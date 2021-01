Non solo sport.

LA CRONACA DAL DIVANO.

( weekend 23/24 gennaio 2021).XIX DI CAMPIONATO SERIE A .

( settimana dal 16 al 23 gennaio 2021). Finalmente Catilina Trump ha tolto gli speroni dalla Casa bianca e s’è andato a godere la pensione ( sembra) al sole della Florida. Sembra. Perchè di Trump, come dei Catilina, fatte le debite differenze, per i contesti diversi, ce ne saranno sempre in giro. Ma fin quando una democrazia riesce a separare il grano dalla gramigna si potrà sperare per il futuro di quel sistema che, forse molti non lo sanno, o non ci pensano, è il più delicato e fragile che ci sia.

L’importante che adesso nonno Biden non si lasci andare come fece Chichero. In quanto di contraccolpi, anche i meno previsti, e logici, si può sempre perire. Occhio, quindi, a non esagerare. Anche se, per quel che sembra, il corpulento ex capo della nazione più potente al mondo i guai se li va a cercare. Con il lanternino. Senza avere, per quel che sembra, l’acume e la perfidia del buon Catilina. E comunque sia vedremo. Intanto nonno Biden rassicura tutti: lavorerò per ricompattare quanto è stato lacerato.

Secondo Sallustio, Catilina, che aveva cospirato per impadronirsi della repubblica, nel 62 aC lascia sul campo di Pistoia vita e sogni di gloria. Sallustio di lui traccia un ritratto che ancora ( per molti aspetti suggeriti dall’attualità) ci parla. Sul come, quando e perchè ognun tragga le sue impressioni. Il ritratto:’ Era un animo temerario, subdolo, versatile; simulatore, dissimulatore di qualsiasi cosa; avido dell’altrui, prodigo del proprio, ardente nelle passioni; di bella loquela, di poca saggezza. In lui uno spirito insaziabile anelava sempre a cose smisurate, incredibili, troppo alte‘.

CACCIA AI VOLENTEROSI. Il buon Conte, non quello del calcio ma quello della politica, ha vinto il secondo round. In Senato, con qualche brivido, ma la partita continua. Il Premier ha incassato 156 voti a favore ( con 140 no e 27 astenuti) che consente la prosecuzione dell’attuale Governo. con altri patema, perchè la pattuglia renziana potrebbe in ogni momento prossimo futuro far scattare l’imboscata. A meno che non s’allunghi la lista dei ‘volenterosi’, cosa non impossibile visti i ‘ casi‘ Polverini, Causin, Rossi, etc etc.

‘Ora l’obiettivo – commenta col solito machiavellico candore il Premier - sarà quello di rendere più solida questa maggioranza. L‘Italia non ha un minuto da perdere’.

In effetti come dargli torto, con tutto quello che sta succedendo? Virus che dilaga, vaccini che ritardano, intere branche dell’economia alla cannetta del gas e i ( cosiddetti) ‘ aiuti’ elargiti per la prima volta ( come non mai ) da quei malfidati d’Europa sempre più in bilico ?

Come già detto in tempi non sospetti, ancora una volta confidiamo in quell’uomo silenzioso, presente quando occorre, super partes, lungimirante e credibile, che la Provvidenza ha fatto sedere in tempi tanto mediocri sullo scranno del Colle. Con lui presente (almeno) per un anno ancora, perfino i malfidati d’Europa si ‘rapacchiano’ . Un pochino ...

Nona Supercoppa italiana per la Signora, che quando mette le scarpe a punta torna perfino dalla tomba. Ancora una volta a dargli il lauro è stato quel potugheise che proprio qui, nel Paese delle difese impenetrabili, dei piccoli che diventano grandi da un giorno all’altro, che di calcio mastica già in culla, sta guadagnandosi la laurea di ‘ migliore di sempre’. Se poi riuscisse a far bere i suoi nella Coppa dalle grandi orecchie, potrà esserci un fans del cataluno che avrà qualcosa da obiettare?

