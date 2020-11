Cesena. Prevenzione e controllo della velocità: entro il primo trimestre 2021 nuovi velo in arrivo.

04_VeloOk

CESENA. Entro il primo trimestre del 2021 venti nuove colonnine per il rilevamento della velocità saranno inserite all’interno della rete viaria comunale. A seguito di un primo intervento del 2019 che ha visto la collocazione di 12 colonnine, più una successiva a Budrio, presto 20 nuove postazioni saranno installate lungo alcune strade comunali per dare continuità al programma sul miglioramento della sicurezza stradale avviato dall’Amministrazione comunale.

“Come ribadito in diverse altre occasioni – commenta il sindaco Enzo Lattuca – la sicurezza stradale è fondamentale e prioritaria ed è per questa ragione che abbiamo approvato un secondo intervento di contrasto delle violazioni al Codice della strada, in accordo con i cittadini e i quartieri.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Polizia locale, che in una recente rilevazione ha segnalato i punti più idonei, quasi tutti all’interno del centro abitato, dove intervenire, abbiamo stabilito che alla tredici colonnine già presenti sulle strade comunali sommeremo ulteriori venti dispositivi”.

Le nuove colonnine verranno collocate lungo le seguenti principali vie di scorrimento: via Capannaguzzo, altezza civico 6595, via Cesenatico, altezza dei civici 2860-4149, via Provinciale Sala, altezza civico 925, via Cervese, altezza civico 5585, via San Giorgio, in corrispondenza del civico 2454, via R. Medri, altezza civico 304, via Madonna dello Schioppo, altezza civico 687, via Cerchia di S. Egidio, altezza civico 2090, via San Cristoforo, altezza civico 541 e 5565, via Dismano, al civico 5520, via Roversano, in corrispondenza del 5020, via Romea, altezza civico 3000, via Savio, altezza civico 1767, via Ravennate, altezza civico 3386, via Emilia Levante, altezza civico 520 e 4301, via San Carlo, in corrispondenza del civico 40, e in via Linaro, altezza civico 104.

Il costo complessivo stimato di questo secondo intervento ammonta a 50 mila euro. Le prime 13 colonnine verranno installate con le somme a disposizione all’interno del progetto ‘Progetti partecipati anno 2020′, le restanti postazioni, 7, verranno invece inserite all’interno del progetto ‘Viabilità quartieri sicurezza e opere‘ del Piano investimenti 2020-2022. Per tutte le postazioni individuate, oltre all’installazione della necessaria segnaletica verticale, sono previsti i cartelli indicanti il ‘controllo elettronico della velocità’.

LA MAPPA. Di seguito la mappa dei punti dove, nel corso del primo intervento del 2019, sono state installate le colonnine: quartiere Dismano: località S. Andrea in Bagnolo, via Dismano, civ 7139, e località Case Scuola Vecchia, via San Cristoforo, civico 2002; quartiere Ravennate – località Ronta, via Ravennate civ 5491; quartiere Valle Savio – località Celletta, via Settecrociari civ 4370; quartiere Oltre Savio – località Diegaro I, via Settecrociari civ 531;

quartiere Oltre Savio – località Le Aie, via Tipano, civ 2009; quartiere Cervese Sud – località Cesena, via Cerchia S. Egidio, civ. 2549; quartiere Cervese Nord – località San Giorgio, via Montaletto, civico 3130; quartiere Fiorenzuola – località Cesena, via Fiorenzuola, civico 978; quartiere Al mare – località Ponte Pietra, via Cesenatico, civico 2020; quartiere Borello – località Borello, via Gallo, civico 410; quartiere Rubicone – località Case Castagnoli, via Emilia Levante civico 1789; quartiere Rubicone – località Budrio, via Loreto, fronte civico 212.

Ti potrebbe interessare anche...