Emilia Romagna. Lo ‘Zecchino d’oro’ negli speciali natalizi in onda su Rai Uno. Tanti ospiti straordinari.

L'orribile ( nuova?) morale del Ringhio. Con l'Inter è finita 1-0 ( su rigore) ma non a tarallucci e vino. Questa volta non è stato quel ' piangina' del Conte Dracula a spargere lamenti e sospetti di complotti volti ad ' affondare' la sua ( si fa per dire) corazzata, ma il Ringhio a farla ' fuor del vaso'. Commentando l'espulsione di un suo centurione, tal agitato Insigne, s'è lasciato andare a frasi come queste ' Un arbitro internazionale non dovrebbe risultare permaloso se un giocatore, in un momento di rabbia, lo manda a c...re. Sì, certo, dovrebbe incassare, punto basta'. A parte il fatto che il centurione non s'è così limitato andando pure oltre, non si capisce perchè ad essere stigmatizzato debba essere chi subisce e non chi compie. L'arbitro, nel bene e nel male, espleta una funzione a lui delegata, non crediamo con secondi fini, perchè allora manco farlo scendere in campo, ma come meglio ' vede' e ' crede'. Ovvio. Se ogni volta, sui mille campi di calcio, si dovessero mandare a ' c...re' tutti gli arbitri investiti del ruolo chi calcherebbe più quei rettangoli da gioco? A quel punto, non più salubri e verdi, ma altre nauseabonde e perigliose 'terre dei fuochi'? Il Ringhio, bontà sua, a soccorso della sua morale, ha chiamato in causa anche i ( soliti) esempi esteri. I quali, fosse come come dice lui, che altro dovrebbero fare se non smettere di insegnarci e ritornare invece sui nostri banchi a ripassare qualche lezione perduta? Fosse per noi, Napoli o Inter che siano, non ci limiteremmo ad applicare il regolamento sul solo centurione, ma anche sul suo comandante, perchè vada a rispolverare quello sportivo 'spirto guerriero' che lo ha animato per tanti anni e che ( probabilmente) o ha dimenticato o va dimenticando. Qualche nota giunge da altri sport, che fanno grande e a 360° il movimento sportivo italiano. Brignone seconda dietro alla Shiffrin nel Gigante di Coppa di Couchevel. Milano di basket, ancora in gara per l'Eurolega. Passo forte delle nostre nella Champions di volley: vedi Parma e Modena ( 3-0 al Varsavia). Vittorie anche nella pallanuoto ( preliminari di Champions), con Pro Recco ( Marsiglia) e Brescia ( Ferencvaros) che sgomitano. Siamo orgogliosi.