XVIII CAMPIONATO SERIE A . Al diciottesima la Signora ( una partita da recuperare contro il Napoli) è a dieci punti dal Diavolo. Che continua a sbalordire, e anche a rinforzarsi per la volatona finale, come quelle che si fanno in primavera giù dal Capo Berta per arrivare tosti tosti in viale Roma. Il Diavolo ha reclutato ‘Marione ’ Mandzukic, ma anche Tomori e ( pare) Junior Firpo. Praticamente due opzioni per ruolo. Par che non ne voglia, invece … che non gli basti il quarto posto?

Altro. Malagò , presidente Coni, teme provvedimenti extra con il nostro sport. Ci mancherebbero anche quelli. Nel preolimpico di Trieste della pallanuoto femminile, le nostre aprono con una goleada ( 19-6 sulla Francia ma si bloccano alla seconda sul 7-7 contro le ostiche tulipane.

Nella pallavolo femminile, la migliore al Mondo, va dicendosi che la Ogonu sta per lasciare il Belpaese per trasferirsi in Turchia. Probabilmente per i vil danari, tanti … troppi? Che maletta! Dovrebbero tornare le nostre sulla neve. Le nostre, infatti, perchè dei maschi non c’è manco l’ombra. Intanto si parla di vecchi e nuovi arrivi nei due tornei di volley ( maschile e femminile) più prestigiosi al Mondo.

( weekend 16/17 gennaio 2020) E se Luna Rossa, al momento, con due punti su quattro, ci ha fatto rossi al sol cospetto dei ( risorti) inglesi, nulla c’è da scoprire sul solito armeggiar che da oltre un lustro circonda un’altra ’rossa‘, quella mitica, emblematica, di Maranello.

Alla Fia avevano progettato novità per il 2022? Beh, manco ce l’avesser0 detto, stanno per farle scivolare a data decisa ( come tutto il resto in questi anni ) dai soliti ignoti. Ovviamente a danno della ‘rossa’. Ultima bravata di una lunga serie. E che altro, sennò? Eppoi i nostri esterofili ci vengono a celebrare questo o quel prodigio, che ( sono oramai in tanti a pensarlo) che si fan bravi per un mezzo che pur da un autista di piazza non avrebbe a condurlo al titolo iridato della F1.

Ci consoliamo con quella giovane artista della neve, minuta, coraggiosa, che disegna traiettorie leggiadre sulle piste innevate delle montagne d’Europa. La si chiama Bassino, ma solo di cognome, perchè per il resto di ‘ bassino’ non ha nulla. Anzi, a dire il vero, c’è in lei qualcosa di ‘altino‘. Chissà che non tocchi a lei ‘elevar’ i miti antichi?

Qualche volta il lupo dipinto è meno feroce e pericoloso di quello vero. Altre volte invece il lupo che si dipinge è ben più feroce di quello creduto. A quale delle due possibilità va ascritto quel goffo monumento umano con il faccione da cultore di wrestling giunto alla presidenza del Paese più importante del mondo odierno, al momento, sinceramente, non è dato da sapere.

Certo è che ne sta facendo di cotte e di crude. Sicuramente non da livello d’un presidente con un ruolo tanto importante. Per il proprio Paese che, non dimentichiamolo, è una federazione di stati raggiunta dopo la più sanguinosa guerra civile dell’Ottocento, e per il Mondo , che ‘attonito‘ in orecchio sta.

Nei prossimi giorni, col procedere dell’ impeachement, potrebbero arrivare incidenti. Di cui, in un Paese armato come gli Usa, non occorre avere i poteri dell’infallibile Cassandra per immaginarne la portata. Purtroppo anche i grandi imperi nascono e muoiono. Costì i Trump sono appena citati, anche se lasciano ferite profonde.

In casa nostra, il buon Conte ha iniziato un terribile tour de force in parlamento per vedere di salvare il suo ( ennesimo) governo.

NUOVI STADI ADDIO? Ci sa tanto che per i nostri ( nuovi) stadi non ci sia un gran futuro. Anzi. A Milano, con l’eventuale cessione Inter, chissà che i ‘tintinnega’ di quel Comune non prendano la palla al balzo per far sparire il tutto?

