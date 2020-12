Lugo. Alberi, luminarie e canzoni al Pavaglione. L’atmosfera natalizia ‘ accende’ e ‘colora’ il centro storico.

L'accensione dell'albero del 2019

LUGO. L’atmosfera natalizia si prepara ad animare Lugo anche in quest’anno molto particolare. Come da tradizione, l’8 dicembre si accenderanno le luminarie nelle vie del centro e l’albero di Natale nel Pavaglione. Pur senza la possibilità, causa l’emergenza sanitaria, di organizzare eventi, mercatini e pista di pattinaggio come gli anni scorsi, il centro di Lugo sarà colorato da luminarie inedite e diverse dal solito, con nuovi progetti che coinvolgeranno i commercianti del centro.

COMMENTO. “Abbiamo cercato l’equilibrio migliore tra la necessità di celebrare comunque queste festività, con l’opportunità di mantenere un profilo adeguato all’attuale situazione sanitaria ed economica – afferma il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Veniamo da mesi difficili, a tratti drammatici, un periodo che ha lasciato segni nell’animo di tutti noi.

Per questo nelle imminenti festività natalizie abbiamo voluto proporre, insieme alle associazioni di categoria e ai commercianti lughesi, iniziative con un alto valore simbolico.

Non abbiamo potuto organizzare i nostri tradizionali appuntamenti nelle piazze di Lugo, ma le festività saranno comunque riscaldate da giochi di luce speciali, con anche un doveroso omaggio agli operatori sanitari, e idee votate alla sostenibilità. Non mancheranno, poi, le sorprese per proiettarci nel migliore dei modi verso un anno che auspichiamo sia caratterizzato da una grande ripartenza dopo mesi tristi”.

Martedì 8 dicembre alle 17 saranno accese le luminarie nel centro storico, sotto le logge del Pavaglione e il tradizionale albero di Natale, al centro di piazza Mazzini.

Nella stessa giornata, novità di quest’anno, saranno accese le luci anche nel giardino pensile della Rocca e gli alberi consegnati ai negozi del Pavaglione, di via Baracca e via Garibaldi saranno addobbati dai commercianti del centro.

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha infatti pensato a un nuovo progetto di allestimento natalizio, che ai festeggiamenti unirà anche l’attenzione alla sostenibilità. I negozi ospiteranno e allestiranno a tema per tutto il periodo delle feste, oltre 100 alberi che in primavera saranno poi piantati in diverse aree verdi del territorio.

Non solo luci, per riscaldare l’atmosfera natalizia nel Pavaglione risuoneranno fino al 6 gennaio con la collaborazione del negozio di Lugo ‘Flexi dischi’, alcune canzoni a tema scelte attraverso un contest.

Collegandosi a un’apposita pagina sul sito del comune di Lugo (www.comune.lugo.ra.it) i cittadini potranno scegliere e votare tre brani da una lista di cento canzoni italiane e altri tre dalla lista di cento canzoni straniere. I titoli più votati saranno trasmessi per tutta la durata delle feste attraverso il sistema di filodiffusione nel Pavaglione.

Le luminarie e l’albero di Natale resteranno accese fino al 6 gennaio per accompagnare così le feste dei lughesi, ma sono in programma anche illuminazioni e iniziative speciali che coinvolgeranno diversi luoghi della città. Il 24 dicembre le chiese del Suffragio, del Carmine e l’oratorio di Sant’Onofrio si illumineranno di rosso in occasione della vigilia di Natale. Questa giornata vedrà anche un’altra iniziativa speciale, dedicata a tutti gli operatori sanitari.

Un evento che il comune di Lugo ha fortemente voluto come ringraziamento simbolico a medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari che in questi mesi hanno lavorato per contrastare l’emergenza Covid-19. Iniziative in programma anche per il 31 dicembre. Quest’anno non sarà possibile il tradizionale veglione con musica e fuochi d’artificio, ma la serata di San Silvestro vedrà un’altra illuminazione speciale della piazza Baracca.

COLLABORAZIONI. Gli organizzatori sottolineano . ” Le iniziative sono organizzate dall’ufficio Eventi del comune di Lugo, in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio Ascom Lugo e Confesercenti. Si ringraziano Romagna Acque che ha donato l’albero di Natale posto al centro del Pavaglione e le ditte lughesi Gef, Gamie e Lectron che si sono occupate del suo allestimento natalizio. Il negozio Flexi dischi che ha curato il contest delle canzoni di Natale”.

