretto dei monopattini elettrici: 5 per mancanza di casco protettivo, 2 per il trasporto di altra persona e altri 2 per l’uso da parte di minori di 14 anni (possono guidare un monopattino tutte le persone che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età).

Prosegue dunque l’attività di controllo da parte della Polizia locale di Cesena che quotidianamente è impegnata a far osservare ai conducenti di questi mezzi leggeri arrivati da poco in città con Helbiz le regole che disciplinano la circolazione nel centro abitato. A non rispettare le regole sono specialmente i più giovani che a causa di una scarsa conoscenza del Codice della strada aumentano il rischio di incidenti. Per queste ragioni Amministrazione comunale e Polizia locale hanno intensificato i controlli elevando sanzioni e fermando per strada tutti coloro che non sono a norma.

“Nel corso delle ultime settimane – commenta l’assessore alla Mobilità sostenibile e alla Viabilità Francesca Lucchi – la Polizia locale ha sanzionato meno trasgressori rispetto ai mesi scorsi. Gradualmente, grazie a una continua campagna informativa sull’uso dei monopattini finalizzata a una circolazione sicura e a seguito dei controlli capillari sul territorio da parte dei nostri agenti, la condotta degli utilizzatori di questi mezzi innovativi è migliorata. Registriamo infatti meno segnalazioni e lamentele dei cittadini e ravvisiamo maggiore consapevolezza degli adolescenti che, più di altri, necessitano di consigli utili su cosa si può fare e cosa non si deve fare.

Da quando i monopattini sono approdati a Cesena ho avuto modo di confrontarmi con diversi genitori ed è proprio alle famiglie che chiediamo maggiore collaborazione perché monopattini e biciclette elettriche rappresentano un’ulteriore opportunità per una mobilità sostenibile che però deve anche essere sicura per tutti gli utenti della strada”. Nel periodo compreso dal 1° luglio a domenica 20 settembre la Polizia locale di Cesena ha elevato ben 36 verbali per un utilizzo scorretto di questi mezzi leggeri, nello specifico: 30 sono le sanzioni elevate per il mancato uso del casco protettivo e 4 per il trasporto di una seconda persona e 2 perché i conducenti erano minori di 14 anni.

La regolamentazione della circolazione dei monopattini elettrici è iniziata con la sperimentazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 4 giugno 2019 che prevedeva la circolazione dei monopattini nei centri abitati, solo sulle piste ciclabili o ciclopedonali e sulle strade solo all’interno della Zona 30. Cesena ha aderito alla sperimentazione del Ministero perché l’ampia rete delle Zone 30 all’interno del centro abitato consente a questi mezzi innovativi di circolare pressoché in continuità dall’origine alle varie destinazioni possibili.