E che sperar dell’impianto progettato per la Roma da Pallotta, con il recente cambio di proprietà?

Restava qualche speranza per Firenze, ma tra una ciancia e l’altra sono riusciti a far dire al volenteroso Commisso: ’ Ristrutturare il vecchio Franchi? Troppa burocrazia. Se vogliono uno stadio all’altezza dei tempi e della società, se lo facciano loro’. Loro chi? I ‘tintinnega’, ovviamente, e i ‘ lavaceci‘, amici loro.

SERIE A. XVIII GIORNATA. ( sabato 16/domenica 17 gennaio). Due gli incontri più attesi: il derby d’Italia con Inter e Juve e il posticipo serale Cagliari-Milan. Se non altro per vedere se si sta profilando all’orizzonte una nuova questione tra milanesi, oppure no.

Ebbene, sì, la questione torna d’attualità; questione o disputa o disfida che dir si voglia tra le due cugine milanesi, con le altre ( tutte le altre?) tornate a far da damigelle d’onore a quelle due mitiche squadre meneghini tanto cariche di storia e di trionfi da far invidia ai pettorali dei generali dell’Armata rossa schierato sulla piazza Rossa.

La Beneamata s’è disfatta ( 2-0) della Signora nelle mani d’un ducator ancora imberbe, mentre il Diavolo s’è cotto gli Isolani ( 0-2) come un maialino alla brace. E se il Piangina ( da tanti ancor tanto amato) questa volta non ha fatto il Piangina, nubi nere s’affollano alle spalle della Beneamata: il venditore cinese di elettrodomestici, infatti, ligio ai diktat del governo suo, con un figliolo forse un po’ illuso di sapere maneggiare un giocattolino che è tutto fuorchè un giocattolino, pare voler vendere la società ad altro più danaroso ( e con le mani meno legate) delle sue.

L’importante è che non ripetano, più o meno, l’Odissea alla quale fu costretto il povero Diavol0, il quale solo dopo anni è tornato a riveder la luce in fondo al tunnel, o meglio, a risalir vero quelle vette alle quali s’era gloriosamente affezionato.

CLASSIFICA ( parziale) SERIE A XVIII GIORNATA. Milan punti 43, Inter 40, Roma 34, Juve 33, Atalanta 31, Napoli 31 …

INCONTRI XIX GIORNATA. Benevento-Torino ( venerdì 22 gennaio ), Roma-Spezia, Milan-Atalanta, Udinese-Inter, Fiorentina-Crotone( sabato 23), Juve-Bologna, Genoa-Cagliari, Verona, Napoli, Lazio-Sassuolo, Parma-Samp ( domenica 24).

MARCATORI( provvisoria). 15 reti Ronaldo ( Juve), 14 Ibra ( Milan), 13 Lukaku ( Inter) …

SERIE A. XVIII GIORNATA. ( sabato 9/domenica 10 gennaio) Campionato: resta in vetta il vecchio Diavolo ( punti 40), con tre lunghezze in più rispetto ai nipotini dell’Ambrosiana. Guidati dal solito, inguaribile ’piangina’, che di tutti si lamenta fuorchè di sè stesso, scusandosi col dir ‘ non mi conosco‘.

C’è una buona stampa, chissà perchè, che continua a celebrarlo, anche se per la terza volta sta fuori di Coppa e funge ( ancor) da bella statuina in Campionato.

Misteri di questo meraviglioso Paese che predilige lui, il ‘piangina‘, rimborsato per le sue prestazione con 12,5 mln, al Gasp, il ‘magnifico’, rimborsato invece con 2 max 3 mln, ovvero circa cinque volte in meno. Non è che sul discorso ‘meritocrazia’ stiamo ancora agli albori della civiltà?

Per la XVIII giornata, da segnare: Lazio-Roma ( venerdì, ore 20,45), Inter-Juventus ( domenica, ore 20,45) e Cagliari-Milan ( lunedì, ore 20,45).

