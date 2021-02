Cesena. Una città a occhi aperti. La Pinacoteca riapre e mostra il restauro delle tele del Sassoferrato.

La restauratrice all'opera (2)

CESENA. ‘Cesena a occhi aperti‘. Fa riferimento agli sguardi delle donne e degli uomini protagonisti delle opere d’arte raccolte e custodite all’interno della Pinacoteca comunale il titolo della nuova rassegna di visite che prenderà avvio venerdì 12 febbraio per quattro settimane.

Con il ritorno in zona gialla dell’Emilia Romagna e con la conseguente riapertura, dal lunedì al venerdì, dei luoghi della cultura e dei musei, anche la Pinacoteca apre le porte alla città e ai visitatori proponendo per quattro appuntamenti un’esperienza di grande interesse.

Venerdì 12 e 19 febbraio, dalle 17 alle 19, previa prenotazione, gli appassionati d’arte e i visitatori potranno assistere ad alcune fasi del restauro pittorico a cura di Maria Letizia Antoniacci delle opere del Sassoferrato, ‘L’Annunziata’ e ‘L’Angelo annunziante’.

Il programma conservativo si inserisce nel quadro delle progettazioni previste dal Piano museale 2020 e promosse d’intesa fra il comune di Cesena e il servizio Patrimonio culturale della regione Emilia Romagna, sotto la sorveglianza della soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Si tratta degli unici due dipinti, databili intorno alla seconda metà del XVII secolo e riconducibili alla mano dell’artista Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, allievo di Domenichino, di cui si abbia la certezza della provenienza: nel retro della cornice è infatti presente una scritta che li ricorda come dono dell’abate Modesto Vendemini alla basilica della Madonna del Monte.

L’intervento in corso, affidato alle cure del laboratorio di restauro di Maria Letizia Antoniacci, è condotto a cantiere aperto e, benché in larga parte oscurato dalla emergenza sanitaria che ha determinato la chiusura dei musei, ha potuto godere di una prima occasione di presentazione, promossa dalla Soprintendenza nel corso delle Giornate europee del patrimonio (26 e 27 settembre 2020).

Venerdì 26 febbraio invece arte e musica saranno protagoniste del nuovo appuntamento tra le gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea, nelle quali sono esposti dipinti su tavola, su tela e sculture dal tardo Medioevo all’Età contemporanea, prevalentemente di provenienza emiliano romagnola.

L’ultima tappa di questo percorso sarà venerdì 5 marzo con un omaggio alla donna e dunque alle figure femminili rappresentate nelle tele e nelle sculture della Pinacoteca. Cureranno queste ultime due visite gli operatori di Archeosistemi ed Atlantide.

COMMENTO. “Tornare a vivere la nostra arte – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – è quanto mai necessario. Per questa ragione abbiamo pensato a una serie di iniziative da cogliere come un invito a godere del nostro patrimonio in un momento nel quale siamo tutti costretti a rinunciare a qualcosa nell’interesse collettivo.

Questi quattro appuntamenti, incentrati sulle opere conservate nella Pinacoteca comunale, consentiranno ai cesenati e a coloro che verranno da fuori di approfondire la propria conoscenza in relazione agli artisti e, più in generale, al patrimonio artistico-culturale del nostro territorio.

Le opere esposte in Pinacoteca risalgono ad un arco di tempo compreso tra il XVesimo secolo e l’età contemporanea e offrono una panoramica della produzione locale arricchita da alcune importanti presenze di rilevanza nazionale.

Al centro dei primi appuntamenti di ‘Cesena ad occhi aperti’ ci saranno due delle cinque tele del Sassoferrato interessate, ormai da qualche settimana, da un’operazione di ripulitura e da un restauro pittorico. Al momento – prosegue l’Assessore – possiamo assicurare una riapertura solo infrasettimanale anche se auspichiamo un ampliamento degli orari di ingresso anche nel fine settimana. Questo non solo sarebbe un segnale molto importante per il mondo culturale ma potrebbe essere un’opportunità per tutti coloro che dal lunedì al venerdì lavorano e non possono spostarsi”.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione va effettuata presso lo IAT, la capienza massima è di 8 persone. L’ingresso è garantito dalle 17 alle 19 con accesso ogni 30 minuti. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0547 356327 oppure scrivendo una mail a iat@comune.cesena.fc.it.

In merito agli altri luoghi culturali di Cesena si comunica che: la Biblioteca malatestiana antica riaprirà dal martedì al venerdì, dalle 12 alle16, a partire da martedì 23 febbraio. Per quanto riguarda invece la Rocca malatestiana, Villa Silvia Carducci e la Galleria comunale del Ridotto si dovrà attendere il prossimo mese. La riapertura di questi luoghi è programmata per venerdì 5 marzo.

Ti potrebbe interessare anche...