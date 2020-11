Forlì. Il ritorno di Oltreterra, una nuova alleanza per la montagna ( venerdì 6 – sabato 7 novembre).

Cibo e vino.

FORLI’. Oltreterra ritorna. Venerdì 6 novembre, prima intensa giornata di lavori nell’ambito del progetto promosso da Slow Food insieme con il Parco nazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna e Legambiente Italia che affronta i temi della montagna e del suo futuro.

L’intera sessione dei lavori, venerdì e sabato, saranno visibili sulla piattaforma LIFESIZE messa a disposizione da Romagna Acque- Società delle fonti, in diretta sulle pagine FB di Oltreterra e di Slow Food Forlì oltre a far parte del programma di Terra madre – Salone del gusto e quindi promosso anche nei canali di Slow Food International.

Nel corso della prima giornata, a partire dalle 9 fino alle 17, si riuniranno i tavoli di lavoro suddivisi su cinque tematiche.

Venerdì 6 ore 9-17

Ad aprire i lavori, a partire dalle 9, saranno:

Daniele Valbonesi, sindaco comune di Santa Sofia (FC)

Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque-Società delle fonti

Lara Malavolti, coordinatrice Slow Food Emilia Romagna

Francesco Occhipinti, presidente Legambiente Forlì Cesena

Luca Santini, presidente del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna

Fausto Giovannelli, presidente del Parco nazionale dell’Appenino tosco emiliano

Gabriele Locatelli, Slow Food Italia responsabile del progetto Oltreterra

Seguiranno le discussioni da parte di un nutrito parterre di ospiti, esperti, relatori e comunicatori sui singoli temi.

Il primo tema è quello della proprietà forestale, uno dei problemi più importanti per la gestione attiva del patrimonio forestale italiano. Da oltre due anni diversi soggetti protagonisti di Oltreterra stanno lavorando a una proposta di legge che si interponga fra il contratto di foresta in atto in Lombardia, strumento che crea un rapporto collaborativo fra proprietari confinanti, amministratori pubblici e stakeholders locali, e il Consorzio forestale.

Il contratto di foresta, pur essendo un’ottima soluzione temporanea, non pone vincoli contrattualistici fra le parti, si basa molto sulla stretta di mano e, probabilmente per questo motivo, ha trovato poco seguito in Italia.

Il Consorzio Forestale, che invece è normato, ha il problema di essere troppo macchinoso e complesso e quindi non trova facile attuazione specialmente in quei territori montani dove spesso sono carenti le competenze. L’Accordo di foresta, la proposta di legge che presentiamo ha il vantaggio di interporsi fra queste due tipologie diventando possibile trampolino per la futura costituzione di consorzi.

Il secondo tema trattato è quello delle microfilere forestali. Un tema di interesse nazionale che riporta il tema della filiera del legno quale possibile occupazione per chi in montagna vive. L’Italia ha un grande patrimonio forestale che, giustamente, fino ad oggi si è sviluppato a seguito degli imponenti interventi di riforestazione realizzati dal Dopoguerra ad oggi.

Ora è necessario pensare a come gestire questo patrimonio, sicuramente parte dovrà essere gestita con finalità conservative, mentre parte andrà gestita per ridurre l’imponente quantità di legname che importiamo da paesi terzi, spesso soggetti ad una deforestazione selvaggia.

Terzo tema è quello delle cooperative di Comunità, una risorsa importante per la montagna italiana. Si tratta di forme di impresa che permettono ai piccoli comuni appenninici e alpini, tra quelli maggiormente colpiti dai fenomeni migratori e, ad oggi, da tassi di invecchiamento molto elevati, di fornire, attraverso forme di economia sociale i servizi essenziali a chi continua a vivere in queste terre.

Oltreterra cercherà di capire se si riesca, insieme, a proporre una legge nazionale che superi gli attuali problemi normativi che non tracciano un chiaro profilo giuridico per queste realtà che, se ordinate, potrebbero invece essere molto utili proprio allo sviluppo dei servizi necessari per la sopravvivenza di queste comunità.

Quarto tema, il turismo sostenibile in montagna: sono molte ormai le realtà che da anni promuovono esperienze di turismo ‘lento e sostenibile‘. All’incontro verranno portate testimonianze di progetti da più regioni italiane. La stessa regione Emilia Romagna ha puntato molto, negli ultimi tempi sulla mappa dei cammini arricchendo così la proposta per un turismo delle cosiddette aree interne che registrava dati in crescita almeno fino allo stop del lockdown che tanto ha impattato anche su questa filiera.

Quinto tema il paesaggio: Particolare attenzione verrà rivolta al riconoscimento dei sistemi agroforestali in quanto elementi di elevato valore ambientale e paesaggistico con una riflessione sul recupero dei pascoli, dei prati stabili e dei terreni agricoli abbandonati.

A completamento della prima giornata di lavoro dalle 18, sempre on line, si parlerà dei ‘Prodotti di montagna’ della regione Emilia Romagna. Diversi agricoltori e artigiani dell’agroalimentare saranno protagonisti della narrazione dei loro prodotti Dop, Igp e Presìdi Slow Food e discuteranno del loro futuro, nonché del valore aggiunto che la loro presenza conferisce alla montagna sia in termini di produttività, reputazione, ma anche di valore sociale. Interverrà Luciana Finessi regione Emilia Romagna. L’evento sarà condiviso sulla piattaforma di Terra Madre-Slow Food International.

I lavori si concluderanno il giorno successivo con l’intervento dei rappresentanti delle amministrazioni locali, regionali e parlamentari.

Sabato 7 ore 9-13.30

Nella seconda giornata, i cinque gruppi di lavoro presenteranno i lavori svolti il venerdì e andranno in discussione nella tavola rotonda ‘Essere montagna per vivere come comunità’ attraverso la quale i contenuti verranno trasferiti ai rappresentanti politici partecipanti. Il tavolo di lavoro è infatti costituito da tutti i rappresentanti della politica locale e nazionale affinché possano collaborare all’attuazione concreta delle proposte emerse nel corso dei lavori di Oltreterra.

Parteciperanno, raccogliendo il frutto dei gruppi di lavoro:

Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque Società delle Fonti

Enrico Borghi, deputato, consigliere speciale per la Montagna del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie

Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM

Gabriele Calliari, presidente Federforeste

Carlo Ugo De Girolamo, deputato

Marco Di Maio, deputato

Enrico Fontana, segreteria nazionale Legambiente

Fausto Giovanelli, presidente Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano

Barbara Lori, assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della regione Emilia Romagna

Renzo Motta, presidente S.I.S.E.F.

Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola

Luca Santini, presidente del Parco nazionale delle foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Francesco Sottile, comitato esecutivo Slow Food Italia

Daniele Valbonesi, presidente della Comunità del Parco nazionale delle foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

I lavori avverranno sulla piattaforma LIFESIZE, per partecipare basta cliccare i link qui sotto riportati per accedere alla stanza virtuale creata appositamente da Romagna Acque – Società delle Fonti. I link da utilizzare sono i seguenti:

SALA A – Per collegarsi = https://call.lifesizecloud.com/2614605 utilizzando l’APP dedicata

SALA B – Per collegarsi = https://call.lifesizecloud.com/2620127 utilizzando l’APP dedicata

Le dirette dei lavori possono essere seguite anche sulle pagine FB di Oltreterra e della Condotta Slow Food Forlì.