IL GIRO DEI GIRI. Nibali sceglie le gare del cuore. Il Giro per dare un ultimo assalto alla corsa di casa, il Tour per prepararsi ai Giochi. E’ quanto sintetizza la ‘rosea’0, che nella circostanza anticipa anche i partecipanti ( annunciati) alle due massime corse a tappe del mondo. Alla corsa ‘rosa‘ : Hart, Ganna, Nibali, Ciccone, Pozzovivo, Landa, Viviani: alla corsa ‘ gialla‘: Pogacar, Nibali, Van der Poel, Reglic, Dumoulin, Pinot, Thomas, Froome.

Praticamente due emisferi, nel primo quello di ‘scarto’, nel secondo quello di ‘prima scelta‘. Un modo implicito per rassegnarsi a credere che in Italia vengono quelli di serie B, in Francia quelli di serie A. Per tanti motivi che manco riepiloghiamo. Se alla ‘ rosea’ in primis tanto sta bene, nulla eccepiamo. Anche se, a dir il vero, in cuor nostro nulla è più Girodel nostro Giro, quello che da oltre un secolo propone i più grandi pedalatori che hanno scritto pagine immortali lungo le strade più impervie, imprevedibili e struggenti.

QUEL PERICOLO DEL TRUMP. Ad occupare la cronaca di questo metà settimana ( mercoledì 6) sono le buone novelle che giungono da Oltreoceano, dove il passaggio di consegne alla giuda ( presidenza) del maggior stato al Mondo non è affatto certo e chiaro.

L’uscente, quel strampalato cow boy del Trump, insiste sul credere che le ultime consultazioni siano state ‘ truccate’, e dunque non valide. Deve avere ripetuto il suo delirio anche qualche ora fa, in qualche parte del grande Paese, spingendo però alcuni dei suoi facinorosi ad invadere il Campidoglio, sancta sanctorum della democrazia statunitense.

Mai visto. Ovviamente, con un popolo che viaggia ( abitualmente) con le arme appresso, più o meno come ai tempi della conquista, c’è scappato qualche morto ( sembra 4, tra cui una giovane dimostrante pro Trump) con numerosi feriti e arresti.

Forse al sor Trump, che di studi storici dev’essere abbastanza digiuno, non hanno spiegato che l’ultima volta che questo Paese è entrato in conflitto interno ( 1861-1865), ci sono scappati tanti di quei lutti e danni senz’altro pari per quel secolo ?

Al limite, il sor Trump potrebbe avere anche qualche ragione di sospettare, nessuno gliele nega, ma che senso ha ‘scatenare’ un ( imponderabile) conflitto interno per far valere ragioni che, in uno stato di diritto come gli Usa, ha mille altre possibilità per far valere ragioni e recuperare torti? I romani, esperti, si sarebbero chiesti: cui prodest ?

Metà settimana ( mercoledì 6) , con un turno ( insolito) di Campionato. Il clou era lo scontro Milan-Juve a San Siro; con le altre che avrebbero dovuto approfittare d’un eventuale ‘passo falso’ rossonero per agganciarlo in vetta. Le altre, nell’ispecie, soprattutte, Inter, Roma e Napoli.

Ma di codeste soltanto la Lupa sempre più sorprendente del sor Fonseca, ha guadagnato terreno sul Diavolo, sconfitto dalla Signora ( 1-3) ma ancora al primo posto d’un torneo che appare sempre più incerto e appassionante.

Alla faccia della propaganda esterofila. Certo il Milan senza Ibra può fare bene, i suoi ragazzi sono cresciuti, ma fino ad un certo punto. In certi frangenti, come quello dopo il pari rossonero, ci voleva qualcosa che mettesse al sicuro un risultato che poteva anche andar bene così. Visto che avrebbe tenuto la ( temuta) Signora a dieci punti ( una partita in meno) e allontanato la Beneamata, ancora una volta ad albero di Natale, al punto in cui quel nobile del Ranieri de Roma se l’è cotta e mangiata.

Sulla Beneamata continuano a girar voci destabilizzanti. Qualcuno, autorevole, dice che il Suning post Covid avrebbe pensato di cedere le sue azioni ad un gruppo connazionale di più consistente entità. Se le voci son attendibili si vedrà. Intanto però quel condottiero pagato una follia ( 12,5 mln annui) non sa più tirar fuori il ragno dal buco.

