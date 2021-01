Cesena. Palestre comunali e provinciali. Esenzione del pagamento delle tariffe fino al mese di giugno.

Sindaco e Assessore

CESENA. Non sono poche le palestre che dall’avvio dell’emergenza sanitaria si sono reinventate traslocando alcune attività all’aperto o via streaming, tuttavia la proroga delle chiusure, previste anche nel nuovo Dpcm, fino al 5 marzo prossimo, induce l’Amministrazione comunale a confermare l’esenzione dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo di palestre comunali e provinciali fino a giugno 2021.

Già la scorsa estate, a seguito della prima ondata dei contagi e del conseguente lockdown di primavera, il Comune – presentando una serie di misure a favore di tutte le realtà del territorio alle prese con le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e alle restrizioni introdotte per arginare la diffusione dei contagi – aveva rinunciato al pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle palestre, oltre che del canone di locazione da parte di tutte le imprese e associazioni che operano in immobili di sua proprietà.

COMMENTO. “Con la proroga dello stato di emergenza nazionale da parte del Consiglio dei Ministri – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – si prospetta per il 2021 il perdurare della difficoltà di ripresa e programmazione totale e parziale delle attività sportive.

Sono tanti gli sforzi, coraggiosi, messi in campo dai gestori per non restare sospesi e per garantire, laddove possibile, la prosecuzione delle attività. Sforzi che se da un lato ci fanno comprendere quanto grande sia la voglia di ripartire, dall’altro rendono evidente la complessità di questo momento storico per le tante realtà, associative e non, che devono fare i conti con le chiusure.

Questa condizione di incertezza ha comportato e comporterà significative perdite economiche in capo alle associazioni sportive, determinate sia dalla riduzione delle entrate dovute alla sospensione e alla limitazione delle attività, che dai costi di adeguamento alle misure igienico-sanitarie previste per il contrasto del Covid-19.

Per questa ragione – spiega Castorri – si è provveduto ad adottare specifici interventi a favore di associazioni e attività sportive, per sostenerne la ripresa nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, e prevedendo la proroga dell’esenzione dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo delle palestre comunali e provinciali per il periodo gennaio-giugno 2021, così come fatto in riferimento ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre”.

Con lo scopo di favorire l’attività motoria e lo svolgimento dello sport e rispondendo concretamente agli effetti scaturiti dall’emergenza sanitaria in atto, l’Amministrazione comunale lo scorso autunno ha destinato un ulteriore sussidio economico a sostegno delle Associazioni e Società dilettantistiche comunali.

In particolare, dopo aver erogato circa 26 mila di voucher alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, attingendo al pacchetto di oltre 70 mila euro stanziati dalla regione Emilia Romagna a favore del comune di Cesena, la Giunta ha deciso riservato i restanti 41.741,00 mila euro a sostegno delle società sportive incaricate della gestione di impianti all’aperto.

Nella ph, Sindaco ( a dx) con l’assessore allo Sport Castorri

Ti potrebbe interessare anche...