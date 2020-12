Maltempo. Allerta arancione. Due giorni di temporali in collina, rischio piene in Bassa Romagna.

Occhio al quinto e sesto turno, quelli che dovranno decidere il passaggio agli ottavi. Già sicuri sicuri sono, al momento, salvo sviste, Bayern, City e Porto, Liverpool, Chelsea e Siviglia, Barca e Juve. Restano dei 'sospesi' di grande richiamo. Sostanzialmente: nel Gruppo A, lotta all'ultimo respiro tra Atletico ( 6 punti) e Salisburgo ( 4 punti); nel Gruppo B, situazione 'gialla' , con Borussia ( 8 punti),( 7) , Real ( 7) e Inter ( 5). Qui non è possibile il ' biscottone', perchè se Borussia e Real dovessero 'accontentarsi' di un pari, potrebbero ( addirittura) finire fuori, l'uno o l'altro, soprattutto il Real , che con un ( analogo) pareggio dello Shakhtar andrebbe a raccogliere margherite ( forse) in Uefa. Comunque la Beneamata è tornata viva e vegeta. Chissà che farà? Nel Gruppo C, tutto fatto: City e Porto avanti. Nel Gruppo D, fatto salvo il Liverpool, suspence tra Atalanta ( 8 punti) e Ajax ( 7); nel Gruppo E, tutto fatto per Chelsea e Siviglia; nel Gruppo F, lotta a due tra Lazio ( 9) e Bruges(7); nel Gruppo G, Barca e Juve agli ottavi; nel Gruppo H, United avanti, a 9 punti, come Psg e Lipsia . Nella Uefa: Roma e Milan qualificati; Napoli( 10 punti) dovrà vedersela con R.Societad. Nell'ultima edizione di coppa delle otto semifinaliste nei due tornei non c'era ombra di Premier. Questa volta, invece, diverse le squadre inglesi già qualificate in anticipo( quinto turno): ( Champions) City, Chelsea, Liverpool; ( Uefa) Arsenal, Leicester. Non stanno andando male neppure le tedesche con qualificate in anticipo: ( Champions) Bayern, Dortmund e ( Uefa) Leverkusen, Offenheim. Bella lotta, dunque, con le nostre, per il ranking Uefa per nazioni. Invece nel ranking per club, la Juve sale al terzo posto sorpassando il Real. Nel frattempo il marchio Ferrari resta il più prestigioso al mondo.