C’è chi lo vede ( stranamente) rassegnato; speriamo però non perchè c’è pronto qualche ( insulso ) spendaccione pronto ad incrementare il suo conto in banca. Di esempi simili, in un clima niente affatto sereno per milioni di persone, per quanto circoscritto potrebbe risultare al solo calcio, non sarebbe ( davvero) il caso.

CAMPIONATO SERIE A. XVI GIORNATA. Risultati: Cagliari-Benevento 1-2, Atalanta-Parma 3-0, Bologna-Udinese 2-2, Crotone-Roma 1-3, Lazio-Fiorentina 2-1, Samp-Inter 2-1, Sassuolo-Genoa 2-1, Torino-Verona 1-1, Napoli-Spezia 1-2, Milan-Juventus 1-3.

Classifica ( parziale): Milan punti 37, Inter 36, Roma 33, Juventus 30 ( una partita in meno), Sassuolo 29, Napoli 28 ( una partita in meno) …

NUOVI DIRITTI TIVU’. C‘è aria nuova nel calcio italiano. Superato da altre ( tre) leghe, e di nuovo in cerca di risalire per tornare al livello che questo sport merita in un Paese che lo adora da sempre. Dopo avere incamerato tante di quei trionfi e benemerenze che non basterebbe un Calepino a contenerle, tutte, adeguatamente.

L’aria nuova l’ha portata Dal Pino, 58 anni, da un anno presidente della Lega di A. Basata sostanzialmente su due novità: la vendita dei diritti tv nazionali e internazionali. Non ci soffermiamo sui meccanismi, i possibili aderenti, le prospettive; ci basta, al momento, vedere che proprio sotto la spinta dell’emergenza, da bravo paese dell’Araba Fenice, non ci si è messi sotto l’albero ad aspettare che la pera caschi, ma ci si è mossi, anticipando.

Dai diritti nazionali ( o domestici) potrebbe arrivare un entrata di 1,15 mld annui; da quella internazionale di certo qualcosa in più dei circa 350 mln ottenuti nel triennio precedente. Se tutto quadra, se non andiam errati nei conti, il nostro calcio avrebbe in arrivo una iniezione di cotal esborso di danaro che lo farebbe d’un colpo risalire la china anzitempo ignomignosamente ridiscesa.

Infatti, che il nostro calcio manchi d’appeal mondiale ci pare una bufala messi in giro da altri operatori del mercato fino ad oggi più abili di noi. Ovviamente, con il supporto entusiasta, dei nostri infiniti esterofili, che di ‘ tradir la Patria loro’ se ne fanno (pure) un vanto.

IL DIVIN POETA E IL GRANDE AIRONE. Il 2 gennaio del 1960 è scomparso il Fausto da Castellania. Che, per quel che ci riguarda, è il nostro massimo sportivo di sempre. Al punto che, nell’anno dedicato al Sommo Poeta, colui che – dice Borges - ha scritto il più bel libro degli umani, ci siam ( arditamente) spinti a veder se qualcosa li accumunasse.

( citiamo) Poeta, letterato, politico, studioso di filosofia e teologia, Dante Alighieri (Firenze 1265 – Ravenna 1321) rappresenta un’intera cultura, vale a dire quella che si era andata formando a partire dal XII secolo quando, sulla scorta dei nuovi saperi provenienti dal mondo greco-bizantino e arabo, l’Occidente latino acquisì, non senza originali rielaborazioni, un sapere fino ad allora sconosciuto.

La sua attività artistica, grazie alla quale viene considerato il padre della lingua italiana, spazia dalla produzione poetica, come le Rime, a quella filosofica, come il Convivio e la Quaestio de aqua et terra; dal trattato politico, come il De Monarchia, a quello linguistico-letterario, come il De vulgari eloquentia. Ma l’opera che ha consegnato Dantead una fama imperitura è la Commedia, vale a dire la descrizione del viaggio che egli avrebbe compiuto nei tre Regni dell’oltretomba; con essa il Poeta ha infatti lasciato nei secoli un’indelebile impronta nell’immaginario collettivo relativamente allo stato delle anime dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.

