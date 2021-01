Cesena. Secondo laboratorio: dal Campus universitario all’Ospedale fino al Mercato ortofrutticolo.

CESENA. Saranno i servizi di area vasta i veri protagonisti del secondo laboratorio del Piano urbanistico generale di Cesena previsto per giovedì 21 gennaio, dalle 17 alle 20, sulla piattaforma Zoom Meeting.

Con questo incontro entra nel vivo la seconda fase del processo di partecipazione del Piano percorso che interessa i comuni di Cesena e Montiano ‘Il PUG in primo piano‘. Nel corso del webinar verranno affrontati diversi temi strategici del nuovo piano riguardanti alcuni dei poli e delle infrastrutture che rendono la città di Cesena attrattiva nel sistema Romagna: dai luoghi e agli spazi dello sport a quelli della cultura, dai poli dell’Università e delle scuole all’Ospedale, dalla Fiera al Mercato ortofrutticolo.

COMMENTO. “Si tratta di temi complessi – commenta l’assessore alla Programmazione e Attuazione urbanistica Cristina Mazzoni – che riguardano la pianificazione di area vasta della città, ma anche la vita dei cittadini, sia in una dimensione strategica, che consente alla comunità di fruire di importanti servizi, ma anche rispetto alla dimensione dei quartieri in cui questi luoghi si trovano e per cui generano importanti flussi di persone e mobilità.

Per questo – prosegue Mazzoni – abbiamo immaginato un incontro diviso in due momenti: nella prima fase cercheremo di mettere a fuoco come questi luoghi – oggi e in futuro – possano rendere la nostra città più attraente e attrattiva, mente nella seconda parte cercheremo di far emergere i principali effetti positivi e gli impatti negativi generati da questi poli alla dimensione del quartiere e che il nuovo Piano dovrà tenere in conto”.

In dettaglio, si parlerà dei luoghi della vita culturale connessi al centro storico, come la Biblioteca malatestiana, il Teatro, Casa Bufalini, la Pinacoteca e il Centro San Biagio, delle attrezzature dello sport che si concentrano soprattutto nell’Oltresavio e nel quartiere Fiorenzuola – come l’Ippodromo, la Piscina comunale, il Palazzetto dello sport e il Circolo tennis – delle attrezzature per la salute tra Fiorenzuola e Cervese Nord –

ovvero del vecchio e del nuovo Ospedale – dei luoghi delle Scuole e dell’Università tra la Stazione e il Centro urbano – in cui si trovano le sedi di Architettura, Ingegneria, Psicologia e Informatica e delle Scuole superiori – e del quartiere Ravennate – con le sedi Agraria e Ingegneria biomedica – e della Fiera e del Mercato ortofrutticolo che si trovano nel quartiere Dismano.

Come si partecipa ai laboratori tematici del PUG?

Per iscriversi è necessario compilare il format collegandosi a questo link: https://bit.ly/laboratoriPUG. Al fine di garantire un’efficace interazione ciascun laboratorio prevede massimo 30 partecipanti. Ai partecipanti confermati saranno inviati il link e le istruzioni per accedere alla videoconferenza. Sarà inoltre fornita assistenza tecnica telefonica.

