Milano. ‘Due chiacchiere con un risotto’: quindici ‘risotti’ per quindici momenti indimenticabili.

Poppy

Milano, 15 dicembre 2020 – Cucinare è sensazione, emozione e comunicazione. Questi sono i sentimenti che animano da sempre Giovanni Potenza, in arte Poppy Chef, ogni volta che si appresta a cucinare un piatto.

Una passione, rimasta per molto tempo solo un hobby e diventata negli ultimi anni una professione, che Poppy ha deciso di trasferire in un libro. Nasce così ‘Due chiacchiere con un risotto’: il racconto di quindici risotti per quindici momenti indimenticabili che hanno segnato la vita dell’autore.

Non un classico libro di ricette, ma un racconto appassionato di esperienze di vita che hanno come comune denominatore la cucina e in particolare il risotto; un alimento che l’autore ama definire il Re della cucina per la sua unicità e il suo essere estremamente versatile.

Partendo dal 1984 e arrivando al presente, il racconto delle esperienze di vita dell’autore si trasforma in un vero e proprio viaggio intorno al mondo: da Santo Domingo a Formentera, da New York a Pantelleria, passando per Marrakech e Cortina. Ogni capitolo racchiude in sé momenti unici e straordinari, dove amicizia e passione culinaria vanno a braccetto, e culmina con la ricetta di un risotto, legato indissolubilmente al territorio in cui viene cucinato.

La preparazione del risotto è un momento particolare durante il quale il cuoco si ritrova a ‘dialogare’ con l’alimento e a creare un momento di grande condivisione con i commensali, conversazioni spesso destinate a protrarsi per tutta la durata del pasto.

COMMENTO. “Ci è voluto il lockdown di marzo per indurmi a scrivere un libro a cui pensavo da tempo, ma che la mia pigrizia aveva sempre ostacolato. L’idea si era formata nella mia testa quando, raccontando alcuni episodi divertenti a una cena con amici, questi mi hanno suggerito di metterli nero su bianco.

L’ipotesi era accattivante, anche perché avrebbe permesso di conciliare le due grandi passioni della mia vita: la cucina e la mia rinnovata socievolezza. Tra i tanti vissuti, ho scelto 15 episodi che eccellevano per il contesto in cui mi sono trovato e per gli amici che avevo intorno; immancabile citare quella volta che ho avuto l’onore di cucinare un risotto rosa per il Dalai Lama in persona o il risotto al nero di seppia per le belle fotomodelle conosciute a Pantelleria!” sottolinea l’autore Poppy Chef.

Il volume è edito da Maggioli Editore e include quindici illustrazioni, a corredo di ogni capitolo, della pittrice e artista veneta Maria Silvia ‘Margot’ Del Turco. Sul retro è presente l’opera Quando la cucina incontra l’arte dell’artista Mario Arlati, facente parte della serie di opere Incomplete Flags.

NOTA SULL’AUTORE

Poppy Chef, nome d’arte di Giovanni Potenza (Gabicce Mare, 1960). Laureato in giurisprudenza, di formazione libero professionista nel mondo della comunicazione, è un cuoco per passione e nel 2014 ha deciso di dare una svolta a questo hobby, diventando un cuoco professionista.

Il libro nasce dal suo desiderio di condividere l’amore per la cucina con amici e non, nella speranza di coinvolgere e suscitare interesse in chiunque voglia leggerlo.

Il libro è disponibile dal 16 dicembre presso i punti vendita Feltrinelli, Hoepli, Mondadori e Rizzoli della Lombardia, di Bologna e Roma e sulle piattaforme Amazon.it e Ibs.it

Il volume è inoltre acquistabile sull’e-shop ufficiale di Poppy Chef con una speciale promozione che include 1 kg di riso Carnaroli Tom Italy.