Gli anglofoni a tanta grandezza hanno cercato di contrapporre tal Shakespeare, immenso, senz’altro, ma che ( da quel che è dato sapere ) circoscrive la sua attività in due ambiti: teatro e poesia. Non un po’ poco, si fa per dire, rispetto a quanto ha prodotto il genio fiorentino? Che di quel che apparitene alla parola tutto ha saputo dire. Entrando lui, uomo d’altri mondi, uomo d’altre epoche, in un occasionale accostamento con l’Airone che volò alto sul mondo del ciclismo per qualche decennio.

Bravo, anche lui, piemontese contro toscano, in tutto, o quasi: pianura, salita, discesa; gare di un giorno, gare di un mese; sfide in pista e contro il tempo ( record dell’ora). Per trovargli il pelo nell’uovo qualcuno disse che in volata non era un fulmine.

Ma che bisogno aveva della volata, visto che ( almeno) la metà delle gare le vinceva in solitaria? ” Solo, al culmine di un’epica fuga - rammenta William Fotheringam in ’ Un uomo solo’ - nella Milano-San Remo del 1946, con ben 14 minuti di vantaggio sul secondo, lo speaker annunciava: ‘Primo classificato Fausto Coppi. In attesa del secondo trasmettiamo musica da ballo‘.

ANNO NUOVO VITA NUOVA. Anno nuovo, vita nuova? Ce lo chiediamo. Anche perchè un anno di Covid ha indebolito le nostre resistenze davanti alle ristrettezze imposte da una pandemia di cui bisognerà capire fino in fondo genesi, diffusione e portata presente e futura.

Sull’apertura delle scuole restano ( colpevoli?) incertezze. C’è chi vorrebbe il dopo Epifania, e chi invece protrae il ritorno sui banchi (almeno) al 18 di gennaio. Il danno comunque è enorme, anche se non quantificabile, perchè va ad incidere sui rapporti generazionali, che non sono poca cosa quando di parla del nostro presente e dell’immediato futuro già sulla porta di aule da troppi mesi vuote.

Andare a spulciare qua e là, si trovano danni da pandemia ovunque. Non solo sul fronte del turismo, invernale in particolare, ma anche delle raffinerie di petrolio travolte anch’esse dal virus. Consumi in calo. In Asia e nei Paesi del Golfo i big locali preparano l’assalto ai mercati occidentali. E mentre in Italia ci lambicchiamo il cervello se ci sarà rimpasto di governo o no, Oltralpe avvengono ‘ processi’ che condizioneranno ( in men che non si dica) il futuro dell’Europa e del Mondo.

Il 30 dicembre scorso, l’Ue e la Cina hanno concordato un accordo bilaterale su cui si lavorava da tempo. Con l’accordo viene garantito un livello ‘ senza precedenti’ di accesso degli investitori europei nel mercato cinese. Alle nostre imprese verrà infatti consentito di acquisire imprese del Dragone o di crearne di nuove in settori ( anche) strategici ( telecomunicazioni o automobili elettriche e ibride), inoltre la Cina si impegna a convergere verso la regolamentazione europea per quanto riguarda le imprese statali e la trasparenza dei sussidi alle imprese non statali. L’accordo con la Cina segue di poco un altro accordo di libero scambio, firmato il 15 novembre scorso, con i paesi Ansean ( Australia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda). ‘ Attraverso l’attrazione esercitata dal suo enorme mercato – sottolinea Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore - la Cina sta conducendo una politica internazionale basata su accordi bilaterali e regionali che, non solo massimizzano il suo potere negoziale, ma dividono i suoi rivali’.

A dover risentire maggiormente di questa politica, dovrebbe essere l’America, escludendola dai blocchi commerciali in cui essa è l’unica grande potenza, e tagliandole i rapporti ( in particolare) con l’Europa, la Vecchia Europa, con l’obiettivo ‘ di svuotare il sistema multilaterale globale rendendolo obsoleto’.

