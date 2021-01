Cesena. Rotonda borgo Paglia: aggiornamento stato dei lavori. Da consegnare entro settembre 2021.

Rotonda Borgo Paglia_lavori (1)

CESENA. Procedono spediti i lavori per la realizzazione della rotonda di borgo Paglia, nel tratto tra l’intersezione della via Romea e l’uscita/entrata della E45 (Cesena Sud). Dopo l’affidamento dei lavori a favore della ditta aggiudicataria IEME Srl. di Cesena, il cantiere è stato avviato il 7 settembre scorso per concludersi indicativamente il prossimo settembre.

COMMENTO. “Ad oggi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – l’impresa appaltatrice IEME di Cesena, supportata dal subappaltatore Pozzi di Rimini, ha eseguito una prima parte delle opere in programma che consistono negli scavi, nella realizzazione di una nuova fondazione stradale sulle aree private espropriate per la costruzione della rotatoria, di una nuova condotta fognaria per lo smaltimento delle acque bianche, di nuove condotte per acqua e gas e di parte della linea della pubblica illuminazione con nuovi blocchi per i pali e pozzetti.

In questi giorni, dopo la prima fase degli interventi, i lavori sono fermi a causa del maltempo degli scorsi giorni. Le precipitazioni infatti non consentono l’ultimazione delle pavimentazioni sulle aree stradali in corso di realizzazione per l’apertura della circolazione a rotatoria.

Si è dunque valutato – prosegue Castorri – di non procedere alle esecuzioni dei lavori previsti sulla via Romea in quanto causerebbero un evidente rallentamento della viabilità che potrebbe essere evitato realizzando tali interventi una volta aperta la nuova circolazione a rotatoria. Nei prossimi giorni l’attività di cantiere riprenderà a pieno ritmo”.

Il progetto, equivalente a un investimento complessivo di 1 milione di euro, si pone l’obiettivo di risolvere gli aspetti critici attraverso la realizzazione di una nuova rotatoria al posto dell’attuale intersezione canalizzata per ottenere una maggiore scorrevolezza del traffico ed aumentare il livello di sicurezza dello svincolo, e di una strada di servizio a doppio senso che avrà accesso direttamente dalla rotonda con annesso parcheggio a fianco della borgata di borgo Paglia al fine di eliminare i conflitti con i veicoli in transito nell’intersezione principale.

La rotatoria avrà un diametro esterno di 60 metri con carreggiata di larghezza pari a 9 metri tra la carreggiata e l’anello centrale, che sarà destinato a verde pubblico. Inoltre, al fine di accrescere il livello di sicurezza, il progetto prevede la realizzazione di una strada di servizio delle proprietà private con accesso/uscita direttamente in rotonda.

Per moderare ulteriormente la velocità, ai fini della sicurezza stradale, sia nella nuova rotatoria che nella strada di servizio alla borgata sarà istituita una nuova zona con limite di velocità 30 km orari.