La strada appena imboccata presenta però insidie. Non da poco. Intanto perchè la Cina non si impegna ad abolire il lavoro forzato al suo interno, eppoi perchè non è ancora ( del tutto) chiaro se l’Europa, la Vecchia Europa, sia o no consapevole delle conseguenze strategiche dell’accordo.

Occorrerebbe mantenere ( almeno) una posizione equidistante con i due blocchi maggiori. Anche perchè la Cina non è una potenza speculare all’America. E’ una potenza autoritaria, in cui il Partito comunista controlla verticalmente il funzionamento dello Stato. Con tutti i suoi condizionamenti. E derivati. L’America avrà pure i suoi difetti, tuttavia passibili a correzioni attraverso libere e regolari elezioni, con sentenze di organismi giudiziari indipendenti e campagne di stampa senza censura.

In tal contesto non è detto che l‘Europa debba essere succube di una ( sola) strategia che abbia come baricentro ( soltanto) l’asse Washington- Bruxelles, anzi, l’Europa, la Vecchia Europa, che ( non dimentichiamolo) ha sulle spalle secoli di storia, con i suoi ( circa) 500 milioni di abitanti, non può certo finire al carro di questo o quello. E tuttavia, al momento, con tutti i pro e i contro, che altro fare se non (mai) abbandonare ‘ l’alleanza delle democrazie atlantiche‘?

IL VERBO CHE SI FA SPORT. ’ Pronto sono Francesco...’. Il numero è sconosciuto, ma la voce – svela Pier Bergonzi, direttore della ‘rosea‘ – è nota e arriva come un brivido che fa scattare la prima risposta plausibile ‘Santo Padre! Che piacere!’.

Così, nel suo stile, oramai inconfondibile, papa Francesco ha voluto ‘ complimentarsi’ con la redazione del giornale milanese per il buon lavoro ‘ fatto insieme a don Marco‘.

Il buon lavoro riguarda la lunga intervista ( con libretto) pubblicata dalla ‘ rosea‘ qualche giorno fa. Intervista che esprime, come dice Walter Veltroni, ‘ la vicinanza, il senso di prossimità che il lettore percepisce nel rapporto tra questo Pontefice e la vita quotidiana delle persone’.

Una sorta di mini enciclica, per la prima volta dedicata allo sport. Che non è più una pratica per pochi eletti come finora è stata, ma modo di vivere per tanti. E probabilmente da ’ rifondare’, in quegli stadi, campi e palestre vuoti per Covid, recuperando le motivazioni originarie e ridimensionando le esagerazioni che, soprattutto in certi ambiti agonistici, hanno preso un po’ la mano a tutti, falsando il giocattolo, in ogni angolo del Pianeta.

‘ Lo sport quando è vissuto bene, è una celebrazione: ci si ritrova, si gioisce, si piange, si sente di ‘appartenere‘ ad una squadra. ‘Appartenere’ è ammettere che da soli non è così bello vivere, esultare, far festa. Da soli, anche questo è un richiamo costante di papa Francesco, non ha senso vivere la vita. Che è sempre comunità, incontro, scambio, accoglienza, relazione. Ma anche ‘ Chi vince non sa che cosa si perde’. Che altro è questo se non andare contromano, in un tempo che ha come unica direttrice quella della vittoria?

Spesso ottenuta a tutti i costi. Anche ricorrendo a marchingegni vari. Leciti e non.

Papa Francesco cerca giustizia, sempre e ovunque. Anche nelle regole ( non scritte) dello sport dove conta di più ‘ una sconfitta pulita che una vittoria sporca‘. Queste non sono parole. Sono traiettorie indirizzate al cuore. Perchè la felicità , anche quella piccola e gratuita di una vittoria sportiva, possa essere sempre condivisa con la consapevolezza che ‘ se la tengo per me resta un seme, ma che se la condivido con altri può diventare un fiore‘.

LOTTA AL COVID. BioNTech, che produce con Pfizer il primo vaccino autorizzato anche per l’Europa, dice che occorrono altre dosi. Non sono ammessi nè distrazioni, nè ritardi, come ha sottolineato col solito acume il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno ‘ seguito‘ da circa 16 mln di telespettatori.

FUSIONE FCA E PSA. I soci di Psa e Fca sono stati chiamati a deliberare sull’operazione che creerà Stellantis, quarto costruttore automobilistico con circa 9 mln auto vendute, 400 mila dipendenti e 18o mld euro di fatturato. L’assemblea ha dato parere favorevole.

IL SOGNO DELLA ‘ROSSA’. Dopo i maneggi che, con l’aiuto di più soggetti, e l’inadeguatezza di altri, sogna la ‘rossa’ di tornare competitiva in un campionato che lei e non altri hanno tenuto a battesimo fin dai primi vagiti.

‘ L’anno scorso – abbiam sentito dire a Pino Allievi - la ‘rossa’ ha presentato un progetto di motore assolutamente regolare ma bocciato da chi di dovere’. Ma questa non è stata l’unica malevolenza propinata al leggendario Cavallino, amato e sognato da tutti, odiato e danneggiato da pochi. I soliti. Che d’ora in poi sarà bene non perdere più d’occhio.

CAMPIONATO SERIE A. XV GIORNATA. I risultati: Inter-Crotone 6-2, Atalanta-Sassuolo 5-1, Cagliari-Napoli 1-4, Fiorentina-Bologna o-o, Genoa-Lazio 1-1, Parma-Torino o-3, Roma-Sampdoria 1-0, Spezia-Verona o-1, Benevento-Milan 0-2, Juventus -Udinese 4-1 .

La classifica ( parziale) : Milan 37 punti, Inter 36, Roma 30, Napoli 28 (* una partita in meno), Juve 24 (* una partita in meno).

XVI GIORNATA. Mercoledì 6 gennaio: Samp-Inter ( ore 15) e Milan-Juventus ( ore 20,45).

Qualche nota di commento. Tengono le due milanesi. Una dopo l’altra, in vetta. Si confermano Atalanta, Roma e ( dopo la batosta) Napoli.

Lotta al fondo sempre più incerta, visto che il Toro finalmente Toro battendo il Parma è risalito in classifica, rendendo avvincente anche questo aspetto d’un Campionato che poco nulla ha da invidiare a nessuno. Il fatto che Cr 7 batta record su record, segnando alle nostre difese, non fa altro che accrescere il ‘divario’ tra lui e gli altri più ‘ casalinghi’ pretendenti al miglior giocatore del XXI secolo.

Piuttosto c’è una ’vocina’ che si è levata nei pressi della Pinetina. Sembrerebbe infatti che la proprietà Suning, o più semplicemente il suo incaricato a Milano, il giovin Zhang, si sia ‘ stancato‘ del ‘giocattolino‘ ostico da maneggiare, e sia tornato sotto le ali del padre, in quella Cina autoritaria e impenetrabile dove i virus appaiono e scompaiono a piacimento e che ( a margine) sta gettando le sue avide reti in ogni angolo del Pianeta.

E se il giovin Zhang, pur smentendo, com’è ovvio, promette di far ritorno sotto l’ombra della Madonnina, c’è chi dice che stia cercando non tanto soci ( o sponsor) ma la vendita in blocco della Beneamata. Il che non sarebbe poi un evento tanto infausto.

Anche se a dire il vero qualcuno c’è che si fa in quattro per far passare la voglia di investire pure a Paperon dei Paperoni in una squadra che in Campionato sembra un albero di Natale, che ( ultimamente ) ha ( generosamente) ‘donato’ una finale di Uefa e che ( in tre anni ) non è manco riuscita a passare ( potendolo) i gironi Champions.

PAR CONDICIO. Un intervento sulla ‘rosea’ del 5 gennaio, cerca di fare chiarezza sulla sbandierata vendita della Beneamata. Non vera, secondo l’intervento a firma di Stefano Barigelli, e semmai rivolta in senso opposto. ” Nei prossimi mesi la situazione sarà comunque più chiara. Soprattutto saranno più chiare le intenzioni di Pechino. Perchè quelle della famiglia Zhang sono chiarissime: tenersi l’Inter, allineando i costi ( in primis gli ingaggi dei giocatori) ai nuovi ricavi”.

Articoli più letti